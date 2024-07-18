В селе Крынки пропали без вести более 780 военных ВСУ. Что о них известно? «Следствие.Инфо»: 788 солдат ВСУ пропали без вести в Крынках за девять месяцев

С октября 2023 по июнь 2024 года более 780 украинских военных пропали без вести в селе Крынки в Херсонской области. Журналисты выяснили, что эвакуировать и похоронить удалось лишь 262 человека. Российские власти еще в феврале сообщали о взятии села под контроль.

С октября 2023 года по июнь 2024 года в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра официально пропали без вести более 780 военных ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Следствие.Инфо» со ссылкой на данные украинской полиции.

По данным издания, «788 мужчин разыскивают как официально пропавших без вести там [в районе Крынок] в период с октября 2023 года по конец июня 2024 года». Эвакуировать и похоронить удалось лишь 262 военнослужащих.

При подготовке статьи журналисты беседовали с десятком матросов, лодочников и медиков из разных бригад морской пехоты, которые либо лично участвовали в событиях в Крынках, либо были причастны к транспортировке туда людей. «Следствие.Инфо» отмечает, что большинство из десятка опрошенных солдат охарактеризовали задачу по удержанию позиций как «сверхтяжелую с самого начала».

Зачистка села

20 февраля президент Владимир Путин сообщал, что российская армия контролирует Крынки. Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что установление контроля над селом, где Украина планировала высадить свой десант, ознаменовало завершение контрнаступления. Он отмечал, что потери украинской стороны здесь составили почти 3,4 тыс. человек.

29 февраля уже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что село Крынки «полностью зачищено от ВСУ».

«Крынки полностью зачищены. Вся территория полностью зачищена, на берегу наши военные контролируют [обстановку]», — говорил он.

Затем в конце мая Сальдо рассказал, что в селе Крынки продолжают обнаруживать ужасные находки — подвалы, заполненные телами украинских военных.

Приговоры за неповиновение

В апреле журналисты обнаружили серию приговоров за неподчинение приказам о форсировании Днепра и укреплении позиций в Крынках на левом берегу. Об этом писало украинское издание «Страна».

Среди осужденных стрелок-санитар из Волновахи, который получил пять лет тюремного заключения за отказ оборонять южную границу села. Свое решение он объяснил страхом за жизнь.

В еще одном случае суд признал виновным морпеха-гранатометчика из Винницкой области, который получил приказ осуществить ротацию в Крынках, удерживать позиции и предотвратить прорыв российских войск, но публично отказался выполнить его. В суде он объяснил, что уже находился в том районе при эвакуации раненых, и при объявлении приказа у него произошла паническая атака из-за страха за свою жизнь.

Мобилизованного из Львовской области приговорили к двум годам в дисциплинарном батальоне за отказ форсировать Днепр и укрепить позиции в Крынках. В суде мужчина объяснил это отсутствием должной подготовки и страхом. Гранатометчика из Одесской области также приговорили к году в дисциплинарном батальоне за аналогичное нарушение, а помощник гранатометчика из Винницкой области получил год в дисциплинарном батальоне после того, как он проигнорировал приказ о ротации в Крынках из-за страха перед водой.

Военнослужащий из Донбасса, который служил по контракту, был приговорен к двум годам лишения свободы за отказ выполнить приказ о форсировании Днепра в районе Крынок. Он ожидал переправы в направлении Крынок, но ее не было, и «под влиянием от увиденного на передовой» попросился на врачебную комиссию. Суд оштрафовал его, учитывая его обещание вернуться на службу. Стрелка-оператора из Ивано-Франковской области суд приговорил к пяти годам за отказ выполнять приказ форсировать Днепр и укреплять позиции в Крынках. Он объяснил свой отказ контузией, но медики признали его годным к службе. Суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения.

Село Крынки расположено на берегу реки Крынка, притока Днепра, между населенными пунктами Алешки и Новая Каховка. Оно отделено от основного русла реки островами. Этот участок днепровского берега находится под контролем России. Несмотря на это, Украина неоднократно пыталась провести десантные операции в Крынках. В феврале местные власти Херсонской области объявили о полной очистке этой территории.