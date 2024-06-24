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Политика

Военная операция на Украине, день 852-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 852-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Четыре украинских дрона нейтрализованы за ночь над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ. Взрывы произошли в Харькове и Одессе. ЕС создал механизм обхода вето Венгрии на закупки оружия за счет активов РФ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Атаки, подобные обстрелу Севастополя американскими ракетами ATACMS, не должны происходить, считает конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:39

❗️ В Люксембурге сегодня состоится заседание министров иностранных дел 27 стран Евросоюза.

Ожидается, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформирует коллег о ситуации на фронте и срочных военных потребностях страны. После этого министры обсудят предоставление военной помощи Украине, а также соглашение о гарантиях безопасности, которое Брюссель и Киев хотят подписать 26 июня.

Планируется утверждение 14-го пакета антироссийских санкций и объявление решения об использовании прибыли от замороженных активов РФ для военной помощи Украине.

08:33

С инициативой перемирия в конфликте вокруг Украины должен выступить президент США, заявил в интервью медиагруппе Funke премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

08:31

Украинские военные лишились позиций в западной части Красногоровки, в районе продолжается зачистка. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

08:31

Женщина ранена, зафиксированы попадания по частным домам и инфраструктуре в подконтрольной Украине части Днепропетровской области, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

08:29

Один человек погиб, восемь ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.

08:26

08:24

Обстрел Севастополя американскими ATACMS показал, что администрация США встала на сторону международного терроризма, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

08:23

Сводная бригада медиков федеральных центров прибыла в Севастополь, к утру они оценят состояние пострадавших и необходимость и возможность их транспортировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

08:23

В Ростовской области обломки дрона упали на территории промпредприятия, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев.

08:21

Масштабный пожар возник в Одессе, виден огромный столб дыма – «Страна»

08:16

Утром взрывы произошли в Одессе, сообщает украинское издание «Страна».

08:13

Атаки, подобные обстрелу Севастополя американскими ракетами ATACMS, не должны происходить, заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

«Представьте, если бы Россия, используя российский спутник, применила кластерный боеприпас для удара по пляжу во Флориде», — написала Тейлор-Грин в соцсети X.

08:10

❗️ЕС создал механизм обхода вето Венгрии на закупки оружия за счет активов РФ, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Financial Times.

Как пишет издание, министры иностранных дел стран ЕС обсудят эту схему на заседании 24 июня.

08:07

В Харькове произошла серия взрывов, сообщило украинское издание «Общественное».

08:04

⚡️ За ночь перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Ростовской области – Минобороны РФ

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 852-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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