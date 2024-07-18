«НАТО в Черном море? Россия ответит»: Песков пообещал реакцию на новую военную стратегию Киева Песков: корабли НАТО в акватории Черного моря угрожают России

На Украине приняли военную стратегию, которая предусматривает постоянное присутствие кораблей НАТО в Черном море. Кремль в ответ пообещал принять «все необходимые меры». В Москве также напомнили, что военный флот нечерноморских стран по международной конвенции не может свободно проплывать в эту акваторию. В Киеве же, в свою очередь, говорят о планах сделать Украину «великой морской державой».

Россия не оставит без внимания «концентрированное присутствие» кораблей НАТО в Черном море и будет защищать себя, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы для России, учитывая непосредственную вовлеченность государств НАТО в конфликт вокруг Украины. Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», — предостерег Песков.

Он напомнил, что пребывания государств в Черном море «достаточно жестко» регулирует конвенция Монтре. За соблюдением конвенции следит Турция (член НАТО). По словам Пескова, Стамбул выполняет свои функции «достаточно четко».

Конвенция Монтре Речь о Конвенции о режиме проливов 1936 года, подписанной в швейцарском городе Монтре. Она восстановила суверенитет Турции над Черноморскими проливами и закрепила особые права по их использованию за черноморскими государствами.



Великобритания в те времена предлагала дать черноморским и нечерноморским странам равные права на проход через проливы военных кораблей, однако конвенция это отвергла. Согласно документу, в мирное время черноморские державы могут свободно проводить там любые военные корабли, а вот для нечерноморских государств установлены ограничения. Во время войны проливы должны быть закрыты для военных судов любой воюющей державы.

Кроме Турции, черноморскими странами НАТО являются Болгария и Румыния. Россия отдельно учитывает этот факт и принимает во внимание возможные угрозы, отметил Песков. Ранее он также обещал, что Черное море никогда не станет «морем НАТО».

Выступление Кремля связано с тем, что президент Украины Владимир Зеленский 17 июля утвердил стратегию, предусматривающую постоянное присутствие НАТО в Черном море и совместные морские учения ВСУ и альянса.

Планы Киева на Черное море

Черноморские учения упоминаются в новой стратегии морской безопасности Украины. В числе ее задач — «проведение учений, маневров, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море». Целью документа названо «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины».

В июле Украина подписала оборонное соглашение с Румынией, которое предусматривает сотрудничество в области «укрепления безопасности» в Черноморском регионе.

«Упрощенное представление о мире и нашей стране, как аграрной стране — это огромная ошибка.

Я сейчас скажу вещь, которая, может быть, очень многих удивит, — наша страна должна стать великой морской державой. Мы должны вернуть себе флот, должны вернуть себе Черное и Азовское море...

Морская страна — это выход во вселенную морскую, и это очень-очень важно. Если страна не присутствует в морском мире, рано или поздно это будет изоляция», — заявил в 2023 году секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

В результате конфликта с Россией Украина полностью потеряла выход к Азовскому морю. У нее был доступ к морю через юг Запорожской области и часть Херсонской области, которые российская армия заняла весной 2022 года.

Стратегия Украины, которая предполагает возвращение Азовского моря, это безумие, считает военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

«Лишь фантазии офиса Зеленского и фарс. Азовское море — внутреннее море России. Украинское руководство же продолжает считать иначе, поэтому и на бумаге они излагают бестолковые мысли. Но это не меняет ситуацию», — указал он.

То же Сивков говорит и о присутствии НАТО в Черном море. Эксперт отметил, что американские и британские корабли не смогут находиться в Черном море, как бы этого ни хотелось Украине.

«Как минимум потому, что Турция их не пропустит через проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме того, сомневаюсь, что сами страны альянса пойдут на такой шаг. Появление кораблей НАТО в Черном море — серьезная угроза прежде всего для этих самых кораблей.

Поэтому возникает резонный вопрос — зачем альянсу направлять туда силы? Ради того, чтобы ублажить Зеленского? Это смешно», — высказался Сивков.

Что касается Черного моря, у России остается Крым, а у Украины такой важный порт как Одесса. Москва должна взять под контроль все черноморское побережье Украины, чтобы усилить противодействие США, считает председатель исполнительного комитета «Черноморской ассоциации международного сотрудничества», кандидат исторических наук Ярослав Иванченко.

«Документ должен базироваться на историческом опыте присутствия России в Черноморско-Балканском регионе и носить активный, наступательный характер», — призвал он.

В США также говорят о важности Черного моря для страны. «Черное море теперь стало зоной конфликта — зоной военных действий, которая так же важна для НАТО, как и Западная Украина», — говорила бывший постпред США в НАТО Иво Даалдер.