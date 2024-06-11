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Адвокат Попова хочет, чтобы генерала отправили на СВО. асследование могут приостановить

Адвокат Попова Буйновский планирует попросить суд отправить генерала на СВО

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Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде, 27 мая 2024 года

Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде, 27 мая 2024 года

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, может отправиться на СВО. Тогда расследование уголовного дела в его отношении будет приостановлено, предполагает его адвокат Сергей Буйновский. Для этого необходимо ходатайство от командира или адвоката Попова. Сергей Буйновский уже готовит необходимые документы. Генерал-майор Иван Попов находится в СИЗО с 17 мая.

Уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, если его отправят на спецоперацию на Украине. Об этом ТАСС заявил адвокат генерала Сергей Буйновский.

Юрист уточнил, что арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве Попов может отправиться в зону СВО, если командир Попова обратится в военное следствие.

«Мы также готовим соответствующие документы, в которых попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач», — сообщил Буйновский.

Дело разрушителя контрнаступления ВСУ

235-й Гарнизонный военный суд арестoвал генерал-майора Попова на два месяца по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 17 мая.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

«Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборoнительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн руб.», — говорится в сообщении СК.

Следствие считает, что сообщником Ивана Попова был генерал-лейтенант Олег Цоков. Тот погиб в зоне СВО летом 2023 года и посмертно удостоен звания Героя России.

Иван Попов вину не признает.

«Это крайне неприятная, незаслуженная мера пресечения, — говорил экс-командующий 58-й армией на заседании суда 7 июня. — Мои заслуги заключаются совсем в другом, а не в том, что следствие считает, что я глупо украл. Я не вылезал из окопов, мне удалось построить устойчивую оборону, которая позволила сохранить честь русского оружия и нанести Вооруженным силам Украины сокрушительное поражение, которое, возможно, является переломом всей войны».

Иван Попов признался судье, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов в банке, нет за душой вообще».

«Следствие считает, что я что-то украл. Я из окопов не вылезал», — заявил обвиняемый.

7 июня Ивану Попову в третий раз отказали в переводе под домашний арест — при том, что на этом настаивали и защита, и следователи. В СИЗО Иван Попов останется до 16 июля.

Попов критиковал Минобороны РФ

Еще одного фигуранта уголовного дела в отношении генерал-майора Ивана Попова арестовали накануне по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточнялось, что это гражданское лицо.

В июле 2023 года Иван Попов рассказал, что его отстранили от должности после того, как он доложил о проблемах и раскритиковал решения руководства Минобороны.

Он утверждал, что поднял важные проблемы по боевой работе и обеспечению вооруженных сил «откровенно, предельно жестко» и «назвал вещи своими именами». В своем докладе он говорил об отсутствии контрбатарейной борьбы, отсутствии станций артиллерийской разведки и увечьях сослуживцев от артиллерии.

«Борьба с коррупцией — это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов, — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для прессы 23 мая череду уголовных дел в отношении военных и чиновников Минобороны РФ.

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