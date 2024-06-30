Военная операция на Украине, день 858-й

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Украина начала массовое производство собственных дальнобойных дронов, они могут атаковать стратегические объекты на расстоянии более 1 тыс. км — гендиректор «Укроборонпрома» Герман Сметанин

«Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. В свое время Давид понял, что бороться с Голиафом методами самого же Голиафа — ошибочная идея».