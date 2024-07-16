«Огромное разочарование и удар по мирным усилиям»: за что Индия обиделась на Зеленского МИД Индии вызвал посла Украины после слов Зеленского о поездке Моди в Россию

МИД Индии вызвал посла Украины после слов Владимира Зеленского, назвавшего визит премьера Нарендры Моди в Россию «ударом по мирным усилиям», написала The Economic Times. После инцидента Нью-Дели также отложил заседание индийско-украинской рабочей группы по культурным связям, что «это явно указывает на недовольство» республики. Подробности — в нашем материале.

Министерство иностранных дел Индии 15 июля вызвало посла Украины Александра Полищука в связи с высказываниями Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщила газета The Economic Times со ссылкой на источники.

Как отметило издание, «это явно указывает на недовольство Нью-Дели» комментарием украинского президента заявившего, что визит премьера Индии в РФ — «это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям».

Газета добавила, что после инцидента Нью-Дели отложил проведение заседания индийско-украинской рабочей группы по развитию культурных связей.

«Отношения между Индией и Украиной остаются прохладными из-за военных связей Киева с Пакистаном, критики Киевом ядерных испытаний, проведенных Индией в 1998 году, и противодействия позиции Индии по Кашмиру в ООН (Индия и Пакистан спорят о том, кому принадлежит эта область. — «Газета.Ru»)», — пишет The Economic Times.

Визит Моди в РФ озаботил не только Киев, но и Вашингтон, где считают Нью-Дели своим стратегическим партнером.

«Мы совершенно ясно выразили Индии нашу обеспокоенность по поводу их отношений с Россией», — сказал на брифинге глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

Он выразил надежду на то, что Индия при контактах будет доводить до России «необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности Украины».

Как Моди спасал индийцев от СВО

Моди приезжал в Россию 8 – 9 июля.

РФ и Индия подписали тогда совместные документы и обсудили общие проекты. В частности были достигнуты договоренности

развивать неделимую безопасность в Евразии и активизировать интеграционные процессы;

довести товарооборот до отметки в $100 млрд к 2030 году;

продолжать усилия по нераспространению ядерного оружия.

Москва и Нью-Дели также условились нарастить военно-техническое сотрудничество и производство запчастей и агрегатов в Индии.

Одной из тем стало урегулирование конфликта между Москвой и Киевом.

«Стороны подчеркнули настоятельную необходимость мирного разрешения конфликта вокруг Украины посредством диалога и дипломатии, включая вовлечение обеих сторон», — говорится в заявлении по итогам встречи.

Индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники сообщила о договоренности Путина и Моди о том, что граждане Индии будут уволены со службы в российской армии и возвращены на родину.

Индия ставит на дипломатию

Индийский премьер подчеркнул, что его страна готова к любому содействию в вопросе установления мира между РФ и Украиной.

«В качестве вашего друга я вам всегда говорил, что для светлого будущего будущих поколений мир обязателен, поэтому мы считаем, что война — не решение. Решение не может быть посредством войны. Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир, поэтому мы делаем акцент на диалог, и диалог необходим», — заявил Моди.

По его словам, во время общения с Путиным он «чувствовал оптимизм» и у него «возникли надежды на будущее». Индийский премьер отметил, что «услышал» позицию российского президента и его «позитивные взгляды». Путин в свою очередь поблагодарил Моди за попытки найти мирные пути урегулирования на Украине:

«Я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам, в том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, конечно, прежде всего мирным путем».

После визита в Россию Моди полетел в Австрию. Там одним из главных вопросов переговоров тоже стал украинский кризис.

«Индийская сторона исходит из того, что поиск решения украинского кризиса не должен проходить на поле боя... Единственным способом урегулирования должны стать диалог и дипломатия. Индия готова приложить все возможные усилия для того, чтобы найти решение, и мы уже обсуждаем некоторые новые идеи», — сообщил «Коммерсанту» первый замглавы МИД Индии Винай Кватра в ответ на вопрос, намерен ли Моди включиться в миротворческий процесс по Украине.

Визит на удара по детской больнице

Визит премьера Индии в РФ проходил на фоне утверждений украинской стороны о том, что ВС РФ утром 8 июля нанесли массированный ракетный удар по нескольким городам. В Киеве одна из ракет якобы попала в корпус детской больницы «Охматдет».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти сообщения «пиар-акцией».

«Очевидно, что была недолжным образом применена антиракета. Которая и попала в эту больницу в детскую. Это, действительно, трагедия, но она используется. Умышленно используется для создания фона, который сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО», — сказал Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

В Минобороны РФ заявили, что удар был нанесен по объектам военной промышленности и авиационным базам ВСУ «в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными Силами Российской Федерации».

«Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города», — подчеркнули в оборонном ведомстве.