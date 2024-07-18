Военная операция на Украине, день 876-й

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УФСБ по Новгородской области сообщило о задержании жителя Великого Новгорода, который, как предполагается, по заданию ГУР Минобороны Украины собирал информацию о войсковых частях и военно-промышленном предприятии.

«Обвиняемый планировал передать украинской стороне закрытые сведения о производимой на предприятии, где он работал, продукции военного назначения», — рассказал официальный представитель УФСБ России по Новгородской области Василий Дроганов.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ; до пожизненного лишения свободы).