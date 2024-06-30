Times узнала об опасениях НАТО из-за тайных операций России на дне моря. Что взволновало альянс? Times: Россия могла заминировать подводную инфраструктуру на дне Северного моря

У НАТО имеются «серьезные подозрения», что Россия могла заминировать критически важную инфраструктуру на дне Северного моря. Расследования в Бельгии и Нидерландах выявили, что в этих целях могли использоваться более 160 российских судов.

В НАТО подозревают, что Россия могла заминировать ключевую подводную инфраструктуру в Северном море, пишет газета The Times.

Чиновники имеют «серьезные подозрения», которые основаны на разведданных, указывающих на необычное поведение российских траулеров, проходивших над электрическими и телекоммуникационными кабелями, а также над нефтяными и газовыми трубопроводами в водах стран Европы.

Разведывательные и диверсионные операции

По данным издания, с января по май текущего года не менее пяти российских траулеров вели себя «подозрительно», замедляя ход над критической инфраструктурой Великобритании, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Норвегии.

Газета связывает эти действия с «разведывательными и диверсионными операциями Кремля» в водах Европы. Несмотря на заявления бельгийских спецслужб об отсутствии доказательств минирования, имеются свидетельства диверсионных актов против Великобритании, пишет The Times.

Представитель бельгийского подразделения морской безопасности Томас де Шпигелере отметил, что в период начала «украинского кризиса» был заминирован британский кабель.

Расследование в Бельгии и Нидерландах

В июне прошлого года бельгийская газета De Tijd и нидерландское издание Follow the Money опубликовали результаты расследования, согласно которому Россия могла задействовать около 167 невоенных судов для шпионажа над критической инфраструктурой в Северном море.

В области действия этих судов были зафиксированы подозрительные маневры в непосредственной близости от нефтяных и газовых трубопроводов, а также от электрических и телекоммуникационных кабелей. По данным De Tijd, бельгийские спецслужбы отследили активность около 1500 российских судов вблизи своих вод.

Операции российских спецслужб в европейских водах, как пишет The Times, имеют масштабы, сравнимые с временами холодной войны.

Осенью 2023 года из-за резкого снижения давления в системе был перекрыт газопровод Balticconnector, который проходит через Финский залив и соединяет финский Инкоо с эстонским Палдиски. Также пострадал телекоммуникационный кабель, проложенный на морском дне между Финляндией и Эстонией.

Тогдашний президент Финляндии Саули Ниинистё завил о возможном воздействии извне на инцидент с газопроводом и кабелем. Информацию о следах внешнего воздействия также подтвердило Национальное бюро расследований Финляндии. Работу газопровода удалось восстановить лишь в апреле этого года.