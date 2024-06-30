«От здания не осталось и следа»: Россия сбросила на Нью-Йорк трехтонный фугас Эксперт Кошкин: ударившая по ВСУ в Нью-Йорке ФАБ-3000 корректируется в полете

Вооруженные силы РФ нанесли успешный удар по Нью-Йорку — украинскому населенному пункту, который важен для обороны ВСУ. В поселке был один из пунктов управления украинской армии, здание с ним полностью разрушила прямым попаданием тяжелая бомба ФАБ-3000. Рядом с Нью-Йорком находится Торецк, захват обоих позволит России перейти к наступлению на другие ключевые города. Ранее на Украине разгорелся скандал, когда выяснилось, что один из главных генералов ВСУ пропустил российское продвижение в этом направлении, пока кутил в Одессе.

Российская армия сбросила трехтонную бомбу ФАБ-3000 по пункту управления ВСУ в донецком поселке Нью-Йорк, сообщил российский Telegram-канал «Изнанка».

«По информации с мест в результате удара уничтожено до 60 боевиков и 4 ед. автомобильной техники. В очередной раз убеждаемся в эффективности трехтонных авиабомб (от здания не осталось и следа)», — уточнил канал.

«Изнанка» приложила черно-белую видеозапись удара. На ней с высоты заснят мощный, разрастающийся взрыв посреди скоплений зданий. Уничтожен пункт управления 1-го механизированного батальона 41 омбр ВСУ, заявил канал.

Украинские власти не комментировали информацию об уничтожении военного пункта управления в Нью-Йорке. Национальная полиция страны 30 июня передала, что поселок «весь день находился под артиллерийским огнем». Также полиция сообщила об ударах по соседнему городу Торецк (между ним и Нью-Йорком около 15 минут езды на машине). По Торецку в четыре утра прилетело четыре бомбы КАБ-250, утверждает украинская сторона.

ФАБ-3000 называют одной из самых тяжелых бомб, которые используют в конфликте. О применении их Россией активно заговорили в конце июня.

В марте Минобороны отчиталось о запуске массового производства ФАБ-3000, а в июне стали появляться видео с последствиями их применения (правда, на первых записях бомбы попадали не в цель, а около нее).

«Основные поражающие действия ФАБ — это действия фугаса. Помимо продукта взрыва происходит ударная волна, и осколки позволяют усилить поражающее поле. Выбрасывают эти ФАБы с высоты до 16 километров, скорость, как правило, 1200 километров [в час], эта бомба несет в себе более 1300 килограммов тротила», — объяснил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

При этом эксперт указал, что одной из особенностей бомбы является то, что она корректируется после сброса, прямо в полете. Для этого она снабжена «универсальным модулем планирования и коррекции». Это помогает бомбардировщикам не входить в зону поражения украинской ПВО.

«Надо захватить, чтобы не кошмарили мирных»: значение Нью-Йорка для фронта

Американская газета The New York Times пишет, что возможная потеря Торецка с Нью-Йорком (оба населенных пункта издание называет городами) — это серьезная проблема для ВСУ.

«Если эти города падут, Россия будет готова надавить на крупнейшие оставшиеся под украинским контролем города региона — Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск», — указала газета.

По информации The New York Times, в июне украинская власти активизировали эвакуацию гражданских из обоих населенных пунктов, хотя там оставалось и «немного» человек. Нью-Йорк последнее время под сильными обстрелами, описывает издание.

«Почти в каждом квартале Нью-Йорка стоит небольшой кирпичный дом с крышей, разбитой артиллерийским снарядом... Эвакуация проводится в спешке: у жителей есть всего несколько минут, чтобы погрузить один или два мешка в фургоны и покинуть дома».

До полномасштабного конфликта в Нью-Йорке проживало менее 10 тыс. человек. Американские журналисты характеризуют его как «небольшую точку на украинской равнине, получившую свое название в XIX веке». С 1951-го по 2021 год поселок носил название Новгородское, потом ему решили вернуть историческое наименование. О ребрендинге попросили местные жители, «чтобы притянуть успех».

О большом значение Нью-Йорка для фронта говорили еще весной 2023 года.

«У Нью-Йорка и Дзержинска [украинское название — Торецк] стратегически важное значение. За ними идет трасса Константиновка – Авдеевка, которая обеспечивает гарнизон противника. Во-вторых, Нью-Йорк — господствующая высота, они наблюдают полностью Горловку оттуда....

Надо захватить эти населенные пункты, чтоб они оставили наших мирных жителей в покое, не кошмарили их днем и ночью», — поясняли в российской армии.

Тогда российские бойцы признавали, что в Нью-Йорке «противник закопан очень сильно», то есть имеет серьезные, заранее подготовленные укрепления. Однако теперь России удалось пробить оборону на этом направлении. Украинское издание «Страна» 30 июня пишет, что под Торецком оборона ВСУ провалилась на глубину до 2,6 км.

«Причем, похоже, что в южной части этого вклинения противник встретил минимальное сопротивление», — прокомментировал украинский эксперт Константин Машовец.

Ранее украинский народный депутат Марьяна Безуглая обвинила в провале обороны Торецка генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Она заявила, что во время российского наступления на Торецк генерал пьянствовал в одесском ресторане. После этого Киев снял Содоля с поста командующего Объединенными силами ВСУ.