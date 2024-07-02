«Зеленский не в восторге». Ждать ли отставки главкома ВСУ Сырского? Полковник Ходаренок: Зеленский может быть недоволен Сырским из-за контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский выражает недовольство действиями главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. В частности, это связано с неудачной подготовкой ВСУ к действиям российской армии в Харьковской области. Ждать ли в ближайшее время очередной отставки главкома ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Президент Владимир Зеленский «в целом не сильно в восторге» от Александра Сырского, пишет украинское издание New Voice (NV.ua) со ссылкой на источник в команде украинского лидера.

О реальном характере взаимоотношений главы Украины и главкома ВСУ сейчас можно только предполагать. Утечек из Ставки украинского Верховного не так много, чтобы составить реальное представление о взаимоотношениях на самом верху вертикали власти в Киеве.

Вполне возможно, что недовольство Владимира Зеленского связано с неудачными действиями соединений ВСУ под руководством Александра Сырского в ходе боев под Харьковом. Вместе с тем надо отметить, что украинская армия в конечном счете не допустила катастрофического развития обстановки на этом направлении и сумела стабилизировать обстановку под второй столицей Украины.

Чем недоволен Зеленский?

Вполне возможно, что Владимир Зеленский требовал от командования ВСУ организовать наступательную операцию к июльскому саммиту НАТО (слухи об этом циркулировали в последнее время) и добиться хотя бы тактических успехов.

По некоторым данным, главкому ВСУ Александру Сырскому дали понять, что провал этого контрнаступления может поставить крест на его дальнейшей карьере.

Разумеется, это тоже не более чем версии.

В плане характеристик военных руководителей следует заметить, что иногда в текстах аттестаций представителей высшего офицерского состава включали и такую строку — «обладает собственным мнением по оперативной обстановке и способен это мнение отстаивать в доступных для этого рамках».

По большому счету, предыдущего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного именно за это и отстранили от занимаемой должности. Мало того, что этот генерал имел собственное мнение, так еще и отстаивал его не всегда в доступных для этого рамках.

Вполне возможно, когда Владимир Зеленский настаивал на проведении наступательной операции, причем подготовку ее приказывал осуществить в самые короткие сроки и не на самом выгодном для этого направлении, генерал Александр Сырский поступил в соответствии с выражением Александра Суворова: «Солдату — храбрость, офицеру — доблесть, генералу — мужество».

То есть со всеми возможными выкладками и доказательствами попытался убедить Верховного главнокомандующего ВСУ, насколько эта задача нереальна в сложившейся обстановке для украинской армии.

И вот тут вполне могла найти коса на камень.

«Генералы советского образца»

Масла в огонь изрядно подливает в последнее время и депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. В частности, она заявила, что украинская армия нуждается в избавлении от «старых генералов». По ее мнению, Украина не сможет победить Россию без радикальных изменений, направленных на избавление ее армии от генералов советского образца, равнодушных к жизни простых солдат

Естественно, подобные заявления Марьяна Безуглая сделала на страницах британского издания The Guardian (заметим, обычно на Украине отношения выясняют исключительно с помощью СМИ Туманного Альбиона).

Но в этом плане возникает вопрос — о каких «генералах советского образца» ведет речь Марьяна Безуглая, и какие претензии могут быть в этом плане к СССР, если независимая Украина существует уже 33 года? От СССР уже не осталось даже следа. Так что «равнодушные к жизни простых солдат» генералы, извините, сугубо украинское явление. Уже сменилось несколько поколений военачальников ВСУ, получивших образование или в странах НАТО, или сугубо в украинских вузах.

А о подавляющем большинстве маршалов и генералов времен СССР в служебных аттестациях писали именно так (особо подчеркнем, что это реальные слова о вполне реальных людях): «Тактически и оперативно подготовлен, неустанно работает над самосовершенствованием, очень энергичен и предприимчив, обладает большой силой воли, служебным тактом, очень трудоспособный и выносливый, исполнителен и аккуратен».

Так что украинским депутатам типа Марьяны Безуглой надо напомнить русскую пословицу: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая». СССР к качеству высшего офицерского состава Вооруженных сил Украины сегодня не имеет никакого отношения.

Что касается карьеры генерала Александра Сырского, то ближайшие события покажут, есть ли какие-либо реальные основания под слухами о его скорой отставке.



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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).