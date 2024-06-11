Военная операция на Украине, день 839-й

Международный комитет Красного Креста установили местонахождение на Украине 46 пленных российских военных, 19 из них были возвращены в ходе обменов — доклад омбудсмена Москальковой
В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил — Минобороны страны
Будут отрабатывать готовность армий России и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
Сводка Минобороны России:
- В течение суток группировка «Центр» нанесла поражение украинским бригадам в районах Новгородского, Калиново, Карловки и Розовки.
- Потери противника: до 345 человек, две боевые машины пехоты Bradley, две боевые бронированные машины, одна из них HMMWV производства США, три автомобиля, два пункта управления беспилотной авиации.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены три буксируемые гаубицы М777, три «Мста-Б», три орудия Д-20 и четыре гаубицы Д-30.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в конференции по восстановлению Украины.
В планах переговоры с канцлером Олафом Шольцем и посещение базы, где обучают солдат ВСУ.
В совместном заявлении по итогам предстоящего мирного саммита в Швейцарии не будет пункта о выводе российских войск — японский телеканал NHK со ссылкой на источники.
Причина в позиции некоторых стран-участниц.
Пограничники американского штата Калифорния получили распоряжение немедленно депортировать совершеннолетних нелегальных эмигрантов из нескольких стран бывшего СССР, в том числе России — газета The New York Post со ссылкой на внутренний документ.
Обычно мигранты остаются в США на время разбирательства их дел.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем докладе рекомендовала освободить участников СВО от выплат процентов по кредитам, а членов их семей — от налога на имущество, также ввести льготы для работников в обстреливаемых регионах.
Российский дрон «Русак» за $1000 уничтожил на Украине американский БТР Stryker за $1 млн — представитель предприятия-разработчика беспилотника
Пленный солдат 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ рассказал, что оборона вокруг Харькова «построена неправильно».
«Никакой контрбатрейной борьбы с нашей стороны, либо поддержки какой-то тяжелой техники мы не ощутили. Кто мог отходить, отходил, откатывались. Все стягивались в одну точку. Но оно так все неправильно построено, что тебя просто в кольцо берут и все».
Защита обвиненного в мошенничестве генерал-майора Попова попросила отправить его на СВО — адвокат
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать «определенные юридические механизмы», которые позволят привлекать иностранцев за проявление русофобии.
Она предлагает в этом случае судить их как экстремистов. Омбудсмен подчеркнула, что Запад охватила «беспрецедентная русофобия».
В Белгороде и Белгородском районе около 8:00 по мск была объявлена ракетная опасность, она длилась примерно 12 минут.
Китай поддерживает мир, но он должен быть приемлем для всех сторон — посол КНР в Японии о конференции по Украине в Швейцарии
Лидеры стран Африки могут второй раз посетить РФ в ближайшие месяцы, а также Украину, чтобы «убедить обе стороны положить конец конфликту» — инициатор миссии, основатель международной НПО Brazzaville Foundation Жан-Ив Оливье
Администрация президента Джо Байдена сняла запрет на передачу вооружений США украинскому националистическому формированию «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) — газета The Washington Post со ссылкой на заявление Госдепартамента
Запрет ввели в 2018 году из-за ультранационалистических взглядов основателей «Азова».