«Неправильный сигнал Путину». Визит Орбана в Москву вызвал скандал в Европе

Венгерский премьер Орбан неожиданно для Запада и Киева прилетел в Москву. Он несколько часов обсуждал с Путиным конфликт на Украине, встречу оба назвали откровенной и полезной. Хотя Орбан не привез каких-то новых предложений, Путин использовал повод, чтобы назвать главное условие России для начала мирных переговоров. В ЕС тем временем резко раскритиковали Венгрию за визит Орбана в Москву, а в ФРГ потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета объединения.

Почему Орбан неожиданно приехал в Москву

В начале недели, 2 июля, премьер-министр Венгрии летал в Киев. О том, что он практически сразу после этого посетит Москву, в Киеве не знали. Украинский МИД отметил, что Будапешт подготовил визит в Россию «без согласования или координации с Украиной».

«Напоминаем, что для нашего государства принцип «никаких договоренностей об Украине без Украины» остается незыблемым и призываем все государства неукоснительно соблюдать его», — отметил МИД республики.

И на Украине, и в России Орбан оказался впервые с начала полномасштабного конфликта. На Украине он не был с 2015 года, а в России с 1 февраля 2022 года.

Первыми о решении Орбана приехать в Москву сообщили со ссылкой на источники венгерские журналисты за день до его прилета, 4 июля. Официально информацию подтвердили только, когда самолет Орбана в пятницу уже заходил на посадку в аэропорту Внуково.

Сам премьер пояснил, что прибыл в Россию для продолжения своей «мирной миссии». Политик активизировал переговоры со сторонами конфликта после того, как Венгрия с 1 июля стала председателем Совета Евросоюза. На пресс-конференции в Москве Орбан назвал главной целью этого председательства «борьбу за мир» на Украине.

«Европе очень нужен мир. Для Европы мир это самое важное»,

--подчеркнул премьер.

Орбан отметил, что сейчас почти нет стран, которые поддерживают контакты одновременно с Россией и Украиной. По его мнению, Венгрия скоро останется «единственной в Европе» с такими возможностями. Поэтому премьер решил воспользоваться ситуацией и выслушать обе стороны.

«Я хотел услышать и услышал мнение Путина по трем важным вопросам: что он думает о мирных инициативах, о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье – видение Европы после войны», — уточнил Орбан.

Как прошли переговоры

Всего встреча Орбана с Путиным длилась около трех часов. Помимо премьера с президентов участвовали делегации обеих стран. Со стороны России были глава МИД Сергей Лавров, а также помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский (последний прежде возглавлял переговорную группу с Украиной). От Венгрии присутствовал, в том числе, министр иностранных дел Петер Сийярто.

Большую часть внимания на встрече уделили украинскому вопросу. После закрытой части Путин и Орбан дали небольшую пресс-конференцию. Путин назвал прошедший разговор честным и полезным.

«Конечно, господин премьер-министр излагал в целом известную нам западную точку зрения, в том числе и с точки зрения интересов Украины. Тем не менее мы признательны господину премьер-министру за посещение Москвы»,

— поблагодарил российский лидер.

Орбан, в свою очередь, выразил благодарность за открытую и честную беседу. Премьер обратил внимание на то, что она состоялось в сложное время.

«Я очень благодарен вам за то, что даже в таких тяжелых условиях вы согласились меня принять», — сообщил Орбан.

Что сказали Путин и Орбан после переговоров

На пресс-конференции по итогам переговоров Путин, в частности, назвал условие для мира на Украине — полный вывод ВСУ из новых регионов России.

«Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей», — уточнил президент.

Есть и другие условия, но эти вопросы уже надо будет рассматривать на переговорах, отметил российский лидер. Он добавил, что Москву не устраивает временное прекращение боевых действий, что ранее Орбан предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Это должно быть не просто перемирие или временная приостановка огня, ни какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта», — резюмировал Путин.

В то же время он отметил, что Киев пока не собирается идти на мирные договоренности. По оценке Путина, там «все еще не готовы отказаться от идеи ведения войны до победного конца». Одна из причин — желание дольше сохранять военное положение на Украине. Без него в стране придется проводить президентские выборы, которые Зеленский провалит, считает российский лидер.

«Россия всегда была и остается открытой для обсуждения дипломатического урегулирования, но Киев не желает решать вопросы именно таким способом», — вновь указал президент.

Что касается Орбана, то на брифинге он сосредоточился на том, как конфликт вредит Европе. Премьер подчеркнул, что ЕС живет «в тени войны», и боевые действия вредят европейской экономике.

«Это вызывает в Европе огромные сложности. Мы не можем чувствовать себя в безопасности. Мы видим картины разрушений и страданий. Эта война начала оказывать влияние на экономический рост и нашу конкурентоспособность», — рассказал он.

Венгерский политик также признал, что позиции Москвы и Киева насчет происходящего «очень далеки друг от друга». По словам Орбана, предстоит еще множество шагов, чтобы хотя бы приблизиться к завершению конфликта. Премьер считает, что сам он сделал важнейший шаг в этом направлении, поскольку Венгрия установила диалог с обеими странами.

Почему визит Орбана вызвал скандал в Европе Орбана

Премьер заранее не сообщил о своем визите в Москву не только Киеву, но и органам Евросоюза, чем изрядно встревожил последних.

«Это не координировалось ни с нами, ни с кем-либо еще, насколько мне известно», — возмутился представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер. Он обвинил Орбана в подрыве единства ЕС. Кроме того, по мнению Мамера, таким образом премьер подает неверные «сигналы» Москве.

«Сигнал, который этот визит направляет России, неправильный. ЕС должен четко заявить России, что конфликт может быть решен только путем вывода войск с Украины», — раскритиковал Мамер венгерского политика.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что «умиротворение не остановит Путина» и не поможет достичь «полноценного, справедливого» мира. По ее мнению, на это способны только «единство и решимость» Запада.

Глава Евросовета Шарль Мишель на фоне московского визита Орбана уточнил, что у Венгрии, несмотря на место председателя, нет права взаимодействовать с Россией от лица всего союза. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также напомнил, что сейчас исключены все официальные контакты между ЕС и Путиным.

«У Евросовета четкая позиция: Россия — агрессор, Украина — жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут происходить без Украины», — подытожил Мишель.

Однако власти Венгрии не считают себя обязанными как-либо реагировать на критику из-за встречи Орбана с российским руководством. Там подчеркивают, что независимое государство самостоятельно может решать подобные вопросы.

«Мы суверенная страна, поэтому я не считаю, что мы должны обращать внимание на подобного рода критику», — указал министр иностранных дел Венгрии.

В Германии уже призвали лишить Венгрию места председателя Совета ЕС. Глава комитета по международным делам бундестага Германии Михаэль Рот заявил, что либо Будапешт будет «уважать» эту должность, либо должен сложить полномочия.