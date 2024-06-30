Военная операция на Украине, день 858-й

На Украине под удар ночью попала шахта в Селидово, начался пожар, шахта частично разрушена — украинское издание «Страна»
Официально власти страны это не подтверждали.
Украина начала массовое производство собственных дальнобойных дронов, они могут атаковать стратегические объекты на расстоянии более 1 тыс. км — гендиректор «Укроборонпрома» Герман Сметанин
«Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. В свое время Давид понял, что бороться с Голиафом методами самого же Голиафа — ошибочная идея».
Число пострадавших при ударе по украинскому городу Вольнянск достигло 31 человека, включая восемь детей — Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал конфисковать «все €300 млрд российских активов».
«Мы должны заново научиться извлекать выгоду из игры на эскалацию».
В Брянской области во время ночной атаки четыре дрона уничтожены над Трубчевским районом — глава области Александр Богомаз
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!».
В Воронежской области во время ночной атаки дронов тоже никто не пострадал — губернатор региона Александр Гусев
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы проводят поиск обломков беспилотников. Опасность атаки БПЛА в регионе пока сохраняется».
Где именно в регионе уничтожили четыре дрона, он не сообщил.
Девять дронов во время крупной ночной атаки сбили над промышленной зоной Липецка — глава области Алексей Смирнов
«Сегодня выдалась непростая и неспокойная ночь для всех... Жертв нет. Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе... С ремонтом поможем».
В Белгородской области за прошедшую ночь два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне — губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В двух квартирах выбиты окна, также осколками посечен один автомобиль. Информация уточняется».
⚡За ночь над Россией сбили 36 дронов — Минобороны РФ
Из них 15 уничтожено над Курской, девять над Липецкой, по четыре над Воронежской и Брянской и по два над Орловской и Белгородской областями.