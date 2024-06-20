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Политика

Военная операция на Украине, день 848-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 848-й день

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Работа разведывательного батальона на Запорожском направлении

Работа разведывательного батальона на Запорожском направлении

Александр Полегенько/ТАСС
По данным Минобороны, средства ПВО за ночь уничтожили 15 беспилотников ВСУ над территорией РФ. На нефтебазах в Адыгее и Тамбовской области после атак дронов произошли пожары. По Украине был налет из девяти ракет и 27 БПЛА. Были атакованы объекты энергетики в Киевской, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях. Украина представила свой дрон-аналог российского «Ланцета». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:39

В Луганске прозвучала серия взрывов, заявили в Луганском информационном центре.

08:31

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждениях после российских ударов на объектах энергетической инфраструктуры. По их данным, пострадали объекты в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной ВСУ части ДНР.

08:22

08:17

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале написал, что в Тахтамукайскоом районе произошел произошел пожар на нефтебазе после атаки беспилотников, пострадавших нет. Сотрудники МЧС полностью ликвидировали возгорание около 06:00.

08:13

Оперативный штаб Краснодарского края проинформировал, что украинский беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани, в результате чего погиб человек. Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил эту информацию, уточнив, что скончалась местная жительница.

08:07

⚡️МО РФ сообщило, что за ночь российские средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Адыгеей, три над Брянской областью, три над Краснодарским краем, один над Ростовской областью, один над Белгородской и один над Орловской.

08:03

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 848-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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