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Политика

Военная операция на Украине, день 860-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 860-й день

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Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении

Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении

Евгений Биятов/РИА Новости
ВС России уничтожили на аэродроме в Миргороде пять действующих и повредили два находящихся на ремонте украинских Су-27, заявили в МО РФ. За ночь по четыре БПЛА нейтрализовано над Брянской и Белгородской областями, еще три — над Крымом. Премьер Венгрии Виктор Орбан 2 июля прибудет в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, пишет FT. В Госдепе заявили о необходимости поставлять Украине новые системы ПВО, чтобы защитить интересы американского бизнеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:49

Один человек погиб и девять ранены в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ за сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

09:36

«Украина рано или поздно выиграет эту войну», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время посещения логистического хаба в аэропорту Жешув-Ясенка, где организован центр помощи Украине.

09:23

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев.

09:09

Экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее подтверждал потери самолетов на военном аэродроме в Миргороде (об этом сообщалось в Telegram-каналах).

«Удар был. Есть определенные потери, но совсем не такие, как приписывает себе враг», – написал Игнат.

08:54

⚡️ Уничтожены пять действующих и повреждены два находящихся на ремонте украинских Су-27 в результате удара «Искандерами» по аэродрому «Миргород» в Полтавской области, сообщили в Минобороны РФ.

08:51

Промышленное предприятие повреждено в результате обстрелов Днепропетровской области, никто не пострадал, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

08:50

Более 3 тыс. заключенных, освобожденных условно-досрочно по новому закону, вступили в ВСУ. Об этом сообщила замглавы минюста Украины Елена Высоцкая.

«Большая часть мотивации исходит от заключенных, которые хотят вернуться домой героями, а не возвращаться туда из тюрьмы»,— сообщила Associated Press Елена Высоцкая.

По оценкам минюста Украины, всего суд может освободить таким образом около 27 тыс. заключенных.

08:47

США нужно поставлять новые системы ПВО Украине, чтобы защитить интересы американского бизнеса. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Бруклинском институте Вашингтона.

«Мы пытаемся привлечь частные инвестиции в Украину, чтобы убедиться, что ее экономика может расти и процветать. Мы уже видели по Черному морю, что Украина экспортирует столько же, сколько и до февраля 2022 года. В экономике Украины есть исключительный потенциал при правильных инвестициях», - сказал он.

Но «нужно убедиться, что у вас есть ПВО, чтобы попытаться защитить области, в которые вы делаете инвестиции».

08:44

ВСУ оборудовали новые артиллерийские позиции в районе Белогоровки в ЛНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его данным, с новых позиций украинские военные могут наносить удары по Кременной и Лисичанску.

08:41

Министр обороны Украины Рустем Умеров сегодня встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщила заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх.

08:40

Девять человек ранены, пять многоквартирных домов и более десяти частных повреждены в подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

08:33

ВСУ существенно снизили активность в Херсонской области за последний месяц. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

08:32

Две женщины ранены в результате массированных обстрелов подконтрольной Украине части Запорожской области, повреждены жилые дома, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

08:31

О поражении четырех БПЛА над Брянской областью сообщал губернатор региона Александр Богомаз.

По его данным, пострадавших и разрушений нет.

08:26

Премьер Венгрии Виктор Орбан сегодня прибудет в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Financial Times.

Это будет первый визит Орбана на Украину с февраля 2022 года.

08:13

Ночью под удар РСЗО и артиллерии попала центральная часть Херсона, подконтрольная Украине, сообщил первый зампредседателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

О последствиях пока не сообщалось.

08:07

⚡️ За ночь четыре БПЛА нейтрализовано над Брянской областью, четыре БПЛА — над Белгородской, три — над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 860-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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