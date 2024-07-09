«Война — это не решение». Моди обсудил с Путиным СВО и попросил уволить служащих в ВС РФ индийцев Кремль заявил, что после визита Моди появились новые идеи по миру на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил свой двухдневный визит в Москву. На встрече с президентом РФ он, в частности, договорился, что граждане Индии будут уволены со службы в ВС РФ, сообщает NDTV. По данным телекомпании, эту тему Моди обсуждал с Путиным во время ужина. Моди в Москве также заявил, что его страна готова к любому содействию в вопросе установления мира между РФ и Украиной. В Киеве тем временем назвали визит Моди «сокрушительным ударом по мирным усилиям». О чем поговорили лидеры РФ и Индии — в материале «Газеты.Ru».

Граждане Индии будут уволены со службы в российской армии и возвращены на родину. Соответствующей договоренности достигли президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщила индийская телекомпания NDTV со ссылкой на источники.

Моди поднял вопрос о соотечественниках в рядах ВС РФ на ужине с Путиным во время визита в Россию 8–9 июля, сообщает NDTV.

«Почти два десятка индийцев были вынуждены принять участие в войне против Украины после того, как агенты обманом заставили их приехать в страну под предлогом получения высокооплачиваемой работы», — передает NDTV.

В марте власти Индии обращались к российским коллегам с просьбой о освобождении двух граждан Индии, которые записали видео, на котором обратились с просьбой о помощи в их возвращении на родину.

В самой Индии, сообщает NDTV, была разоблачена группа вербовщиков, переправившая на Украину по меньшей мере 35 мужчин (сколько из них участвовали в боевых действиях, неизвестно).

«Мы эту тему никак не комментируем», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Первый замглавы МИД Индии Винай Кватра подтвердил РБК, что премьер-министр Индии в ходе своего визита в Москву обратился к Владимиру Путину с просьбой досрочно уволить индийских граждан из российский армии, «которые были введены в заблуждение при поступлении на службу».

«Российская сторона пообещала досрочно уволить всех граждан Индии, проходящих службу в российской армии», — сказал заместитель министра.

По его словам, всего службу проходили от 35 до 50 граждан Индии, 10 из них уже вернулись домой.

Сторонник мира

Моди на встрече с Путиным заявил, что его страна готова к любому содействию в вопросе установления мира между РФ и Украиной.

«В качестве вашего друга я вам всегда говорил, что для светлого будущего будущих поколений мир обязателен, поэтому мы считаем, что война — не решение. Решение не может быть посредством войны. Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир, поэтому мы делаем акцент на диалог, и диалог необходим», — сказал Моди.

По его словам, во время общения с Путиным он «чувствовал оптимизм», и у него «возникли надежды на будущее». Моди отметил, что «услышал» позицию российского президента и его «позитивные взгляды».

Путин в свою очередь поблагодарил Моди за попытки найти мирные пути урегулирования на Украине.

«Я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам, в том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, конечно, прежде всего мирным путем», — обратился Путин к Моди.

Дмитрий Песков заявил, что Путин и Моди обсуждали тему Украины «конструктивно», а по итогам обсуждения родились новые идеи.

«Моди не претендует на посреднические усилия», — уточнил Песков.

Итоговое заявление

По итогам визита Моди в Москву приняты Совместное заявление о развитии стратегических направлений экономического сотрудничества до 2030 года и Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита «Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство».

«Стороны подчеркнули настоятельную необходимость мирного разрешения конфликта вокруг Украины посредством диалога и дипломатии, включая вовлечение обеих сторон», — говорится в заявлении по итогам встречи.

Кроме того, РФ и Индия договорились развивать неделимую безопасность в Евразии и активизировать интеграционные процессы; довести товарооборот до отметки в $100 млрд к 2030 году; продолжать усилия по нераспространению ядерного оружия. Москва и Нью-Дели также договорились нарастить военно-техническое сотрудничество и производство запчастей и агрегатов в Индии.

9 июля Владимир Путин и Нарендра Моди посетили выставочный павильон «Атом» на ВДНХ. Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.

Россия и Индия подписали 15 документов в ходе официального визита Моди в Москву, сообщается на сайте Кремля. Вечером 9 июля Моди улетел из России. Перед вылетом он пригласил Путина посетить Индию в следующем году.

«Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям», — отреагировал на визит индийского премьера в Москву президент Украины Владимир Зеленский.