Ростовчанин нашел на свалке гумпомощь для военных СВО. Теперь он под следствием 161.RU: СК завел дело в отношении мужчины, нашедшего на свалке гумпомощь для СВО

Следственный комитет возбудил дело против дальнобойщика, обнаружившего на свалке гуманитарную помощь для СВО. Александр Закутный из Ростовской области стал фигурантом уголовного дела после того, как 22 января он обнаружил выброшенные на свалку в Амвросиевке предметы, предназначенные для военных. Следствие нашло у него дома охотничьи патроны, которые Закутный «просто забыл выбросить».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении водителя грузовика Александра Закутнего, сообщает портал 161.RU.

В январе он обнаружил на свалке гуманитарную помощь, предназначенную для российских военных. Со слов самого Закутнего, его обвинили по ст. 222 УК (незаконное хранение боеприпасов).

Свалка с гуманитарной помощью

22 января 2024 года дальнобойщик Александр Закутний, проживающий в Ростовской области, обнаружил на свалке в Амвросиевке на границе с ДНР гуманитарную помощь для военных. Среди выброшенных вещей были самодельные носилки, куртки, медикаменты и письма, которые были закатаны в землю бульдозером. Закутний, будучи волонтером, сразу же сообщил о своей находке в приемную Следственного комитета.

После сообщения Закутнего на место находки должны были приехать следователи из Москвы, однако, по прошествии полугода, ситуация не изменилась. Гуманитарная помощь оставалась на свалке, а Закутнего и его жену регулярно допрашивали. Его вызывали в Следственный комитет, прокуратуру и ФСБ, а в начале июня в доме у Александра и его супруги Светланы дважды провели обыски.

Выдвинутые обвинения

3 июня Следственный комитет возбудил против Закутнего уголовное дело. Его обвинили по статье о незаконном хранении боеприпасов. Согласно справке дознания, в ходе обыска у Закутнего дома была найдена пачка охотничьих патронов.

По данным портала, в дознавательной справке уточняется, что Закутний сам принес 18 гильз патронов калибра 7,62 мм, которые затем были признаны вещественными доказательствами и использованы для выдвижения обвинения в незаконном хранении боеприпасов. Мужчина пояснил, что патроны остались от проданного в 2018 году карабина, и он «просто забыл их выбросить».

Впервые о появлении свалки с гуманитарной помощью в Амвросиевке стало известно в январе. В беседе с 161.RU Александр Закутний рассказывал, что среди выброшенных предметов были куртки, резиновые сапоги и ящик с письмами и рисунками от детей для военных.

На видео, которое он снял, было видно, как самодельные носилки, медицинские принадлежности и даже детские рисунки и письма для военных были вывалены на землю и засыпаны бульдозером. Закутний рассказал, что узнал об этом случайно, когда его остановил местный житель и показал место свалки. Мужчина, который помогал ему вытаскивать часть груза из-под земли, утверждал, что большая часть помощи была уже разграблена местными жителями до того, как приехал Александр.

По словам Закутнего, отсутствие каких-либо опознавательных знаков на грузах с гуманитарной помощью и спешка в засыпке груза землей могут говорить о том, что это было сделано намеренно, чтобы помощь не попала в нужные руки. По его мнению, это могло могли сделать либо неопытные волонтеры, которые испугались звуков выстрелов после пересечении границы, либо кем-то из местной администрации. Он также упомянул, что местные жители провели собственное расследование и выяснили, что в инциденте замешан один из чиновников. При этом Закутный не уточнил, кого именно он имел в виду.