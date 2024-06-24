«Крым — это военный лагерь»: что в России, США и Украине говорят о ракетной атаке на Севастополь Подоляк назвал Крым военным лагерем, в котором не может быть мирной жизни

Российский МИД вызвал посла США Линн Трейси после ракетного удара ВСУ по Севастополю, в ходе которого погибли граждане РФ. Удар нанесли американскими ракетами ATACMS, а потому в Кремле заявили, что за атакой стоят «не украинцы», а также пообещали ответные действия, «когда придет время». В США атаку, из-за которой пострадали 153 человека, не комментировали. А советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал Крым «военным лагерем», где «не может быть пляжей».

Американского посла Линн Трейси вызвали в МИД РФ в связи с атакой ВСУ на Севастополь при помощи ракет ATACMS, переданных Киеву Вашингтоном. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Пресс-служба российского МИД сообщила, что Трейси был сделан демарш — демонстративное выступление против ракетного удара по мирному населению Севастополя.

«США, которые ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения, в т.ч. использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, чье целенаведение и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами, несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние», — говорится в сообщении.

МИД РФ подчеркнул, что подобные действия не останутся безнаказанными, «ответные меры обязательно последуют».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга пояснил, что гибель россиян «не может не иметь последствий», но какими именно они будут — покажет время.

«Мы прекрасно видим, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы», — добавил Песков, цитирует РИА Новости.

Реакция США

Представитель министерства обороны США в беседе с РИА Новости заявил, что ведомство в курсе сообщений об атаке на Севастополь с помощью пяти американских ракет ATACMS:

«Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать».

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в разговоре с ТАСС призвал все стороны конфликта предпринять меры, чтобы избежать жертв среди мирных людей.

«Крым — это военный лагерь»

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в своем Telegram-канале, что в Крыму не должно быть «фиктивных признаков мирной жизни», в том числе пляжей и туристических зон, поскольку на этой территории «продолжается война».

«Крым — это также большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать собственными гражданскими. Которые, со своей стороны, являются... гражданскими оккупантами», — заявил Подоляк.

23 июня в 12:15 ВСУ атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS. Российские средства ПВО сбили четыре цели, однако боевая часть пятой ракеты подорвалась в воздухе над городом. Обломки упали на одни из самых популярных севастопольских пляжей: Учкуевку и Любимовку.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале сообщил, что в результате атаки четыре человека погибли, в том числе двое детей двух и девяти лет. Трое из них проживали в Севастополе, один приехал из другого региона на отдых. 153 человека обратились за медицинской помощью, больше 80 человек госпитализировали. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале отметила, что 28 детей госпитализированы, двое в крайне тяжелом состоянии, шестеро в реанимации.

«Всю ночь в Севастополе работала сводная бригада врачей Минздрава России. Они осмотрели всех раненых — принято решение о транспортировке наиболее тяжелых пациентов в Москву, в федеральные клиники. В столицу направят двенадцать детей, двое из них — на аппарате ИВЛ», — добавила Львова-Белова.

Она также отметила, что российские власти адресно помогают пострадавшим семьям. У одного ребенка погибла мать, а сестра и отец получили ранения, причем мужчина находится в тяжелом состоянии. Пациента необходимо срочно доставить в Москву, сын поедет вместе с ним, чтобы не разлучать семью.