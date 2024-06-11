Военная операция на Украине, день 839-й

8:42

Сводка Минобороны России:

- В течение суток группировка «Центр» нанесла поражение украинским бригадам в районах Новгородского, Калиново, Карловки и Розовки.

- Потери противника: до 345 человек, две боевые машины пехоты Bradley, две боевые бронированные машины, одна из них HMMWV производства США, три автомобиля, два пункта управления беспилотной авиации.

- В ходе контрбатарейной борьбы поражены три буксируемые гаубицы М777, три «Мста-Б», три орудия Д-20 и четыре гаубицы Д-30.