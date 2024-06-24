Военная операция на Украине, день 852-й

08:39

❗️ В Люксембурге сегодня состоится заседание министров иностранных дел 27 стран Евросоюза.

Ожидается, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформирует коллег о ситуации на фронте и срочных военных потребностях страны. После этого министры обсудят предоставление военной помощи Украине, а также соглашение о гарантиях безопасности, которое Брюссель и Киев хотят подписать 26 июня.

Планируется утверждение 14-го пакета антироссийских санкций и объявление решения об использовании прибыли от замороженных активов РФ для военной помощи Украине.