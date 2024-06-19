В Кузбассе тело пропавшей девочки нашли в колодце. Ее убийцей может быть шестикратно судимый боец СВО Подозреваемый в убийстве школьницы в Кузбассе был на СВО

В Кузбассе в колодце обнаружили тело 12-летней школьницы с признаками насильственной смерти. Накануне девочка пропала, возвращаясь из школы домой. По подозрению в жестоком убийстве задержали 49-летнего местного жителя. Его полный тезка был шесть раз судим, в том числе за похожее убийство, досрочно вышел из колонии, отправился на передовую, побывал в плену ВСУ и вернулся в Россию. В Госдуме после произошедшего предупредили, что преступлений с участием бойцов СВО «будет еще больше».

В Кузбассе задержали мужчину по подозрению в убийстве 12-летней девочки, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале:

«Мои коллеги из полиции Кемеровской области — Кузбасса задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении 12-летней девочки, которая вчера была объявлена в розыск как без вести пропавшая. Сегодня ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено в колодце вблизи заброшенного здания в городе Топки».

Утром 19 июня пресс-служба регионального управления СК сообщила об исчезновении девочки в Топках. 18 июня около 10:00 (06:00 мск) она ушла из дома, где проживала вместе с родителями, и не вернулась. С собой у нее была сумка и мобильный телефон.

Позднее сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело девочки с признаками насильственной смерти в колодце вблизи заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью в Топках. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемым оказался ранее судимый безработный 49-летний местный житель.

Как произошло убийство

По данным Mash Siberia, убитая ушла из дома на игровую программу в пришкольный детский лагерь. Мероприятие закончилось около 13:00, после чего девочка зашла в магазин «Пятерочка» — там ее последний раз видели живой.

Как сообщал Telegram-канал, предполагаемый убийца Андрей Быков поймал девочку на пути из школы и перед убийством издевался над ней — привязал к дереву и раздел. После этого он задушил ребенка ее же штанами и ушел, а утром следующего дня вернулся, несколько раз ударил тело шампуром и выбросил в колодец.

В 15:00 18 июня школьнице звонила мать, так как девочка уже должна была прийти домой. В это время убитая уже час была мертва. Сначала женщина самостоятельно искала ребенка, а около 19:00 обратилась в полицию.

Знакомые характеризуют семью девочки только с положительной стороны.

«Семья очень хорошая. Знаю очень давно. Вместе работали с мамой девочки и общаемся. Не пережить такую утрату, когда ребенка убивают. Я сама мама двоих детей, и для меня это очень тяжело — пережить их боль. Девочка была спокойная, ни с кем не конфликтовала. За что такой изверг убил ее, непонятно. Таких людей вообще, я думаю, нельзя выпускать из зоны СВО, которые идут туда служить из тюрьмы за убийство, и их отпускают», — рассказала местная жительница Марина в беседе с «Газетой.Ru».

Судимости и второе убийство

Telergam-канал «Осторожно, новости» выяснил, что подозреваемый в убийстве родился в деревне Малый Корчуган. В 1991 году он совершил первое преступление, после чего периодически привлекался к ответственности.

Telergam-канал «Сибирский экспресс» написал, что полный тезка Андрея Быкова 28 июля 2018 года убил соседку по даче своей тети. Он приехал в дом, чтобы отремонтировать постройку. Соседка посчитала, что мужчина делает что-то незаконное, поэтому начала ругаться и ударила его пластиковым ведром. В ответ Быков задушил женщину матерчатой тесьмой и покинул место преступления. Через какое-то время он вернулся и закопал тело. Его приговорили к 13,5 года лишения свободы.

Источник РИА Новости рассказал, что задержанный по делу об убийстве школьницы был в колонии, затем ушел в зону СВО, но попал в плен, откуда ему удалось вернуться в воинскую часть по обмену. По словам источника, мужчина либо дезертировал, либо ушел в отпуск.

Как отметил «Осторожно, новости», Быков провел в плену несколько месяцев. Украинские СМИ опубликовали его допрос, в котором мужчина рассказал о своей судьбе и участии в СВО. В феврале Быков вернулся в Кузбасс после обмена.

«Газета.Ru» нашла приговор полного тезки Быкова от 16 января 2019 года за убийство пожилой женщины. Ранее мужчину также неоднократно судили за кражу, угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, вовлечение несовершеннолетнего в преступление и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Быков убил соседку по даче всего через месяц после освобождения из колонии. В общей сложности его судили не менее шести раз.

«Газета.Ru» поговорила с жителями Топок, которые рассказали, что подозреваемый в убийстве девочки недавно был в зоне СВО и живет в деревне Малый Корчуган.

«У нас город маленький, 28 тысяч населения! Все в основном знают друг друга. Рядом с Топками, в пяти километрах, есть деревня, он оттуда. Сидел за убийство по 105-й статье. Пункты я не знаю, и лучше не знать», — поделился Михаил.

«Чувствовали себя преступниками, а теперь герои»

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила «Газете.Ru», что подобных преступлений с участием военных «будет еще больше»:

«Привлечение людей, которые находятся в местах лишения свободы для участия в спецоперации, приведет к тому, что эти люди возвращаться будут со спецоперации. Понятно, что они возвращаются не туда, где они находились, они возвращаются в общество. И вот этот период социализации получается сокращенным у них. Предположим, кто-то половину срока отбыл, кто-то треть срока отбыл, и участие в спецоперации — это основание для того, чтобы вернуться раньше положенного срока. Но это ни в коем случае не должно освобождать наши правоохранительные органы от обязанности помочь этим людям социализироваться — это я так мягко выражаюсь, а на самом деле защитить общество от этих людей».

По мнению Останиной, за вернувшимися с фронта осужденными нужно следить:

«Они же не в тепличных условиях находятся там — с одной стороны колония, с другой стороны еще более жесткие условия в зоне спецоперации. Сначала эти люди чувствовали себя преступниками, виновниками, а теперь они герои. И вот это ощущение героя сказываться будет и на возвращении этих людей в гражданское общество. Поэтому ни в коем случае нельзя освобождать правоохранительные органы от контроля за теми, кто вернулся из зоны спецоперации и до этого находился в местах лишения свободы. Обязательно этот контроль должен быть постоянным. Это должна быть помощь с трудоустройством, с одной стороны, с другой стороны, еженедельная, ежемесячная отметка и контакты с органами правоохранительными. Еще раз буду обращаться по этому конкретному случаю».

Останина добавила, что соответствующий законопроект обязательно должен появиться в ближайшее время, однако, по ее мнению, депутатам нужно «поторопиться».