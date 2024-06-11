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Политика

Военная операция на Украине, день 839-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 839-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Администрация Байдена сняла запрет на передачу американского оружия полку «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ). Москалькова выступила за наказания для иностранцев «за русофобию». Лидеры стран Африки могут снова приехать в Россию в ближайшее время для переговоров по Украине. Зеленский прибыл в Германию для участия в конференции по восстановлению Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:10

Международный комитет Красного Креста установили местонахождение на Украине 46 пленных российских военных, 19 из них были возвращены в ходе обменов — доклад омбудсмена Москальковой

8:56

В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил — Минобороны страны

Будут отрабатывать готовность армий России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

8:42

Сводка Минобороны России:

- В течение суток группировка «Центр» нанесла поражение украинским бригадам в районах Новгородского, Калиново, Карловки и Розовки.

- Потери противника: до 345 человек, две боевые машины пехоты Bradley, две боевые бронированные машины, одна из них HMMWV производства США, три автомобиля, два пункта управления беспилотной авиации.

- В ходе контрбатарейной борьбы поражены три буксируемые гаубицы М777, три «Мста-Б», три орудия Д-20 и четыре гаубицы Д-30.

8:40

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в конференции по восстановлению Украины.

В планах переговоры с канцлером Олафом Шольцем и посещение базы, где обучают солдат ВСУ.

8:38

В совместном заявлении по итогам предстоящего мирного саммита в Швейцарии не будет пункта о выводе российских войск — японский телеканал NHK со ссылкой на источники.

Причина в позиции некоторых стран-участниц.

8:37

Пограничники американского штата Калифорния получили распоряжение немедленно депортировать совершеннолетних нелегальных эмигрантов из нескольких стран бывшего СССР, в том числе России — газета The New York Post со ссылкой на внутренний документ.

Обычно мигранты остаются в США на время разбирательства их дел.

8:36

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность.

8:34

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе рекомендовала освободить участников СВО от выплат процентов по кредитам, а членов их семей — от налога на имущество, также ввести льготы для работников в обстреливаемых регионах.

8:32

Российский дрон «Русак» за $1000 уничтожил на Украине американский БТР Stryker за $1 млн — представитель предприятия-разработчика беспилотника

8:31

Пленный солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ рассказал, что оборона вокруг Харькова «построена неправильно».

«Никакой контрбатрейной борьбы с нашей стороны, либо поддержки какой-то тяжелой техники мы не ощутили. Кто мог отходить, отходил, откатывались. Все стягивались в одну точку. Но оно так все неправильно построено, что тебя просто в кольцо берут и все».

8:28

Защита обвиненного в мошенничестве генерал-майора Попова попросила отправить его на СВО — адвокат

8:25

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать «определенные юридические механизмы», которые позволят привлекать иностранцев за проявление русофобии.

Она предлагает в этом случае судить их как экстремистов. Омбудсмен подчеркнула, что Запад охватила «беспрецедентная русофобия».

8:12

В ДНР погибла жительница Горловки из-за украинского обстрела — глава города Иван Приходько

8:11

В Белгороде и Белгородском районе около 8:00 по мск была объявлена ракетная опасность, она длилась примерно 12 минут.

8:10

Китай поддерживает мир, но он должен быть приемлем для всех сторон — посол КНР в Японии о конференции по Украине в Швейцарии

8:05

Лидеры стран Африки могут второй раз посетить РФ в ближайшие месяцы, а также Украину, чтобы «убедить обе стороны положить конец конфликту» — инициатор миссии, основатель международной НПО Brazzaville Foundation Жан-Ив Оливье

8:01

Администрация президента Джо Байдена сняла запрет на передачу вооружений США украинскому националистическому формированию «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) — газета The Washington Post со ссылкой на заявление Госдепартамента

Запрет ввели в 2018 году из-за ультранационалистических взглядов основателей «Азова».

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 839-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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