Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве, 5 июля 2024 года

«Путин удивился, узнав о реакции Зеленского». Орбан отправил отчет в ЕС о поездках в Киев и Москву «Европейская правда»: Орбан изложил в письме главам ЕС позицию Путина по Украине

Виктор Орбан после визитов в Киев и Москву написал письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главам стран ЕС, сообщили СМИ. Премьер Венгрии отметил, что президент России готов рассмотреть заключение перемирия с Украиной, если оно «не будет служить скрытой передислокации» украинских сил». Орбан также сообщил, что Путин был удивлен, узнав, что Зеленский отверг идею о временном прекращении огня, так как считает, что «время не на стороне Украины». Сам же венгерский политик заявил, что в ближайшие два месяца потери на фронте будут «драматическими» и призвал договариваться.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств-членов ЕС после поездок в Киев и Москву в июле 2024 года. О документе пишут «Настоящее время» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и украинское издание «Европейская правда».

Письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, куда Орбан отправился после встречи с Путиным, сообщает «Настоящее время». Оно получено журналистами от европейского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным. Подлинность подтверждена еще двумя чиновниками ЕС.

В своем письме Орбан уверяет, что во время визита «не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Европейского совета или Европейского союза», а противоположные утверждения «являются безосновательными», пишет «Европейская правда».

Виктор Орбан подробно изложил позицию президента РФ Владимира Путина, в то время как видение его украинского коллеги Владимира Зеленского венгерский политик дал более кратко.

Путин зовет в Стамбул

Владимир Путин, считает Виктор Орбан, готов рассмотреть заключение перемирия с Украиной, если оно «не будет служить скрытой передислокации и реорганизации украинских сил».

По итогам визита в Москву Орбан также пришел к выводу, что отношение Владимира Путина к ситуации на фронте «существенно отличается от толкования президента Зеленского».

«Путин никоим образом не упомянул российские потери. Что касается украинских потерь, то российская сторона оценивает ежемесячные потери украинских сил в 40-50 тысяч солдат (в феврале 2024 года Зеленский заявлял, что потери Украины с февраля 2022 года составляют 31 тыс. человек. – «Газета.Ru»), которые еще больше усилились в последние недели. Поэтому (Владимир Путин. – «Газета.Ru») был удивлен тем, что президент Украины отверг предложение о временном прекращении огня», – цитирует «Европейская правда» письмо Орбана.

По мнению венгерского премьера, президент России уверен, что «время не на стороне Украины, а на стороне российских сил», пишет «Настоящее время».

Из письма Орбана следует, что Владимир Путин вновь выразил готовность согласиться на условия, изложенные во время переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года, особенно на пятый пункт документа, который предусматривает международные гарантии безопасности для Украины. Этот пункт предполагает предоставления права вето стран-гарантов безопасности Украины на возможное применение силы против нее, причем среди этих гарантов Россия хотела бы видеть и себя.

Россия, как сообщил Виктор Орбан, «готова обменяться мнениями» относительно мирных инициатив Китая и Бразилии.

«Европейская правда» пишет, что в своем письме премьер «фактически пересказал основные тезисы российской пропаганды» о мире для Украины.

Автор материала в украинском издании также указал на заявления Орбана о том, что «Европе нужен мир» для экономического процветания, а шансы на это уменьшаются, так как «дипломатические каналы заблокированы и отсутствует прямой диалог между сторонами».

«Время является решающим фактором в свете интенсификации боевых действий и быстрого роста человеческих жертв. Если мы не сможем остановить этот процесс, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматических потерь и военных событий на фронте, чем когда-либо прежде»,

– написал в своем письме Виктор Орбан.

Венгерский премьер также обратил внимание, что США из-за предстоящей предвыборной гонки не смогут проявить «политическое лидерство» в вопросе урегулирования украинского кризиса, поэтому нужно рассмотреть возможность запустить «европейскую инициативу» в духе «стратегической автономии».

Орбан пытается наладить диалог

Виктор Орбан начал свою «мирную миссию» 2 июля, когда он приехал в Киев 2 июля.

«Мир — это важный вопрос... Я сказал Зеленскому, что его инициативы требуют много времени. И именно через правила международной дипломатии они очень усложнены. Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров», — заявил Орбан на совместной пресс-конференции с Зеленским в Киеве (цитата по «Интерфаксу»).

5 июля премьер Венгрии прибыл в Москву. Владимир Путин заявил, что Орбан рассказал ему о «недавних встречах в Киеве» и предложении прекратить огонь.

«Что касается России, то неоднократно говорил, что мы всегда были и остаемся открытыми для обсуждения политико-дипломатического урегулирования. Однако с противной стороны слышим о нежелании решать вопрос именно таким способом. А спонсоры Украины продолжают пытаться использовать эту страну и ее народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией.

Как нам видится положение дел, в том числе и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве все еще не готовы отказаться от идеи ведения «войны до победного конца»,

— заявил Путин журналистам по итогам переговоров с Орбаном.

8 июля Виктор Орбан прибыл со своей «мирной миссией» в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Международное сообщество должно создать условия и оказать помощь обеим сторонам для возобновления прямого диалога и переговоров. Только когда все крупные державы проявят положительную энергию вместо отрицательной, в этом [украинском] конфликте сможет наступить скорейшее прекращение огня», — заявил по итогам переговоров Си Цзиньпин (цитата по ТАСС).

После этого визита Виктор Орбан анонсировал свою поездку в Вашингтон.

Отвечая на вопрос, может ли Орбан быть посредником в урегулировании украинского кризиса, Владимир Зеленский на встрече с польским премьер-министром Дональдом Туском ответил следующее:

«Посредниками могут быть только серьезные сильные союзы. Весь мир может заставить Россию остановить эту войну. Это не про посредничество, это про возможности. У тебя должна быть экономика, которая влияет на Россию. Либо Россия и Путин зависят от этого, либо у тебя сильная армия, которую боится Путин, которая сильнее российской. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, США — такая страна. Я думаю, Китай, и Евросоюз».