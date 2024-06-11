«Меня родина предала»: СК проверит слова актрисы Яны Трояновой об убийстве русских

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить интервью Яны Трояновой*. В нем актриса заявила, что родина «предала ее», а русские заслуживают, когда им кричат в лицо, что их надо убивать, даже детей. После этого активисты «Ветеранов России» призвали лишить ее гражданства РФ и российской пенсии, а также внести в список террористов и экстремистов.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению проверить интервью, в котором российская актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом) якобы поддержала призывы убивать русских, в том числе детей, и дать правовую оценку ее словам.

По данным Shot, ранее активисты «Ветеранов России» пожаловались в СКР и Генпрокуратуру на слова Трояновой, призвали лишить ее гражданства РФ и российской пенсии, а также внести в список террористов и экстремистов.

«У меня много предъяв!»

Интервью Трояновой на YouTube-канале признанной нежелательной в России «Новой газеты — Европа» было опубликовано два дня назад. К настоящему моменту его посмотрели более 140 тыс. человек. На видео актриса рассказывает о причинах своей эмиграции и жизни за границей (в настоящее время Троянова проживает в Париже. – «Газета.Ru). По словам Трояновой, ее «родина предала»,

«И вот это вот меньшинство, которым я так горжусь, что я там оказалось, преданное Россией, конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: «Русских надо убивать, даже детей». Или как украинцы говорят: «Хороший русский — мертвый русский», — произнесла она во время интервью.

В той же беседе Троянова раскритиковала «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой, якобы показавшую, что у России нет будущего, и заявила, что не простит блогершу за поддержку РФ.

«Моя страна родила меня алкоголичкой. У меня много предъяв!» — также сообщила актриса.

Судить, госпитализировать и не пускать в РФ

Слова артистки вызвали большой общественный резонанс. Так, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов назвал слова Трояновой о России «пьяным бредом»:

«Эти высказывания больше напоминают бред душевнобольного человека. Троянова несет пьяный бред на большую аудиторию».

Он призвал «не обращать на нее внимания».

Депутат Госдумы Султан Хамзаев счел Троянову «психически больным человеком» и призвал ее родственников «госпитализировать ее».

«Любому алкоголику или наркоману свойственно агрессивное поведение, несвязная речь. Видно, что человек не связывает до конца реальность и свою роль в этой реальности и в мире», — оценил интервью Хамзаев.

По мнению Виталия Милонова, Троянова переступила моральную черту.

«Эта женщина никогда не должна оказаться в России даже в случае амнистии для таких, как она», — подчеркнул он.

Еще один депутат нижней палаты, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко призвала судить артистку: «Ее надо признать иноагентом (Минюст уже включил Троянову в реестр иноагентов в ноябре 2023 года за распространение недостоверной информации о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике. — «Газета.Ru») и судить по российским законам».

Актриса, иноагент и активистка

Недавно актриса попыталась оспорить статус иноагента в суде, но иск был оставлен без удовлетворения.

Троянова попала в список иноагентов сразу после выхода ее интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). После него активисты уже требовали возбудить против нее уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Актриса известна по фильмам «Кококо», «Страна Оз» и «Волчок», а также сериалу «Ольга».

В 2018 году она стала одним из организаторов «Марша матерей» в защиту фигурантов дела «Нового величия», после чего получила предостережение от прокуратуры об уголовной ответственности за нарушения на акции. Весной 2022 года выступила против проведения СВО на Украине и покинула Россию.

В мае Троянова и ее подруга, актриса Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом), также переехавшая за границу после начала военной операции на Украине, сообщили о своем желании вернуться на родину и устроить гастрономический тур в России.

«Дорога будет трудной, но рано или поздно мы выберемся в Москву. Вот увидите, буду щи я есть не только в Москве», — заявили они.