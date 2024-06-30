Ростовчанин нашел на свалке гумпомощь для военных СВО. Теперь он под следствием

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении водителя грузовика Александра Закутнего, сообщает портал 161.RU.
В январе он обнаружил на свалке гуманитарную помощь, предназначенную для российских военных. Со слов самого Закутнего, его обвинили по ст. 222 УК (незаконное хранение боеприпасов).
Свалка с гуманитарной помощью
22 января 2024 года дальнобойщик Александр Закутний, проживающий в Ростовской области, обнаружил на свалке в Амвросиевке на границе с ДНР гуманитарную помощь для военных. Среди выброшенных вещей были самодельные носилки, куртки, медикаменты и письма, которые были закатаны в землю бульдозером. Закутний, будучи волонтером, сразу же сообщил о своей находке в приемную Следственного комитета.
После сообщения Закутнего на место находки должны были приехать следователи из Москвы, однако, по прошествии полугода, ситуация не изменилась. Гуманитарная помощь оставалась на свалке, а Закутнего и его жену регулярно допрашивали. Его вызывали в Следственный комитет, прокуратуру и ФСБ, а в начале июня в доме у Александра и его супруги Светланы дважды провели обыски.
Выдвинутые обвинения
3 июня Следственный комитет возбудил против Закутнего уголовное дело. Его обвинили по статье о незаконном хранении боеприпасов. Согласно справке дознания, в ходе обыска у Закутнего дома была найдена пачка охотничьих патронов.
По данным портала, в дознавательной справке уточняется, что Закутний сам принес 18 гильз патронов калибра 7,62 мм, которые затем были признаны вещественными доказательствами и использованы для выдвижения обвинения в незаконном хранении боеприпасов. Мужчина пояснил, что патроны остались от проданного в 2018 году карабина, и он «просто забыл их выбросить».
Впервые о появлении свалки с гуманитарной помощью в Амвросиевке стало известно в январе. В беседе с 161.RU Александр Закутний рассказывал, что среди выброшенных предметов были куртки, резиновые сапоги и ящик с письмами и рисунками от детей для военных.
На видео, которое он снял, было видно, как самодельные носилки, медицинские принадлежности и даже детские рисунки и письма для военных были вывалены на землю и засыпаны бульдозером. Закутний рассказал, что узнал об этом случайно, когда его остановил местный житель и показал место свалки. Мужчина, который помогал ему вытаскивать часть груза из-под земли, утверждал, что большая часть помощи была уже разграблена местными жителями до того, как приехал Александр.
По словам Закутнего, отсутствие каких-либо опознавательных знаков на грузах с гуманитарной помощью и спешка в засыпке груза землей могут говорить о том, что это было сделано намеренно, чтобы помощь не попала в нужные руки. По его мнению, это могло могли сделать либо неопытные волонтеры, которые испугались звуков выстрелов после пересечении границы, либо кем-то из местной администрации. Он также упомянул, что местные жители провели собственное расследование и выяснили, что в инциденте замешан один из чиновников. При этом Закутный не уточнил, кого именно он имел в виду.