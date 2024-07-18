Военная операция на Украине, день 876-й

ВС РФ концентрируют усилия на Торецком и Покровском направлениях, на которых состоялось, в общей сложности по 55 боевых столкновений, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Шесть человек ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Два человека ранены, повреждена жилая двухэтажка и 13 частных домов в результате обстрелов Никополя, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Три человека (из них двое детей) ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
23 пострадавших (из них трое детей) в результате атаки на Киев 8 июля остаются в больницах города, сообщил мэр Виталий Кличко.
В Республиканской партии нет единого мнения об уровне поддержки Украины, сообщил ТАСС бывший претендент на пост президента США, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.
Жители четырех поселков и одного из жилых массивов Горловки в ДНР остались без света из-за украинских обстрелов, сообщил глава городского округа Иван Приходько.
За ночь по Украине выпущено 16 ударных дронов и три управляемые авиационные ракеты, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. Сбить не удалось только одну ракету.
УФСБ по Новгородской области сообщило о задержании жителя Великого Новгорода, который, как предполагается, по заданию ГУР Минобороны Украины собирал информацию о войсковых частях и военно-промышленном предприятии.
«Обвиняемый планировал передать украинской стороне закрытые сведения о производимой на предприятии, где он работал, продукции военного назначения», — рассказал официальный представитель УФСБ России по Новгородской области Василий Дроганов.
Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ; до пожизненного лишения свободы).
Российские военные заняли село Калиновка в Донецкой области, сообщает украинский военный паблик Deep State.
По данным ресурса, за последние сутки ВС РФ за сутки также продвинулись возле Карловки и в Железном ДНР.
Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что давно принял решение отправиться на СВО.
«Я давно сказал, что сам пойду на СВО, этот вопрос решенный», — сказал Кибовский во время суда по избранию ему меры пресечения (цитата по «Коммерсанту»).
Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали с поличным гражданку России, подготовленную украинским террористическим формированием и планировавшую за денежное вознаграждение поджечь здание Петровского районного суда Донецка. Об этом ТАСС сообщили в Управлении ФСБ России по республике.
«Установлено, что после теракта она намеревалась выехать на территорию Украины для вступления в ряды террористической организации», — сообщили в УФСБ.
В акватории Черного моря за ночь уничтожены 10 безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны РФ.