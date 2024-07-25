«Черные лебеди чистят свои перья». Каких изменений ждать в зоне СВО в августе Полковник Ходаренок: в августе не стоит ждать катаклизмов на фронтах СВО

Август для России — традиционно период разного рода форс-мажоров, катаклизмов и кризисов. Стоит ли ждать в это время резкого изменения ситуации на фронтах СВО или существенных подвижек в реализации мирных договоренностей, и ждать ли «черных лебедей» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Последний месяц лета заслужил в России недобрую славу времени разного рода происшествий и катастроф. Достаточно в этой связи вспомнить только путч (1991 год), дефолт (1998 год), начало второй чеченской войны (1999 год), катастрофу АПЛ «Курск» (2000 год), военный конфликт с Грузией (2008 год), а также многочисленные авиакатастрофы, теракты, пожары и наводнения, происходившие в августе. Рассмотрим, подтвердит ли свое зловещее реноме этот месяц в 2024 году.

«Прорывов ожидать не приходится»

В ближайший месяц какие-либо события оперативно-стратегического масштаба на переднем крае маловероятны. Обе стороны вооруженного противостояния для этого не располагают господством в эфире и в воздухе, общим огневым превосходством и готовыми к вводу в сражение крупными и боеспособными стратегическими резервами. Помимо всего прочего, так и не решена проблема борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами.

По этим причинам каких-либо прорывов, лихих рейдов и контрударов, скорее всего, ожидать не приходится. Возможны тактические успехи, но наступательные операции оперативного уровня с темпом продвижения в 20-25 км в сутки маловероятны. Поэтому обстановка в августе на переднем крае существенных изменений не претерпит.

Передача ВСУ незначительного количества многофункциональных истребителей F-16 существенным образом на ход боевых действий не повлияет. Многих сотен машин этого типа Воздушные силы Украины не дождутся не то, чтобы в августе, а вряд ли даже в течение следующего года.

Два десятка истребителей, безусловно, усилят боевые возможности украинской армии, но никакого кардинального перелома в ход вооруженной борьбы не внесут.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Заявления украинской стороны о предстоящем собственном крупномасштабном серийном производстве баллистических ракет с дальностью стрельбы 1000 км и более и о планируемых массированных ударах по территории России вряд ли имеют под собой серьезные основания.

В лучшем случае дело ограничится прототипами и единичными экземплярами. Практически вся территория Украины находится под огневым воздействием ВС РФ и создать в этих условиях дееспособную кооперацию соисполнителей по производству баллистических ракет (а это многие сотни предприятий) вряд ли возможно.

Маловероятен, а точнее практически невероятен захват Крыма Вооруженными силами Украины в ближайшее время, о котором на днях уже объявил главнокомандующий ВСУ генерал Сырский. Одними ракетными ударами ATACMS, а на это особо напирают в Киеве, этой проблемы не решить. Да и ракет подобного типа в распоряжении ВСУ не так много. Словом, необходимыми силами и средствами для овладения Крымом ВСУ в настоящее время не располагают. И особого реализма в словах Сырского, а он особо напирает именно на это слово, по всей видимости, нет.





В качестве вывода можно сказать, что

в августе каких-либо кардинальных изменений в обстановке на переднем крае, скорее всего, не произойдет.

Наметившаяся серия тактических успехов Вооруженных сил Российской Федерации наверняка будет продолжена. Адекватный ответ со стороны ВСУ маловероятен.

Мирные переговоры

Каких-либо существенных подвижек в реализации любого рода мирных договоренностей в августе ожидать не приходится. На данном этапе Москва и Киев придерживаются по этим вопросам диаметрально противоположных позиций и достичь компромисса в ходе только двусторонних консультаций и переговоров, скорее всего, сегодня не представляется возможным.

Гипотетически компромиссы и уступки противоборствующих сторон возможны только при посредничестве Соединенных Штатов, Китая, возможно, Индии. Однако в настоящее время какое-либо деятельное и результативное участие Вашингтона (в связи с предвыборной кампанией) в переговорном процессе маловероятно. Белый дом окончательно определится с этим вопросом не раньше ноября.

Китай на данном этапе придерживается выжидательных позиций и заявляет, что время для мирных переговоров о прекращении войны еще не пришло. По этим причинам ожидать в следующем месяце прорыва в этой сфере ожидать преждевременно.

Весьма и весьма маловероятно на данном этапе прекращение огня противоборствующими сторонами и фиксация положения по переднему краю. О невозможности подобного исхода неоднократно заявлялось и в Москве, и в Киеве.

Таким образом, несмотря на свою зловещую репутацию, август, скорее всего, на этот раз не сулит какого-либо масс-старта черных лебедей или событий, которые кардинально меняют обстановку.

В воздухе уже пахнет окончанием войны, но, скорее всего, завершение лета 2024 года охарактеризуется сохранением всех существующих на сегодняшний момент времени трендов и никаких катаклизмов и землетрясений ни в военно-политической, ни оперативно-стратегической сферах в ближайшее время не произойдет.

Черные лебеди в августе этого года, скорее всего, еще будут только чистить свои перья.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).