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Политика

Военная операция на Украине, день 858-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 858-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили 36 дронов над шестью регионами страны. Больше всего БПЛА ликвидировали над Курской областью. По данным «РБК-Украина», число пострадавших при ударе по городу Вольнянск достигло 31. Как написала The Wall Street Journal, Вена якобы стала новой базой для тайных операций России после того, как европейские страны выслали 600 шпионов-дипломатов страны из-за конфликта на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца

8:45

На Украине под удар ночью попала шахта в Селидово, начался пожар, шахта частично разрушена — украинское издание «Страна»

Официально власти страны это не подтверждали.

8:35

Украина начала массовое производство собственных дальнобойных дронов, они могут атаковать стратегические объекты на расстоянии более 1 тыс. км — гендиректор «Укроборонпрома» Герман Сметанин

«Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. В свое время Давид понял, что бороться с Голиафом методами самого же Голиафа — ошибочная идея».

8:35

Число пострадавших при ударе по украинскому городу Вольнянск достигло 31 человека, включая восемь детей — Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

8:30

Минобороны РФ отчиталось о работе артиллерии:

8:26

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал конфисковать «все €300 млрд российских активов».

«Мы должны заново научиться извлекать выгоду из игры на эскалацию».

8:25

В Брянской области во время ночной атаки четыре дрона уничтожены над Трубчевским районом — глава области Александр Богомаз

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!».

8:25

В Воронежской области во время ночной атаки дронов тоже никто не пострадал — губернатор региона Александр Гусев

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы проводят поиск обломков беспилотников. Опасность атаки БПЛА в регионе пока сохраняется».

Где именно в регионе уничтожили четыре дрона, он не сообщил.

8:20

Минобороны РФ показало боевую работу группировки «Запад»:

8:15

Девять дронов во время крупной ночной атаки сбили над промышленной зоной Липецка — глава области Алексей Смирнов

«Сегодня выдалась непростая и неспокойная ночь для всех... Жертв нет. Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе... С ремонтом поможем».

8:10

В Белгородской области за прошедшую ночь два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне — губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В двух квартирах выбиты окна, также осколками посечен один автомобиль. Информация уточняется».

8:05

За ночь над Россией сбили 36 дронов — Минобороны РФ

Из них 15 уничтожено над Курской, девять над Липецкой, по четыре над Воронежской и Брянской и по два над Орловской и Белгородской областями.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 858-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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