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Политика

Военная операция на Украине, день 876-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 876-й день

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Подготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг», июль 2024 года

Подготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг», июль 2024 года

Евгений Биятов/РИА Новости
За ночь 33 дрона сбили над Крымом, два — над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. В акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров. ФСБ заявила о предотвращении теракта в отношении сотрудников и объектов органов власти в ДНР. Более 700 военных ВСУ исчезли без вести в селе Крынки Херсонской области с октября 2023 по июнь 2024 года. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:06

ВС РФ концентрируют усилия на Торецком и Покровском направлениях, на которых состоялось, в общей сложности по 55 боевых столкновений, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

09:05

Шесть человек ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

09:03

09:01

Два человека ранены, повреждена жилая двухэтажка и 13 частных домов в результате обстрелов Никополя, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

08:59

Три человека (из них двое детей) ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Запорожской области, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

08:55

23 пострадавших (из них трое детей) в результате атаки на Киев 8 июля остаются в больницах города, сообщил мэр Виталий Кличко.

08:51

В Республиканской партии нет единого мнения об уровне поддержки Украины, сообщил ТАСС бывший претендент на пост президента США, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

08:50

Жители четырех поселков и одного из жилых массивов Горловки в ДНР остались без света из-за украинских обстрелов, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

08:46

За ночь по Украине выпущено 16 ударных дронов и три управляемые авиационные ракеты, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. Сбить не удалось только одну ракету.

08:34

УФСБ по Новгородской области сообщило о задержании жителя Великого Новгорода, который, как предполагается, по заданию ГУР Минобороны Украины собирал информацию о войсковых частях и военно-промышленном предприятии.

«Обвиняемый планировал передать украинской стороне закрытые сведения о производимой на предприятии, где он работал, продукции военного назначения», — рассказал официальный представитель УФСБ России по Новгородской области Василий Дроганов.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ; до пожизненного лишения свободы).

08:26

Российские военные заняли село Калиновка в Донецкой области, сообщает украинский военный паблик Deep State.

По данным ресурса, за последние сутки ВС РФ за сутки также продвинулись возле Карловки и в Железном ДНР.

08:20

08:16

Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что давно принял решение отправиться на СВО.

«Я давно сказал, что сам пойду на СВО, этот вопрос решенный», — сказал Кибовский во время суда по избранию ему меры пресечения (цитата по «Коммерсанту»).

08:11

Сотрудники УФСБ России по ДНР задержали с поличным гражданку России, подготовленную украинским террористическим формированием и планировавшую за денежное вознаграждение поджечь здание Петровского районного суда Донецка. Об этом ТАСС сообщили в Управлении ФСБ России по республике.

«Установлено, что после теракта она намеревалась выехать на территорию Украины для вступления в ряды террористической организации», — сообщили в УФСБ.

08:07

В акватории Черного моря за ночь уничтожены 10 безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны РФ.

08:05

За ночь 33 дрона сбито над Крымом, два — над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 876-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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