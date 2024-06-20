Южная Корея пересмотрит возможность передачи оружия Киеву. Как на это ответил Путин?

Правительство Южной Кореи пересмотрит свою позицию по поставкам летального оружия Киеву в ответ на Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который 19 июня заключили Россия и КНДР. Владимир Путин предостерег Сеул от этого шага, заявив, что поставки вооружения будут ошибкой. По его словам, если Южная Корея все-таки пойдет на него, то Москва примет соответствующие решения, которые вряд ли понравятся нынешнему руководству республики. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Власти Южной Кореи пересмотрят свою позицию по поставкам оружия Украине в связи с тем, что Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на директора Управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжина. По его словам, речь идет о пересмотре решения Сеула об отказе от передачи Киеву летального оружия.

«Правительство выражает серьезную обеспокоенность и осуждает подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Северной Кореей и Россией, которое направлено на укрепление взаимного военного и экономического сотрудничества», — отметил Чан Хо Чжин.

Он также подчеркнул, что любое сотрудничество, которое прямо или косвенно способствует военному усилению КНДР, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и повлечет за собой соответствующие меры. При этом, по его словам, Южная Корея намерена сохранять «стратегическую двусмысленность» относительно типов оружия.

«О конкретных мерах будет объявлено позже, и будет интересно посмотреть, как ответит Россия, а не раскрывать заранее наши планы», — заявил советник президента республики.

Также в офисе южнокорейского лидера заявили, что в ответ на заключение договора с КНДР Сеул планирует расширить экспортные ограничения в отношении Москвы. По словам Чан Хо Чжина, Южная Корея добавит еще 243 позиции в санкционный список, что расширит его до 1402 наименований.

Договор России и КНДР

Лидеры РФ и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня во время визита российского президента в Пхеньян. 20 июня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обнародовало полный текст данного соглашения.

Ключевой в договоре стала четвертая статья, согласно которой «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя эту статью, в эфире Первого канала заявил, что против нее может возражать только тот, кто планирует агрессию в отношении одной из стран.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Ханое также отметил, что РФ заключила договор с КНДР на смену прежнему (Договор о дружбе и взаимопомощи между СССР и КНДР от 1961 года), в нем нет никакой новизны, хотя в современных условиях он смотрится остро.

«Да, конечно, корейский кризис, он такой тлеющий характер имеет, но мы исходим из того и надеемся на то, что наши договоренности с Корейской Народно-Демократической Республикой будут в известной степени сдерживающим фактором для того, чтобы этот кризис не перерос в какую-то горячую фазу», — заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что, насколько ему известно, Южная Корея не планирует агрессию в отношении КНДР, а значит, бояться сотрудничества между РФ и Северной Кореей у Сеула нет необходимости.

Поставки будут ошибкой

При этом Владимир Путин предостерег Республику Корея от поставок Киеву летального оружия, заявив, что они «будут ошибкой»:

«Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий на Украину, то это было бы очень большой ошибкой, надеюсь, что этого не произойдет. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи».

Однако западные партнеры Украины, наоборот, считают, что Южная Корея должна пойти на этот шаг. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол написал на своей странице в соцсети Х, что Вашингтону и Сеулу необходимо дать ответ на «новый альянс» России и Северной Кореи.

«Может быть, пора Южной Корее начать отправлять летальное оружие Украине?» — задался вопросом Макфол.

Как Южная Корея поддерживала Украину

С начала спецоперации Республика Корея неоднократно оказывала Киеву гуманитарную и финансовую помощь, однако не поставляла Украине боеприпасы, так как это запрещает законодательство страны.

В апреле 2023 года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, тем не менее, допустил, что Сеул может пересмотреть свою позицию, если для мирного населения возникнет серьезная угроза. В российском МИД отреагировали на слова южнокорейского лидера, заявив, что любые поставки РФ будет расценивать как «откровенно враждебный антироссийский акт». Официальный представитель ведомства Мария Захарова также добавила, что, если Сеул все-таки пойдет на такой шаг, Москва может учитывать это в своем подходе «к урегулированию ситуации на Корейском полуострове».

В декабре 2023 года The Washington Post опубликовала материал, в котором говорилось, что Сеул с помощью «косвенных поставок» передал Украине больше снарядов калибра 155 мм, чем европейские страны. Однако эту информацию вскоре опроверг представитель минобороны республики Чон Ха Гю.

«Позиция нашего правительства совершенно не изменилась. Как мы неоднократно говорили, наши вооруженные силы поставляют гуманитарную помощь и военное оборудование», — сообщил он.

В январе 2024-го неназванный сотрудник южнокорейского МИД заявил агентству Yonhap, что правительство страны по-прежнему придерживается позиции не поставлять Киеву вооружения, но в то же время пристально следит за военным сотрудничеством РФ и Северной Кореи и за тем, какое влияние может быть оказано на безопасность Южной Кореи.