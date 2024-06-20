Военная операция на Украине, день 848-й

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждениях после российских ударов на объектах энергетической инфраструктуры. По их данным, пострадали объекты в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной ВСУ части ДНР.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале написал, что в Тахтамукайскоом районе произошел произошел пожар на нефтебазе после атаки беспилотников, пострадавших нет. Сотрудники МЧС полностью ликвидировали возгорание около 06:00.
Оперативный штаб Краснодарского края проинформировал, что украинский беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани, в результате чего погиб человек. Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил эту информацию, уточнив, что скончалась местная жительница.
⚡️МО РФ сообщило, что за ночь российские средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Адыгеей, три над Брянской областью, три над Краснодарским краем, один над Ростовской областью, один над Белгородской и один над Орловской.