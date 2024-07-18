«По барабану, сколько людей ты положишь»: на Украине раскрыли причину огромных потерь ВСУ На Украине сообщили об увеличении числа дезертиров, убегающих за границу

На Украине растет недовольство из-за больших потерь ВСУ, вызванных некомпетентным командованием. Этим особенно отличается 59-я бригада в Красноголовке, которую неоднократно критиковали в самой армии, Раде и СМИ. Ее командиры врут о занимаемых позициях и отправляют солдат на самоубийственные задания. На фоне роста числа дезертиров в бригаде «назревает бунт».

«Потери увеличиваются каждые сутки»

Среди украинских солдат в городе Красноголовка «назревает бунт» , сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Речь идет о 59-й отдельной мотопехотной бригаде (ОМПБр). Согласно публикации, она теряет в боях много человек, а командование скрывает это от вышестоящего руководства.

«Потери формирования внутри города увеличиваются практически каждые сутки. Из-за нежелания командиров среднего звена докладывать комбригу о сдаче одной позиции за другой личный состав... находится на грани бунта, поскольку и нормальная ротация, и обеспечение 59-й бригады ВСУ боекомплектом и всем необходимым больше невозможны», — говорится в посте.

Telegram-канал добавил, что обман командиров ставит под удар и офицеров бригады: они едут на передовую, чтобы проверить ситуацию, но вместо позиций, якобы занятых ВСУ, попадают в «серую зону», где по целям работают российские FPV-дроны.

В комментариях отмечается, что реальные боевые позиции часто могут не совпадать с официальными докладами. Обычно это случается из-за потери среднего и младшего командного состава, когда никто из командиров не присутствует лично на линии соприкосновения.

«Если не принять меры— будет плохо»

Это не первый случай, когда именно это подразделение попадает в СМИ как проблемное. Ранее на происходящее там жаловалась парамедик Екатерина Полищук (позывной Пташка), больше года прослужившая в подразделении. Девушка рассказала в соцсетях, что в апреле бригаду благодаря семейным связям возглавил Богдан Шевчук и начал губить солдат:

«Из-за бесчеловечного и непрофессионального отношения Шевчука я вынуждена прекратить сотрудничество с этой печально известной бригадой, но не у всех есть возможность противостоять преступным приказам, которые направлены только на то, чтобы этот человек получил лишние «звездочки».

По ее словам, бригаде отдают «преступные приказы», ведь командующих не волнуют жизни личного состава, в итоге умирает много бойцов, в том числе на руководящих должностях. Несогласных с таким положением дел командиров устраняют.

Парамедик адресовала свою жалобу лично Владимиру Зеленскому и попросила провести проверку. На следующий день, 15 июля, главком ВСУ Александр Сырский отправил в 59-ю бригаду рабочую группу во главе с начальником Военной службы правопорядка «в целях проверки ситуации и выяснения обстоятельств недавних потерь среди личного состава».

В Раде также жаловались на комбрига Шевченко. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 13 июля написал в своем Telegram о «большой проблеме» с ним и тоже призвал Сырского разобраться:

«Об этом говорят все. И я долго думал писать или нет. Но то, что происходит – нельзя умалчивать. Мы не русские, мы не можем позволять то, что позволяет себе комбриг 59... Если не принять меры — будет очень плохо».

Среди тех, кто говорит о проблемах с бригадой, был и главред украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов. Он обращал внимание на опасную для Красноголовки ситуацию. Журналист отмечал, что в районе вроде бы достаточно сил ВСУ, есть «единый центр управления напрямую», однако Шевченко не справляется со своими обязанностями.

«Бои идут в городе, враг продвигается, и стала реальной угроза потеря Красноголовки... Обстановка критическая, у противника преимущество», — сообщил Бутусов.

По его описанию, Шевченко не по плечу такая высокая должность, как комбриг, он пытается все контролировать лично, «сидя перед картой в штабе» и не зная реальной ситуации. Большую ответственность журналист возложил на Сырского и другое высшее командование, которое потворствует некомпетентным назначениям и большим потерям.

«Держать любой ценой»

На бездарное использование солдат и потери на Украине последнее время жалуются все чаще. Так, украинский военный психолог Андрей Козинчук 18 июля заявил журналистам, что жизни бойцов важны для руководства ВСУ только на бумаге. Он рассказал, что комбригам часто велят удерживать позиции любой ценой и наказывают за отступление.

«Если ты сохранил позицию, но при этом 200 человек были ранены или погибли — тебе за это ничего... «Сохранить каждую жизнь солдата», — это в Фейсбуке (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и Ютубе говорили. А лично говорили: «Держать любой ценой, мне по барабану, сколько ты людей положишь», — рассказал Козинчук.

На этом фоне растет число украинских дезертиров, написало украинское издание «Страна» 17 июля. Некоторые прячутся у родственников, многие пытаются сбежать за границу. Последнюю стратегию называют «рывком в одну сторону», так как обратный путь для дезертиров заказан из-за риска уголовного преследования. Причины схожие — кому-то при заключении контракта обещали службу не на передовой, но обманули, других силой мобилизовали, несмотря на проблемы со здоровьем, третьи не смогли смириться с ужасами фронта.

«Если честно — не хотел, что-бы меня убило, насмотрелся на двухсотых, пока воевал. Но еще больше боялся, что оторвет ноги или руки, такое было на фронте каждый день», — признался изданию один из бывших военных, бежавший в Румынию.