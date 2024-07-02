Военная операция на Украине, день 860-й

08:50

Более 3 тыс. заключенных, освобожденных условно-досрочно по новому закону, вступили в ВСУ. Об этом сообщила замглавы минюста Украины Елена Высоцкая.

«Большая часть мотивации исходит от заключенных, которые хотят вернуться домой героями, а не возвращаться туда из тюрьмы»,— сообщила Associated Press Елена Высоцкая.

По оценкам минюста Украины, всего суд может освободить таким образом около 27 тыс. заключенных.