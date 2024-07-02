Военная операция на Украине, день 860-й

Один человек погиб и девять ранены в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ за сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Украина рано или поздно выиграет эту войну», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время посещения логистического хаба в аэропорту Жешув-Ясенка, где организован центр помощи Украине.
Экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее подтверждал потери самолетов на военном аэродроме в Миргороде (об этом сообщалось в Telegram-каналах).
«Удар был. Есть определенные потери, но совсем не такие, как приписывает себе враг», – написал Игнат.
⚡️ Уничтожены пять действующих и повреждены два находящихся на ремонте украинских Су-27 в результате удара «Искандерами» по аэродрому «Миргород» в Полтавской области, сообщили в Минобороны РФ.
Промышленное предприятие повреждено в результате обстрелов Днепропетровской области, никто не пострадал, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
Более 3 тыс. заключенных, освобожденных условно-досрочно по новому закону, вступили в ВСУ. Об этом сообщила замглавы минюста Украины Елена Высоцкая.
«Большая часть мотивации исходит от заключенных, которые хотят вернуться домой героями, а не возвращаться туда из тюрьмы»,— сообщила Associated Press Елена Высоцкая.
По оценкам минюста Украины, всего суд может освободить таким образом около 27 тыс. заключенных.
США нужно поставлять новые системы ПВО Украине, чтобы защитить интересы американского бизнеса. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Бруклинском институте Вашингтона.
«Мы пытаемся привлечь частные инвестиции в Украину, чтобы убедиться, что ее экономика может расти и процветать. Мы уже видели по Черному морю, что Украина экспортирует столько же, сколько и до февраля 2022 года. В экономике Украины есть исключительный потенциал при правильных инвестициях», - сказал он.
Но «нужно убедиться, что у вас есть ПВО, чтобы попытаться защитить области, в которые вы делаете инвестиции».
ВСУ оборудовали новые артиллерийские позиции в районе Белогоровки в ЛНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его данным, с новых позиций украинские военные могут наносить удары по Кременной и Лисичанску.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сегодня встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщила заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх.
Девять человек ранены, пять многоквартирных домов и более десяти частных повреждены в подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
ВСУ существенно снизили активность в Херсонской области за последний месяц. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.
Две женщины ранены в результате массированных обстрелов подконтрольной Украине части Запорожской области, повреждены жилые дома, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
О поражении четырех БПЛА над Брянской областью сообщал губернатор региона Александр Богомаз.
По его данным, пострадавших и разрушений нет.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сегодня прибудет в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Financial Times.
Это будет первый визит Орбана на Украину с февраля 2022 года.
Ночью под удар РСЗО и артиллерии попала центральная часть Херсона, подконтрольная Украине, сообщил первый зампредседателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
О последствиях пока не сообщалось.
⚡️ За ночь четыре БПЛА нейтрализовано над Брянской областью, четыре БПЛА — над Белгородской, три — над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.