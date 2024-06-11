«Показательный пример»: глава ФСБ заявил о причастности военной разведки Украины к теракту в «Крокусе» Бортников заявил о причастности разведки Украины к теракту в «Крокусе»

Причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» установлена, заявил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, это «показательный пример» того, как западные спецслужбы вербуют исполнителей терактов в РФ из числа мигрантов. Версию о причастности Киева к произошедшему директор ФСБ излагает не в первый раз: ранее он утверждал, что цель террористов заключалась в том числе в том, чтобы нанести ущерб отношениям стран СНГ.

Спецслужбы РФ установили причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил председатель НАК (Национального антитеррористического комитета), директор ФСБ Александр Бортников.

«Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям. Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном «Крокус сити холле», — сказал Бортников на заседании НАК.

Глава ФСБ также утверждает, что Украина при поддержке США и стран НАТО ищет исполнителей терактов, вербуя мигрантов.

«[Украина] при поддержке США и других стран НАТО наращивает усилия по совершению терактов и диверсий на территории России, пытаясь ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения», — заявил Бортников.

Цель террористов

О «непосредственном отношении» военной разведки Украины к организации теракта в «Крокус Сити Холле», Бортников уже говорил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Бишкеке 24 мая:

«Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины».

Он добавил, что российские спецслужбы устанавливают обстоятельства и весь круг причастных к преступлению, которым не удастся избежать наказания.

«Уже задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников», — сказал чиновник.

По его словам, было установлено, что подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки «Вилаят Хорасан» (афганский филиал ИГИЛ (организация запрещена в России)), находившимися в афгано-пакистанской зоне, а двое из четырех участников нападения прибыли в РФ из Турции незадолго до теракта.

«По завершении вылазки террористы получили четкую команду двигаться к украинской границе, где с той стороны было подготовлено «окно», — отметил Бортников.

По его мнению, одной из целей заказчиков теракта было нанесение ущерба отношениям стран СНГ «с использованием религиозного и национального факторов».

Теракт в «Крокусе»

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта. В здание, где должно было начаться выступление группы «Пикник», ворвались вооруженные люди. Они расстреливали людей и бросали зажигательные шашки.

По последним данным, жертвами нападения стали не менее 144 человек, более 551 пострадали.

Пятеро пострадавших до сих пор остаются на лечении в медицинских учреждениях, сообщал 8 июня министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Обвинение по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предъявлены двум сотрудникам «Крокуса», писал «Ъ». По версии следствия, из-за закрытых пожарных выходов в здании могли погибнуть около 80 человек. Сами сотрудники вину не признают и настаивают, что пожарные выходы были открыты, но люди не смогли ими воспользоваться из-за террористов.

Украинская сторона обвинения в причастности к теракту отвергает. В частности об этом говорил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. В заявлении по поводу теракта Владимир Зеленский возложил ответственность за произошедшее на президента России и его окружение:

«У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорваны дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других».