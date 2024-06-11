Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде, 27 мая 2024 года

Адвокат Попова хочет, чтобы генерала отправили на СВО. асследование могут приостановить Адвокат Попова Буйновский планирует попросить суд отправить генерала на СВО

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, может отправиться на СВО. Тогда расследование уголовного дела в его отношении будет приостановлено, предполагает его адвокат Сергей Буйновский. Для этого необходимо ходатайство от командира или адвоката Попова. Сергей Буйновский уже готовит необходимые документы. Генерал-майор Иван Попов находится в СИЗО с 17 мая.

Уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, если его отправят на спецоперацию на Украине. Об этом ТАСС заявил адвокат генерала Сергей Буйновский.

Юрист уточнил, что арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве Попов может отправиться в зону СВО, если командир Попова обратится в военное следствие.

«Мы также готовим соответствующие документы, в которых попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач», — сообщил Буйновский.

Дело разрушителя контрнаступления ВСУ

235-й Гарнизонный военный суд арестoвал генерал-майора Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 17 мая.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

«Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборoнительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн руб.», — говорится в сообщении СК.

Следствие считает, что сообщником Ивана Попова был генерал-лейтенант Олег Цоков. Тот погиб в зоне СВО летом 2023 года и посмертно удостоен звания Героя России.

Иван Попов вину не признает.

«Это крайне неприятная, незаслуженная мера пресечения, — говорил экс-командующий 58-й армией на заседании суда 7 июня. — Мои заслуги заключаются совсем в другом, а не в том, что следствие считает, что я глупо украл. Я не вылезал из окопов, мне удалось построить устойчивую оборону, которая позволила сохранить честь русского оружия и нанести Вооруженным силам Украины сокрушительное поражение, которое, возможно, является переломом всей войны».

Иван Попов признался судье, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов в банке, нет за душой вообще».

«Следствие считает, что я что-то украл. Я из окопов не вылезал», — заявил обвиняемый.

7 июня Ивану Попову в третий раз отказали в переводе под домашний арест — при том, что на этом настаивали и защита, и следователи. В СИЗО Иван Попов останется до 16 июля.

Попов критиковал Минобороны РФ

Еще одного фигуранта уголовного дела в отношении генерал-майора Ивана Попова арестовали накануне по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточнялось, что это гражданское лицо.

В июле 2023 года Иван Попов рассказал, что его отстранили от должности после того, как он доложил о проблемах и раскритиковал решения руководства Минобороны.

Он утверждал, что поднял важные проблемы по боевой работе и обеспечению вооруженных сил «откровенно, предельно жестко» и «назвал вещи своими именами». В своем докладе он говорил об отсутствии контрбатарейной борьбы, отсутствии станций артиллерийской разведки и увечьях сослуживцев от артиллерии.

«Борьба с коррупцией — это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов, — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для прессы 23 мая череду уголовных дел в отношении военных и чиновников Минобороны РФ.