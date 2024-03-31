Выпустили 6 пуль и переехали на машине: перебежчика Кузьминова могли вычислить из-за звонка девушке NYT: в летчика-перебежчика Кузьминова в Испании стреляли шесть раз

В летчика-перебежчика Максима Кузьминова, которого в феврале нашли мертвым в испанской Вильяхойосе, стреляли минимум шесть раз. Следствие уверено, что преступление совершили профессионалы. При этом установить, как именно убийцы нашли мужчину, правоохранители все еще не могут. Однако два высокопоставленных украинских чиновника рассказали, что летчик мог выдать себя, когда звонил бывшей девушке в Россию.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании раскрыла новые подробности убийства российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, который в августе 2023 года угнал вертолет Ми-8.

По данным издания, 13 февраля убийцы Кузьминова заехали в гараж жилого комплекса, где жил пилот, на белом Hyundai Tucson и дожидались его несколько часов. Летчик приехал домой около 16:20 по местному времени, припарковался в гараже и направился в сторону лифтов. Когда он проходил мимо белого Hyundai, два человека в капюшонах вышли из машины и окликнули его. После этого они открыли огонь. NYT написала, что в Кузьминова выстрелили минимум шесть раз. На месте нашли гильзы от 9-миллиметровых патронов для пистолета Макарова.

Кузьминов погиб не сразу, раненый, он смог пробежать несколько метров, после чего упал на пандус. Преступники вернулись в свою машину и, выезжая с парковки, переехали его тело.

Hyundai Tucson позже нашли в нескольких метрах от места преступления сожженным. Из-за того, что автомобиль был сильно поврежден, специалистам потребовалась неделя, чтобы установить модель. В итоге правоохранители выяснили, что машина была украдена за два дня до убийства Кузьминова в городе Мурсия, который находится в часе езды от муниципалитета Вильяхойоса.

«Роковая ошибка»

В полиции газете рассказали, что двое мужчин в капюшонах, которые попали на камеры видеонаблюдения, явно были профессионалами — они выполнили миссию и быстро исчезли.

«Здесь в Испании редко бывает, что в кого-то выпускают так много патронов. Эти признаки указывают на организованную преступность, на преступную организацию, на профессионалов», — заявил начальник полицейского управления Вильяхойосы Пепе Альварес.

Как именно убийцам удалось найти Кузьминова, следствие пока не установило. При этом два высокопоставленных украинских чиновника сообщили, что летчик связался со своей бывшей девушкой в России и пригласил ее в Испанию. По словам одного из источников NYT, это было роковой ошибкой.

Испанские СМИ и раньше утверждали, что к убийству Кузьминова может быть причастна Москва. Теперь же источники NYT в испанской полиции заявили, что оно схоже с аналогичными преступлениями, в которых также подозревают РФ. Согласно материалу, речь идет в том числе об убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году и отравлении Скрипалей в 2018-м. При этом издание отмечает, что никаких прямых доказательств участия России в гибели Кузьминова по-прежнему нет.

Жизнь в «красной зоне»

По данным гражданской гвардии, переехавший в Вильяхойосу Кузьминов вел «нескромный образ жизни». Он ходил по барам, которые пользовались популярностью у живущих в муниципалитете русских и украинцев, и прожигал деньги, полученные от Украины за дезертирство. По Вильяхойосе летчик ездил на черном Mercedes S-класса.

Причем сам выбор места жительства в Испании NYT назвала «любопытным», так как по данным испанских властей, в Вильяхойосе проживает большой контингент российской организованной преступности. И некоторые из них, как утверждает издание, поддерживают связь со спецслужбами РФ.

Еще один перебежчик, пожелавший остаться анонимным, заявил газете, что район, где поселился Кузнецов, считается «красной зоной». Источник добавил, что он бы никогда туда не приехал.

Предательство Кузьминова

О том, что Максим Кузьминов угнал российский вертолет Ми-8, летом 2023 года первыми сообщили украинские СМИ и Telegram-каналы. В сентябре перебежчик дал пресс-конференцию, где рассказал, что по собственной инициативе связался с украинской разведкой и дезертировал. Операция, по его словам, обсуждалась на протяжении полугода.

Кузьминов не вдавался в подробности, заявив только, что все прошло хорошо. По его словам, он посадил вертолет в заранее оговоренном месте встречи в Харьковской области, где его встретили сотрудники ГУР (Главного управления разведки) минобороны Украины.

Однако в реальности все было не так, рассказал NYT высокопоставленный украинский чиновник. На самом деле Кузьминов застал врасплох украинских военных, и те открыли по нему огонь. В результате этого летчик был ранен в ногу.

О том, что случилось с бортмехаником Никитой Кирьяновым и летчиком-штурманом Хушбахтом Турсуновом, которые были вместе с Кузьминовым, он подробно не сообщал. Предполагалось, что перебежчик убил их перед приземлением. Однако источник NYT опроверг эту версию, заявив, что Кирьянова и Турсунова застрелили украинские военные.

После угона вертолета Кузьминов получил от Украины $500 тыс. и паспорт на имя Игоря Шевченко. По нему летчик въехал в Испанию, где поселился в муниципалитете Вильяхойоса. По данным испанских СМИ, это решение Кузьминов принял самостоятельно. Как писала газета El País, спецслужбы страны не знали о том, что летчик находится в королевстве.