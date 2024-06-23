«В этот раз хоть наши были»: как ЧВК «Вагнер» захватила Ростов и едва не дошла до Москвы Год назад Пригожин и ЧВК «Вагнер» подняли вооруженный мятеж

Ровно год назад глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что идет «маршем справедливости» на Москву. Следственный комитет возбудил дело о вооруженном мятеже. Первым городом, который ЧВК взяла под контроль, стал Ростов-на-Дону. События дня, за которыми следил весь мир, «Газета.Ru» вспоминает вместе с местными жителями.

«Вызвали на работу, не объясняя ничего»

Вечером 23 июня пресс-служба основателя ЧВК распространила аудиообращение Евгения Пригожина, в котором он обвинил Минобороны в ударе по тыловым лагерям «вагнеровцев». «Погибло огромное количество бойцов», — заявил Пригожин, и сообщил, что пойдет с «маршем справедливости» на Москву. В Минобороны это назвали информационной провокацией.

В ночь на 24 июня колонна «вагнеровцев» уже подошла к Ростову-на-Дону. Большинство жителей о том, что их город «берут под контроль», узнали из социальных сетей.

«Я часов в 7–8 вечера по работе ехал в Ростовскую область в сторону Москвы, — вспоминает в беседе с «Газетой.Ru» ростовчанин Артем. — Мы с товарищем видели колонну военной техники километров на 5–6, но значения не придали, для нас это в принципе нормальное явление, много военных ездит, только ближе к ночи увидели сообщения в интернете».

Одними из первых о мятеже узнали сотрудники полиции и их близкие. Правда, без каких-либо деталей — всем просто приказали собраться в отделах.

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«Я вечером ехала из города, а моего парня-полицейского срочно вызвали на работу, не объясняя ничего, — рассказывает местная жительница Анна. — Мы искали информацию, но ничего нигде еще не было, только к одиннадцати во всех пабликах написали, что вагнера зашли».

Члены ЧВК быстро перекрыли въезды в город, оставив путь только через станицу Ольгинскую. На нескольких участках федеральной трассы образовались многокилометровые пробки.

«К утру, когда люди собирались на работу, был момент паники. Все сотрудники встали в наряды и ждали. Чего ждали — и сами не знали», — вспоминает Артем.

«Что за конфликт — никому не известно»

Около восьми утра 24 июня Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Чтобы перекрыть все входы к зданию, бойцы захватили и расположенный рядом городской цирк. Так появилось фото «застрявшего» в воротах танка, облетевшее все СМИ.

«На каждом перекрестке, на каждом углу стояли вагнера. С четырех сторон — два-три человека, — говорит Артем. — У штаба военных вообще не было видно, только вагнера. Их посты были по всему городу».

close 100% Солдаты ЧВК «Вагнер» возле здания штаба ЮВО Karbinov Anatoly/Global Look Press

Ближе к 12 дня в Telegram-канале администрации города появилось обращение к жителям с просьбой сохранять спокойствие.

«Просим вас не поддаваться панике. В Ростове-на-Дону нет дефицита продовольствия, питьевой воды, топлива, гигиенических средств, — написали в официальном канале. — Напоминаем вам, что сейчас лучше остаться дома и отказаться от поездок в центральную часть города».

Тем, кто все-таки оказался в центре, власти рекомендовали избегать «мест, где находится военная техника». Правда, именно туда и стягивалось большинство горожан.

«Уже к часу-двум дня все успокоились, поняли, что ничего такого нет, это свои, «Вагнер». Что у них там за конфликт с Минобороны — никому не известно, главное — стрелять никто не собирается». Артем Местный житель

«Война — это не делишес»

Как отмечают собеседники издания, агрессии ни со стороны сотрудников полиции, ни со стороны участников ЧВК не было. «Вагнеровцам» многие местные жители приносили еду и воду.

«Отнеслись очень лояльно. С ними стояли, общались, всем было интересно, что происходит на Украине и все в таком роде», — говорит Артем.

Среди тех, кто проигнорировал просьбу сидеть по домам, было много молодежи. Сотни ростовских школьников должны были отмечать выпускные, но в целях безопасности празднования отменили. Подростков это не остановило. Одним из тех, кто почти весь день провел в гуще событий, был и Никита.

К 12 дня он договорился встретиться с другом в центре. О том, что там происходит, узнал, когда увидел военную технику.

«Смотрю, стоят два танка и бойцы на улице. Вокруг было много людей, в основном от двадцати до тридцати лет, но и подростков достаточно. Из-за этого чувства опасности или удивления не было. Как по мне, это все напоминало не бунт, а митинг. Бойцы себя агрессивно не вели, просто обыкновенные взрослые добрые мужики». Никита Местный житель

Как минимум несколько часов молодые люди общались с участниками ЧВК. «Много расспрашивали их о том, что происходит, мне тоже было интересно. Они говорили, что война — это не делишес, так сказать, и что они поступили из-за вранья Шойгу и Герасимова», — рассказывает юноша.

К вечеру многие жители города стали воспринимать происходящее как шоу.

«Я пошел, пофотографировал. Ребята стоят со светлыми выгоревшими бородами, светлыми голубыми глазами. Ну понятно, БТР, вся остальная техника. Но ничего, народ, нормально все воспринял, хорошо. Что вы там кипишуете?» — удивлялся в разговоре с «Газетой.Ru» ростовчанин Леонид.

Правда, по мнению тех, кто в тот день остался дома и следил за новостями в соседних регионах, повод для «кипиша» все же был.

close 100% Бойцы ЧВК «Вагнер» и местные жители на улице Ростова-на-Дону Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Мы не могли поверить, что это происходит с нами»

Пока часть бойцов во главе с Пригожиным оставалась в Ростове, другие двигалась на север, к Москве. Около полудня колонны с техникой «Вагнера» были замечены в Воронежской области.

В 14:00 появились кадры, на которых видно, как наемники сбили вертолет, который открыл огонь по их колонне. После этого на нефтебазе Воронежа начался пожар, загорелся резервуар с авиационным топливом.

В региональном управлении МЧС заявили, что это ЧП было «одним из самых сложных в городе как минимум за последние 30 лет».

close 100% Сотрудники МЧС тушат горящий резервуар на нефтебазе в Воронеже МЧС Воронежской области

В Telegram-канале «Рыбарь» сообщалось, что за день мятежа ВКС России потеряли семь бортов, пять из которых не несли никакого вооружения. В их числе три Ми-8 МТПР и воздушный пункт управления на базе самолета Ил-18 со всем экипажем.

«По предварительной информации, всего погибло 13 летчиков», — отмечалось в сообщении.

Около 16:30 техника ЧВК достигла Липецкой области. Пытаясь остановить колонну, на некоторых участках дорог по указу местных властей экскаваторами перекопали дорожное полотно.

close 100% Перекопанная трасса в Липецкой области во время мятежа ЧВК «Вагнер» Правительство Липецкой области

В Московской области ввели режим контртеррористической операции. В столичные отделы полиции стянули всех сотрудников МВД.

Около 20:30 стало известно, что с Евгением Пригожиным провел переговоры президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он договорился об остановке движения ЧВК и заявил, что бойцам «Вагнера» дадут гарантии безопасности.

В Кремле объявили, что наемники смогут заключить контракты с Минобороны, либо уйти в Белоруссию вслед за главой ЧВК. По словам Пригожина, его колонна остановилась в 200 км от Москвы.

К полночи наемники вместе со своим руководителем покинули Ростов-на-Дону и направились в полевые лагеря. Смотреть, как техника покидает город, собрались десятки жителей и журналистов. Многие ростовчане пожимали бойцам руки.

В социальных сетях эти кадры вызвали бурную дискуссию.

close Бойцы ЧВК «Вагнер» покидают Ростов-на-Дону, 24 июня 2023 года Бойцы ЧВК «Вагнер» покидают Ростов-на-Дону, 24 июня 2023 года Евгений Пригожин покидает Ростов-на-Дону, 24 июня 2023 года Бойцы ЧВК «Вагнер» покидают Ростов-на-Дону, 24 июня 2023 года Боец ЧВК «Вагнер» на улице города, 24 июня 2023 года Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

«Люди, которые там бродили и фоткались с ними, до сих пор мне не понятны. Это не друзья, не фестиваль военной техники — это люди, которые работают по приказу, — говорит Анна. —

Моя вся семья была не то что напугана, весь день мы были в замешательстве и не могли поверить, что это происходит с нами в наше время.

Как они могли так рисковать? Страшно представить, чем бы могло все обернуться, если бы обстоятельства сложились иначе».

Больше всего вопросов у граждан вызвало то, как легко «Вагнер» зашел в город. «Конечно, никаких перестрелок не было, но люди возмущались, насколько же мы не подготовлены, — вспоминает Артем. — В этот раз хоть наши были, а что будет, если зайдет кто-то другой?»

Утром 27 июня уголовное дело о вооруженном мятеже было прекращено. «Вагнеровцы» вернулись в полевые лагеря. Позднее многие бойцы ЧВК заключили контракты с Минобороны. Через два месяца после бунта Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области.