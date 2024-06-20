«Участие в СВО — не индульгенция»: суд отказался амнистировать вагнеровца после нового убийства Суд в Оренбурге отказался амнистировать участника СВО после нового убийства

Суд оставил в силе приговор участнику СВО, который получил семь лет колонии за второе убийство. Защитники мужчины в апелляции просили для него условный срок, ссылаясь на участие в военных действиях и боевые заслуги. Это далеко не первый случай, когда получившие помилование бывшие заключенные после возвращения с СВО снова совершают преступления. В комитете Госдумы по обороне рассказали, как решить эту проблему.

Оренбургский областной суд не удовлетворил ходатайство защиты и оставил в силе приговор бывшему участнику СВО Руслану Магдиеву, который получил семь лет колонии за убийство, написал «Коммерсантъ».

Решение по делу было вынесено в апреле. Само преступление, за которое осудили Магдиева, совершено в ноябре 2023 года у кафе «Мечта» в Орске. По версии следствия, недавно вернувшийся из зоны СВО мужчина выпил и столкнулся в дверях кафе с другим нетрезвым посетителем — 51-летним Виталием Федоровичем. Между ними началась словесная перепалка, в результате которой Магдиев ударил Федоровича кулаком в лицо. Тот упал, ударившись затылком об асфальт, а Магдиев нанес ему еще несколько ударов ногой по лицу.

«В результате мужчина (Федорович. — «Газета.Ru») помимо закрытой черепно-мозговой травмы получил еще и «множественные переломы костей лицевого скелета основания черепа». Причем удары оказались такой силы, что у ... Федоровича кости лица провалились до затылка», — уточнил «Ъ».

После драки Магдиев вернулся в кафе и продолжил пить пиво. Федорович же умер еще до при приезда скорой помощи, которую вызвали очевидцы. Спустя три дня экс-бойца СВО задержали и завели в его отношении уголовное дело о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК). Он признал вину.

Как узнал «Ъ», в марте 2018 года Магдиева отправили в колонию города Сегежи в Карелии, осудив на 9 лет и 11 месяцев из-за убийства двух или более человек, совершенного группой лиц из хулиганских побуждений. В ноябре 2022 года мужчину завербовали представители ЧВК «Вагнер», заключив с ним контракт на полгода на участие в СВО. Магдиев участвовал в боях за Артемовск (Бахмут), после чего его помиловали, а судимость обнулили. По истечение контракта мужчина получил справку об освобождении и приехал в Орск, где и совершил новое убийство.

«Участие в СВО — не смягчающее обстоятельство»

Осужденный и его адвокаты, подавая апелляцию, надеялись на условный срок вместо реального с учетом «смягчающих обстоятельств» — участия в боевых действиях и наличия медали «За отвагу», полученной за бои за Артемовск.

«Участие в СВО и наличие наград никак не могут учитываться повторно как смягчающее обстоятельство при назначении наказания за новое преступление, совершенное Магдиевым, поскольку помилование распространялось только на его предыдущую судимость. Оно не может являться своего рода индульгенцией, в противном случае это означало бы дискредитацию самого института помилования», — заявила адвокат потерпевшего Юлия Искрина.

Она считает, что Магдиев заслуживает более сурового наказания. По ее словам, дело необходимо переквалифицировать на п. «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство с особой жестокостью). Юрист, ссылаясь на экспертизу, отметила, что «не менее пяти ударов были нанесены целенаправленно и прицельно в жизненно важный орган — голову, в том числе и ногой», при этом от Федоровича никаких угроз не исходило.

«Кто-то встал на путь исправления, а кто-то — нет»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал недавнее убийство девочки, в котором подозревают шестикратно судимого участника СВО, и высказал мнение, что попавшие на СВО экс-заключенные должны воевать «до победного конца»:

«Кто попал в армию из российских колоний, чтобы, как говорится, кровью смыть свои прежние прегрешения, воевать должны до победного конца. Они ничем не лучше мобилизованных, судьба которых до сих пор не решена, а еще и демонстрируют чудеса изворотливости, когда речь заходит о возможном освобождении».

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предупредила в разговоре с «Газетой.Ru», что подобных преступлений с участием военных «будет еще больше», поскольку они не социализированы. По ее мнению, правоохранительные органы должны защищать общество от этих людей.

«Предположим, кто-то половину срока отбыл, кто-то треть срока отбыл, и участие в спецоперации — это основание для того, чтобы вернуться раньше положенного срока. Но это ни в коем случае не должно освобождать наши правоохранительные органы от обязанности помочь этим людям социализироваться — это я так мягко выражаюсь, а на самом деле защитить общество от этих людей», — отметила депутат.

Останина подчеркнула, что вернувшиеся с фронта осужденные должны находиться в регулярном контакте с правоохранительными органами, которые обязаны помогать им с трудоустройством.

Депутат Госдумы Максим Иванов еще в ноябре 2023 года допускал «повышение криминогенной обстановки» после возвращения людей из зоны военных действий на территории Украины:

«Сейчас где-то, возможно, повысится криминогенная обстановка. Люди возвращаются с СВО. Кто-то отсидел, например. Из них кто-то встал на путь исправления, а кто-то — нет. Но право на самооборону у жителей должно быть. Возможно, люди в нынешних реалиях хотят уметь обращаться с оружием и, в том числе, защищать нашу родину».