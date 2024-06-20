«Идти до конца»: Путин — об изменениях ядерной доктрины РФ и оружии для противников Запада Путин допустил поставки оружия в КНДР в ответ на помощь Запада ВСУ

Владимир Путин завершил свой рабочий визит во Вьетнам. По итогам мероприятий президент России дал пресс-конференцию. Отвечая на вопросы, Путин заявил, что РФ думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, рассказал, при каких условиях Москва готова ответить на предложение о переговорах по Украине «хоть завтра», и раскрыл, как Россия воспринимает Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. О чем еще говорил президент с журналистами — в материале «Газеты.Ru».

О ядерной доктрине

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам заявил, что РФ думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине.

«Я уже говорил, что сейчас мы думаем... что и как в этой ядерной доктрине можно было бы поменять. И связано это с тем, что появляются — и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, — новые элементы, связанные с понижением порога применения ядерного оружия», — отметил российский президент.

По его словам, речь, в том числе, идет о «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности». Путин подчеркнул, что Россия знает, что «в экспертных кругах на Западе» существуют идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применить «и ничего в этом особо страшного нет». На это Москва обязана обратить внимание, добавил Путин.

«Стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности. Поэтому то, что делается сейчас в западных странах, нас мало беспокоит. Но мы за этим внимательно наблюдаем и, в случае роста каких-то угроз, будем соответствующим образом и адекватно на это реагировать», — сказал он.

Вместе с этим глава РФ отметил, что превентивный ядерный удар в российской доктрине не нужен, поскольку ответно-встречный удар уничтожит противника.

О ситуации на Украине

Большая часть пресс-конференции Путина была посвящена ситуации на Украине. Российский президент заявил, что переговорный процесс может начаться «хоть завтра», однако РФ будет исходить из текущей ситуации.

«У нас эти предложения с нашей стороны лежат на столе, пожалуйста. Это уже не от нас зависит, когда все заинтересованные в этих переговорах субъекты возьмут то, что лежит у них на столе, и приступят к этим переговорам. Хоть завтра. Но когда они соизволят этим заниматься — это уже их дело», — подчеркнул Путин.

При этом он отметил, что со временем предложения России по урегулированию будут меняться в соответствии с «ситуацией на земле».

По словам президента РФ, в данный момент Москва готова продолжить процесс урегулирования конфликта на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле и Минске. Однако если Украина связывает ведение переговоров с выводом российских войск, этого никогда не случится.

Кроме того, президент прокомментировал реакцию западных политиков на выдвинутые им ранее мирные инициативы.

«Я как раз и ожидал именно такой реакции на первом этапе. Что будет позднее — это время покажет. <…> думаю, что некоторые здравомыслящие политики еще задумаются о том, являются ли сделанные мною предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам договаривающихся сторон и всей Европы, если она действительно хочет прекращения конфликта», — сказал он.

Комментируя ситуацию на поле боя, Путин в очередной раз подчеркнул, что у России нет цели подходить к Харькову. По словам главы РФ, это тактическое направление. Однако вместе с этим Путин предостерег Киев от попыток выдавить российскую армию из Харьковской области:

«Нам известно, что главным образом американцы, европейцы подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой... выдавили наши подразделения на линию госграницы, и планируют подать это как крупный успех 2024 года в связи с ожидающимся саммитом НАТО, а потом и выборами в США».

По словам президента, установка «любой ценой» в том случае, если она не основана на реалиях, «будет очень дорого стоить украинским вооруженным силам». Путин также отметил, что РФ в курсе того, что Киев будет пытаться подать это контрнаступление как стратегический успех 2024 года.

Говоря о том, что Запад пытается добиться поражения Россия на поле боя, Путин назвал это очередной большой ошибкой. Он заявил, что для РФ подобное стратегическое поражение будет означать прекращение ее государственности.

«Тогда встает вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика», — уточнил Путин.

О важнейшей задаче России

Президент РФ также заявил, что удары Украины по российской территории «близки к агрессии». В связи с этим он назвал важнейшую на данный момент задачу — отражение подобных ударов.

«Если обстрелы наших приграничных населенных пунктов будут продолжаться, мы будем вынуждены создавать зону безопасности, санитарную зону на украинской территории. Они продолжились — мы сделали то, о чем говорили», — уточил Путин.

О договоре с КНДР и реакции Южной Кореи

Отдельная часть пресс-конференции российского президента была посвящена Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который РФ подписала с КНДР 19 июня. Путин подчеркнул, что Россия заключила это соглашение на смену прежнему документу о сотрудничестве СССР и КНДР от 1961 года. В новом же договоре, по его словам, нет никакой новизны — он почти полностью воспроизводит предыдущее соглашение и предусматривает оказание взаимной помощи в случае военной агрессии. Хотя, как отметил Путин, в современных условиях документ смотрится остро.

По словам Путина, в Азию «на постоянное место жительства»,уже «переезжает» Североатлантический альянс. Это, в свою очередь, создает угрозу для всех азиатских стран, в том числе для России. Поэтому, добавил президент, РФ обязана на это реагировать и будет это делать.

Комментируя то, какое влияние соглашение может оказать на корейский кризис, российский президент отметил, что Москва рассматривает договоренности с КНДР в качестве сдерживающего фактора, который может предотвратить переход ситуации на Корейском полуострове в горячую фазу. Что же касается помощи КНДР в спецоперации на Украине, Путин уточнил, что в этом нет необходимости.

«Ну, мы никого об этом не просим, нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости», — добавил президент России.

Глава РФ также отреагировал на заявление Южной Кореи, которая сообщила, что в ответ на договор между Москвой и Пхеньяном планирует пересмотреть свою позицию по поставкам летального оружия Киеву.

«Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой, надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи», — заявил Путин.

Он также успокоил Сеул, заявив, что Республике Корее не о чем беспокоиться, так как российская военная помощь КНДР, в соответствии с договором, возникает только в том случае, если в отношении Пхеньяна будет осуществлена агрессия.

«Насколько мне известно, Республика Корея агрессию в отношении КНДР не планирует, а значит и бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости», — уточнил Путин.

При этом он не исключил поставок вооружений в другие страны (в том числе в КНДР) в ответ на отправку вооружений Украине.

«Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, ну, я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы, имея в виду наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой, я и этого не исключаю, куда они попадут дальше», — заключил президент РФ.