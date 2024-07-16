Трамп назвал своего вице-президента. Почему для Украины это плохая новость? Вэнс счел честью баллотироваться вместе с Трампом

В США начался съезд Республиканской партии, на котором Дональд Трамп впервые вышел на публику после покушения. На мероприятии политика официально объявляли кандидатом в президенты на грядущих выборах. Кроме того, он назвал своего вице-президента — сенатора от Огайо Джея Ди Вэнса. Чем он известен и почему его назначение может стать для Украины «катастрофой» — в нашем материале.

Изменившийся Трамп

Республиканская партия США в первый день своего национального съезда в Милуоки 15 июля официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты на выборах, намеченных на 5 ноября.

На мероприятии политик впервые после покушения появился на публике. Это, как написала The New York Times, «может оказаться самым незабываемым моментом» всего съезда. Трамп вышел к сторонникам с марлевой повязкой на ухе, в которое попала пуля. Присутствующие скандировали «Борись! Борись! Борись» ( от англ. Fight! Fight! Fight! — «Газета.Ru»), «Мы любим Трампа!» и «США!».

close Кандидат в президенты от Республиканской партии и экс-президент США Дональд Трамп в момент покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года Дональд Трамп в момент покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, США, 13 июля 2024 года Сотрудники Секретной службы окружают экс-президента США Дональда Трампа после покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года Дональд Трамп в момент покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года Дональд Трамп в окружении агентов Секретной службы покидает трибуну предвыборного митинга в Батлере после покушения, 13 июля 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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«[У экс-президента] не было ни озорной ухмылки, ни отработанного хмурого выражения лица, ни покачивания под [песню группы] Village People, не было и каких-либо других отличительных черт типичного выступления Трампа. Было что-то сдержанное в том, как он потряс кулаком и поднял большой палец вверх», — отметил корреспондент газеты Шон Маккриш.

По его мнению, Трамп на съезде вел по-другому:

«Это не тот человек, который известен открытым проявлением уязвимости или мягкости. Он часто высмеивает такие признаки слабости у других. Настроение на публичных выступлениях господина Трампа обычно варьируются от гневного до комичного. Те, кто хорошо его знает, увидели что-то в этом моменте».

В первый день съезда Республиканской партии политик не вышел к микрофону. Его выступление запланировано на вечер 18 июля.

Деревенщину в вице-президенты

До начала съезда Трамп заявил, что выбрал кандидатом в вице-президенты от республиканцев сенатора Джея Ди Вэнса.

«После долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других [претендентов] я решил, что человеком, наиболее подходящим на должность вице-президента США, является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс из великого штата Огайо», — написал политик в соцсети Truth Social.

Он добавил, что Вэнс «сделал весьма успешную карьеру в сфере технологий и финансов и теперь, в ходе кампании, он будет уверенно уделять внимание людям, за которых он так блестяще боролся: за американских рабочих и фермеров в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и за их пределами».

close 100% Elizabeth Frantz/Reuters

39-летний Вэнс родился в городе Миддлтаун (штат Огайо), но большую часть детства провел в Джексоне (штат Кентукки). После окончания школы в 2003 году будущий политик поступил на службу в Корпус морской пехоты США, до 2007 года служил военным корреспондентом, участвовал в войне в Ираке в составе Второго авиакрыла морской пехоты.

В 2009 году мужчина окончил университет штата Огайо, получив степень бакалавра гуманитарных наук, изучал политологию и философию, а в 2013-м — Йельский университет, где получил степень доктора права.

После 2013 года Вэнс работал адвокатом в юридической фирме Sidley Austin LLP в Иллинойсе, с 2016 по 2017 год занимал должность директора в инвестиционной компании Mithril Capital. В ноябре 2022 года политик выиграл выборы в сенат США от Огайо.

Кроме того, Вэнс — автор мемуаров под названием «Элегия хиллбилли» (англ. hillbilly — деревенщина. — «Газета.Ru»), в которых он описал свое бедное детство и социально-экономические проблемы американской глубинки. В частности он рассказал о том, что его мать страдала от наркотической зависимости, поэтому воспитанием занималась бабушка, которая «любила Господа», «слово на букву F» и владела 19 пистолетами. Книга стала бестселлером по версии New York Times, в 2020 году режиссер Рон Ховард снял по ней одноименный фильм.

Политик женат на бывшей однокурснице по юридической школе Уше Чилукури, у пары трое детей.

«Мне все равно, что происходит на Украине»

Вэнс неоднократно выступал против военной помощи США Украине.

«Я должен быть с вами честным — мне все равно, что происходит на Украине», — призвался он в апреле 2022 года.

Во время выступления в Институте Куинси в мае 2024 года Вэнс выразил восхищение украинцами, «которые воюют против России», но усомнился в том, что финансирование «нескончаемых» военных действий в зоне СВО отвечает интересам США. Политик также допускал, что Украине «нужно будет уступить часть территории русским».

«Позвольте мне внести ясность: с учетом наших возможностей и того, что делает Россия, мы не сможем сдерживать русских бесконечно долго», — сказал Вэнс в интервью The New York Times в июне этого года.

В эфире телеканала CNN он также назвал «абсурдной» идею о том, что Украина сможет заставить Россию вернуться к границам 1991 года: «Никто в действительности в это не верил».

Вэнс уже заявил в интервью телеканалу Fox News, что в случае победы на выборах Трамп намерен провести переговоры с РФ и Украиной, чтобы поскорее завершить конфликт и Америка могла заняться настоящей проблемой, которую представляет собой Китай.

Однако сам кандидат в президенты не стал отвечать на вопрос ТАСС о готовности к переговорам с Владимиром Путиным в случае победы выборах.

Как Вэнс «полюбил» Трампа

При этом на китайском направлении Вэнс «отстаивает ястребиные позиции и выступает за введение дополнительных тарифных ограничений в отношении товаров из КНР».

«Взгляды Вэнса на внешнюю политику мало чем отличаются от основного кандидата-республиканца. Он — ярый сторонник оказания военной помощи Израилю и сохранения лидерских позиций США в мире», — отметили «Ведомости».

USA Today отнесла Вэнса к популистскому консервативному течению «Новые правые», для которого характерно отрицание некоторых традиционных ценностей республиканцев. Политик выступает против нелегальной имиграции, права на аборт и сокращения социального обеспечения.

Reuters напомнило, что Вэнс резко критиковал Трампа перед выборами 2016 года, публично называя его «идиотом», а в частном порядке сравнивая с Адольфом Гитлером.

«Я, конечно, скептически относился к Дональду Трампу в 2016 году. Но президент Трамп был великим президентом и он изменил мое мнение», — сообщил Вэнс в недавнем интервью Fox News.

После номинации он написал пост в соцсети X, где сообщил, что переполнен благодарностью к Трампу, и для него честь баллотироваться рядом таким политиком.

«Клон Трампа», которому запрещен въезд в РФ

«Клон Трампа по [политическим] вопросам. Не вижу никакой разницы [между ними]», — так прокомментировал выдвижение Вэнса действующий президент США Джо Байден.

Владимир Зеленский выразил готовность «работать» с администрацией Трампа:

«Если господин Дональд Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь».

Однако европейский чиновник высокого ранга сообщил Politico, что назначение Вэнса станет «катастрофой» для Киева. По данным издания, возможная победа Трампа спровоцировала панику в Европе, а утверждение его кандидата в вице-президенты «вызвало дополнительные вопросы о приверженности возможной новой администрации поддержке Украины».

В Кремле пока осторожны в оценках: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал «рассуждениями и спекуляциями» публикации о том, что Трамп в случае победы на грядущих выборах в США может стать посредником по Украине. Он также отметил, что Кремлю не знаком кандидат в вице-президенты США от республиканцев, хотя с его заявлениями в РФ ознакомились.

Примечательно, что Вэнс включен в список лиц МИД РФ, которым запрещен въезд в Россию. Согласно комментарию ведомства, в перечне представлены «сенаторы и конгрессмены, эксперты и сотрудники «аналитических» центров, причастные к распространению русофобских установок и фейков, а также главы компаний ВПК, поставляющих вооружения режиму в Киеве».