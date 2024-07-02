Белорусский ресторатор создал проукраинский отряд «Погоня». В России его объявили в розыск В России объявили в розыск создателя закрывшегося белорусского отряда «Погоня»

МВД России объявило в розыск белорусского бизнесмена, создателя военного отряда «Погоня» Вадима Прокопьева, следует из разыскной базы министерства. Отряд состоит из граждан Белоруссии, воюющих на стороне Украины в составе интернационального легиона украинских вооруженных сил. «Погоня» признана белорусскими властями экстремистской организацией.

МВД РФ объявило в розыск белорусского бизнесмена и создателя отряда «Погоня» Вадима Прокопьева, следует из разыскной базы ведомства. В карточке базы указано, что Прокопьев разыскивается по уголовной статье, однако конкретная статья не уточняется. Прокопьев, которому 52 года, не имеет российского гражданства. До апреля 2020 года он занимался ресторанным бизнесом в Минске и был главой Ассоциации рестораторов Белоруссии. В разыскной базе МВД РФ также значится карточка еще одного организатора «Погони» Валерия Сахащика.

Кто такой Вадим Прокопьев

Во время президентской кампании в Белоруссии Прокопьев проводил круглые столы с участием оппозиционеров. Также он входил в Народное антикризисное управление (НАУ), созданное оппозиционным политиком Павлом Латушко. Летом 2020 года Прокопьев продал свой ресторанный бизнес и переехал в Польшу, где в 2021 году запустил блог на YouTube «Радио Гаага». В Белоруссии его блог и Telegram-канал признаны экстремистскими, а сам Прокопьев был объявлен в розыск.

В 2022 году бизнесмен уехал на Украину и сформировал отряд «Погоня», который состоял из белорусских граждан, воюющих на стороне Украины в составе интернационального легиона украинских ВС.

Рекрутинговый центр отряда был расположен в Варшаве, где военные проходили обучение перед отправкой на фронт.

В ноябре 2022 года белорусские власти возбудили против Прокопьева дело о создании экстремистского формирования, а в июне 2023-го Минский городской суд заочно приговорил его к 25 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. В декабре того же года Брестский областной суд приговорил его еще к 25 годам колонии по нескольким статьям УК, включая призывы к участию в протестах.

Что за «Погоня»

Отряд «Погоня» был признан белорусскими властями экстремистской организацией. По данным российского МВД, формирование занималось вербовкой, обучением и слаживанием военных в Чехии, Польше и на Украине.

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Белорусские правоохранительные органы утверждают, что структура «Погоня» занималась отбором мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих опыт военной службы. По словам начальника отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Евгения Пилецкого, белорусские оперативники постоянно отслеживали деятельность «Погони».

В интервью YouTube-каналу «ТОК» Прокопьев рассказывал, что «Погоня» распалась, поскольку Украина, где действовали члены формирования, не хотела их участия в конфликте, чтобы не спровоцировать войну с Белоруссией.

Летом 2023 года организация прекратила свое существование.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял о подготовке на территории Польши, Литвы и Украины боевиков из числа белорусских радикалов для совершения диверсий, терактов и организации военного мятежа. Председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель в октябре 2022 года сообщил о планах противников белорусских властей проникнуть большой вооруженной группой на территорию страны со стороны Украины.