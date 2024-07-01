«Отправят на фронт, берут всех подряд». Как украинцев заставляют возвращаться в страну Экс-депутат Рады Олейник назвал самоубийством возвращение мужчин на Украину

На Украине начал действовать новый порядок выдачи документов за границей. Теперь украинские мужчины призывного возраста смогут получить или обновить внутренний или заграничный паспорт только при наличии военно-учетных документов. Большинству для этого потребуется возвращение на родину для постановки на воинский учет. Ждать ли возвращения беженцев домой и что их ждет на Украине, в материале «Газеты.Ru».

Украинские репрессии?

На Украине вступило в силу постановление правительства №648, оно регулирует выдачу документов для граждан страны, пребывающих за границей. Основное изменение касается мужчин от 18 до 60 лет, теперь им нужны будут военно-учетные документы, чтобы получить новый паспорт как внутренний, так и заграничный.

Как пояснили в кабмине Украины, граждане будут проходить проверку на действительность военных билетов или приписных свидетельств. Сам механизм в ведомстве не пояснили, но учитывая требование минобороны республики к мужчинам о прохождении медкомиссии раз в год, многие могут не соответствовать поставленным условиям.

Кроме того, оформить паспорт не получится, если было получено предписание о возвращении на родину в период после 24 февраля 2022 года. То есть с начала специальной военной операции России на Украине. В такой ситуации нужно вернуться домой, там получить обновленный загранпаспорт и уехать обратно.

Все граждане призывного возраста, в том числе за границей, обязаны были встать на воинский учет до 17 июня. Сделать это можно было и дистанционно, правда был нюанс. Регистрация онлайн была доступна для тех, кто сам снялся с учета перед выездом из страны. Остальным же, чтобы выполнить норму о постановке на воинский учет, нужно вернуться на Украину.

При этом выдавать паспорта украинским мужчинам за границей по решению МИД страны временно прекратили еще в апреле на фоне подготовки новых правил мобилизации. Как говорил глава ведомства Дмитрий Кулеба, люди, уехавшие с Украины во время конфликта, показали, что их не волнует выживание своего государства.

Внутренняя дилемма

По факту своим решением кабмин Украины лишил множество украинских мужчин возможности обменять просроченные паспорта, находясь за границей. Формально истекшие документы делают пребывание за рубежом незаконным и создают риск депортации со стороны местных властей.

Только в Евросоюзе на данный момент легально находится около 4,2 млн украинских беженцев. По оценкам Евростата, примерно 882 тысячи из них — это совершеннолетние мужчины. Правда, агентство не уточняет статистику по возрастным группам. Нет и данных о том, сколько украинцев находятся за рубежом, в частности в Европе, с просроченным паспортом.

В ряде европейских государств уже заявили, что не будут отправлять украинцев на родину. В Венгрии пообещали сохранить возможность получения вида на жительство для граждан Украины с истекшим паспортом. Но поддержку оставшимся без документов обещают далеко не везде. К примеру, разговоры о готовности отправить украинцев-мужчин призывного возраста на родину были в странах Балтии и Польше — последняя приняла почти миллион мигрантов с Украины. О содействии в этом вопросе активно просят в Киеве, в том числе на фоне задачи пополнить ряды ВСУ на 500 тыс. человек.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты со скепсисом оценивают возможность массового возвращения вынужденных переселенцев на родину, несмотря на желание властей Украины и принятые меры. Бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник считает, что украинцы за рубежом все же не сумасшедшие люди.

«Приехать на родину и встать на учет, когда в Одессе водители скорой помощи заезжали в военкоматы на секунду во исполнения требования закона, а потом их оттуда не выпускали до бунта с участием врачей. Приехать и быть самоубийцей? Зачем? Вернуться, конечно, не проблема, а вот выпустят ли обратно? Скорее всего, нет», — отметил политик.

Он добавил, что на самом деле украинцы из той же Европы не нужны Киеву. Олейник заметил, что без паспорта люди лишаются социальных выплат и права голоса.

«Беженцы вряд ли будут голосовать за [украинского лидера Владимира] Зеленского, поэтому эти избиратели ему и не нужны. Выступать против него они будут однозначно, также как голосовали на выборах 2019 года не столько за него, а против [экс-президента Украины Петра] Порошенко», — указал политик.

В свою очередь эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер не исключил, что определенное количество беженцев может все же вернуться на родину, но вряд ли стоит ждать каких-то массовых потоков.

«На Украину, скорее всего, вернется самое минимальное количество украинских беженцев. Без документов, конечно, им будет тяжело на территории Евросоюза, но будут пускаться во все тяжкие. К примеру, они все еще смогут подать на ВНЖ в тех или иных странах. Вероятно, будут мигрировать туда, где это сделать легче», — заключил эксперт.

Мрачные перспективы

Возвращение на родину для смены документов вряд ли будет позитивным для тех украинских мужчин, которые пойдут на этот шаг. С вступлением в силу новых правил мобилизации, военкоматы получили право обращаться в полицию в отношении тех, кто нарушил правила воинского учета или не явился по повестке, а они теперь могут отправляться по электронной почте и не требуют вручения лично в руки.

К тому же, как признавал официальный представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, в связи с изменением правил мобилизации пограничники пока не будут выпускать из страны имеющих вид на жительство за рубежом украинцев, которые вернулись, чтобы встать на военный учет. То есть и уехать обратно даже после замены документов может не получиться.

С точки зрения экс-депутата Рады Владимира Олейника, возвращение и постановка на воинский учет автоматом повышает вероятность уехать сразу на фронт.

«Количество призыва они увеличили, так как им нужно максимально компенсировать все потери и готовиться к попытке контрнаступления. Сегодня не имеет значение даже возраст призывников, берут всех подряд», — уверен политик.

Нынешние власти применяют методику, характерную для концлагеря, продолжил Олейник, внутри государства царит страх. По его мнению, в такой ситуации можно ждать общественных волнений, но вряд ли они будут успешными.

«Обвинения в измене родине стали дежурной статьей в судах. Бунт при таких условиях редко может быть удачным. Потенциал тут есть не столько у гражданского населения, сколько у военных. В ВСУ есть генералы, способные развернуть свои подразделения на Киев. Такая ситуация созревает и авторитет армии по социологии у народа самый высокий», — подчеркнул политик.

В то же время Владимир Брутер из Международного института гуманитарно-политических исследований согласен с тем, что уехать обратно за границу, вернувшиеся на родину, вряд ли смогут.

«Что касается того, что ожидает тех украинцев, которые вернутся на родину, то это с высокой степенью вероятности будет отправка на фронт. Именно для этого их и ставят на воинский учет. Вернуться обратно [за рубеж] вряд ли получится», — резюмировал эксперт.