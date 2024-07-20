Немца приговорили к расстрелу в Белоруссии. Его обвиняют в наемничестве и терроризме МИД Белоруссии ведет переговоры с ФРГ о приговоренном к смертной казни немце

Гражданина Германии Рико Кригера приговорили к смертной казни в Белоруссии. Его обвиняют по шести статьям УК страны, в их числе – наемничество и терроризм. По версии следствия, мужчина был членом полка имени Кастуся Калиновского, сражающегося на стороне ВСУ, однако в самом полку это отрицают. По данным правозащитников, в постановлении суда речь также идет о «совершении взрыва», однако неизвестно, какого именно. Немецкий МИД уже связался с белорусскими властями.

Белорусский суд приговорил к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. МИД ФРГ и Белоруссии ведут переговоры о судьбе мужчины, сообщило РИА Новости.

По данным Bild, 30-летнего гражданина Германии, работавшего фельдшером в Красном Кресте, задержали в Белоруссии еще 6 ноября.

По версии обвинения, он был членом полка имени Кастуся Калиновского — объединения белорусов, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины. В Белоруссии полк признан экстремистским формированием. Само объединение членство Кригера отрицает.

Суд над немцем начался в Минске в июне — и уже в конце месяца его приговорили к расстрелу, пишет белорусское оппозиционное издание «Зеркало». По его данным, мужчину обвинили по шести статьям белорусского уголовного кодекса:

— наемничество (ст. 133);

— акт терроризма (ч. 3 ст. 289);

— незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 295);

— приведение в негодность транспорта или путей сообщения (ч. 4 ст. 309);

— создание экстремистского формирования или участие в нем (ч. 3 ст. 361−1);

— агентурная деятельность (ст. 358−1).

Из перечисленных статей высшая мера наказания в Белоруссии предусмотрена только за терроризм, однако он должен быть совершен группой лиц или «с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека».

При этом белорусский правозащитный центр «Весна» утверждает, что суд признал Кригера виновным в « совершении взрыва с целью повлиять на принятие решений властями, запугивания населения, дестабилизации общественного порядка (террористического акта) , совершенного лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное частью 4 статьи 295 УК, организованное группой, то есть при совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 289 УК».

О каком конкретно взрыве идет речь — не уточняется. Информации о том, пытался ли Кригер обжаловать приговор и где он сейчас находится, нет.

Переговоры с немецким МИД

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз подтвердил агентству БелТА, что гражданина Германии приговорили к смертной казни. Он добавил, что сейчас по этому вопросу ведутся консультации по линии внешнеполитических ведомств двух стран.

«Данный преступник является гражданином Германии, и нам понятна забота о нем германской стороны. В полном соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями белорусской стороной обеспечен к этому лицу консульский доступ. С учетом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены», — добавил Глаз.

В МИД Германии также сообщили, что ведут «интенсивную работу» с белорусскими властями в интересах Кригера. В ведомстве заверили, что оказывают мужчине консульскую поддержку.

Белоруссия — единственная европейская страна, где до сих пор применяют смертную казнь. Обычно приговоренных расстреливают. К крайней мере прибегают в случае убийства представителя государства или международной организации, терроризма, государственной измены для госслужащих и военных.

Автомеханик, фельдшер, охранник посольства

Как пишет «Зеркало» со ссылкой на страницу на портале LinkedIn, которая предположительно принадлежит Кригеру, мужчина закончил среднюю школу в немецкой общине Хоппегартен и частную — в городе Петерсхаген. Он получил образование по специальности «автомехатроника» в Штраусберге.

С 2014 по 2017 год он работал охранником в американском посольстве в Берлине: охранял жилые комплексы для морских пехотинцев, резиденцию посла и визовый отдел. После этого Кригер занимался уходом за пожилыми людьми в качестве «помощника сиделки на дому».

В 2021 году немец устроился в скорую помощь Зальцгиттера: сначала медбратом, а затем фельдшером. В 2023 году он хотел эмигрировать в США, в связи с чем опубликовал пост о поиске работы в Соединенных Штатах, причем работодатель должен был помочь ему получить визу или вид на жительство. Кригер указал, что полон «решимости максимально использовать любую возможность» работать в США.

Предполагаемая страница мужчины не активна с 30 сентября 2023 года.