Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ, 23 июня 2024 года

Счет шел на секунды: как сбивали ATACMS над Севастополем В Севастополе ввели режим ЧС после атаки ATACMS

23 июня зенитные ракетные подразделения ВКС РФ поразили в небе над Севастополем пять ракет АТАСМS. Обломки одной из них после подрыва боевой части ЗУР в окрестностях цели упали на пляже. Погибли трое детей и двое взрослых. После атаки губернатор Михаил Развожаев ввел в Севастополе режим чрезвычайной ситуации. Как происходит отражение атак над городской застройкой, в чем особенность стрельбы по американским ракетам ATACMS и что делать, чтобы трагедия не повторилась, — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По последним данным Минздрава, в результате атаки ВСУ на Севастополь пострадали 124 человека, в том числе 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. 24 июня в Севастополе объявлено днем траура. Губернатор города Михаил Развожаев своим указом ввел на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации.

Боевая стрельба над городом

Об особенностях и деталях событий в Севастополе на данном этапе можно судить исключительно в виде предположений и версий. По всей видимости, в боевой стрельбе по ракетам ATACMS принимали участие зенитные ракетные дивизионы 12-го зенитного ракетного полка (пункт постоянной дислокации — Севастополь, боевой состав до 24 февраля 2022 года — командный пункт системы и два зрдн С-400 «Триумф») 31-й дивизии ПВО Воздушно-космических сил России.

Дальняя граница зоны поражения по тактическим баллистическим ракетам «Триумфа» сравнительно невелика. В идеальных полигонных условиях она составляет примерно 60 км. На практике, как правило, зона поражения по ATACMS значительно меньше, поскольку ее размеры сильно зависят от характеристик входа в зону поражения зенитного ракетного комплекса тактической баллистической ракеты, то есть скорости цели, высоты, остроты углов входа и так называемого курсового параметра.

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То есть в конкретных условиях Севастополя боевую стрельбу по ТБР, скорее всего, зенитным ракетным подразделениям однозначно придется вести над городом (да и без всякого преувеличения, юг полуострова практически весь представляет собой плотную городскую застройку).

Разумеется, в подобных условиях для боевых расчетов зенитных ракетных войск вводятся различного рода ограничения, к примеру, назначаются зоны запрета пуска, устанавливаются ограничения подрыва боевых частей ЗУР по высотам и пр.

Но в ряде случаев сделать это представляется затруднительным. К примеру, в условиях того же Севастополя ответ на вопрос — где заканчиваются якорные стоянки кораблей Черноморского флота и начинается плотная городская застройка, сформулировать достаточно трудно. А прикрытие сил флота, к примеру, одна из самых приоритетных задач зенитных ракетных войск.

Поэтому обвинения в адрес расчетов зенитных ракетных войск, которые осуществляли боевую стрельбу над городом, скорее всего, по результатам анализа боевой работы и детального разбора соответствующих комиссий будут признаны безосновательными.

Почему не объявили ракетную опасность

Разумеется, во время боевой работы сил и средств ПВО надо объявлять воздушную тревогу и всеми возможными способами обезопасить мирное население, не допускать его нахождения на открытых пространствах. В ходе стрельбы ЗУР и ракетами класса «воздух-воздух» истребительной авиации на землю падают достаточно крупные фрагменты как пораженных целей, так и остатки/обломки средств поражения — зенитных управляемых и авиационных ракет.

Никакого полного атомного распада при подрыве боевых частей ракет в окрестностях целей не происходит. Иногда падают даже сравнительно малоповрежденные самолеты с запасом топлива и неизрасходованным боекомплектом.

Поэтому мирное население в ходе налета средств воздушного нападения противника должно, безусловно, находиться в убежищах. А чтобы этот процесс (укрытия людей) проходил при объявлении воздушной тревоги быстро и организованно, необходимы соответствующие учения и тренировки.

Почему этого не произошло в данном конкретном случае (23 июня) — предмет отдельного разбирательства. Но есть в этой проблеме и разного рода объективные обстоятельства.

Ракета ATACMS, напомним, представляет собой высокоскоростное изделие. Скорость полета этой ТБР составляет порядка 1000 метров в секунду. Время полета от момента пуска до назначенного объекта поражения — всего несколько минут.

Даже при условии своевременного обнаружения этой ракеты средствами радиолокационной разведки и оповещения в тот же момент времени гражданских властей, для принятия необходимых мер у последних остается всего несколько десятков секунд.

Теперь представим, сколько времени потребуется для того, чтобы убрать людей с любого городского пляжа. Да и вообразить себе подобные учения в разгар курортного сезона пока тоже весьма затруднительно.

К этому следует добавить, что противник для ударов выбирает наиболее благоприятное время. И атаки неприятелем производятся, как правило, внезапно (можно сказать, в самый неподходящий момент для обороняющейся стороны).

Так что когда некоторыми представителями экспертного сообщества выдвигаются поспешные и не всегда обоснованные обвинения в адрес боевых расчетов сил и средств ПВО, военного командования, гражданских руководителей, следует, наверное, в полном объеме учитывать все обстоятельства произошедшего. Но необходимо и делать соответствующие выводы и принимать все необходимые меры, чтобы ничего подобного впредь не повторялось.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).