На правнучку Чкалова завели дело. Она говорила, что москвичам «не помешает» воздушная тревога Против правнучки Чкалова завели дело за призывы к удару по Лубянке и Кремлю

Против Дарьи Богдановой — правнучки советского летчика-героя Валерия Чкалова — завели уголовное дело. Она живет не в России и поддерживает ВСУ, теперь МВД собирается объявить ее в международный розыск. Девушка желала москвичам услышать воздушную тревогу «для нормализации процессов в голове» и призывала «долбануть дроном по Лубянке».

Против 35-летней правнучки известного советского летчика Валерия Чкалова, активистки и бизнесвумен Дарьи Богдановой завели уголовное дело после публичной поддержки ВСУ и призывов к удару по Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 205.2 УК (публичные призывы к терроризму и его оправдание. — «Газета.Ru). Ей грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до семи лет», — уточнил источник агентства.

Полиция хочет объявить Богданову в международный розыск. Последнее время она живет в Бельгии, а уехала из России больше десяти лет назад.

Собеседник ТАСС в качестве причины уголовного преследования указал, что Богданова публиковала в соцсетях «негативные высказывания» о российской армии. Кроме того, она собирала деньги для ВСУ и в интервью «украинскому каналу» сказала, что «по Москве нужно нанести ядерный удар».

Сама Богданова заявила в соцсети X, что «не рассуждала» про ядерный удар по Москве. Оценивая дело против себя, она написала, что «это, конечно, неприятно». В то же время она убеждена, что в истории России должен быть «гражданин, который во всеуслышание сказал, что по Лубянке надо долбануть дроном».

Активистка уточнила, что на нее «донес» известный своими жалобами на знаменитостей Виталий Бородин.

«Тут на меня, значит, уголовку завели в РФ. Донес на меня профессиональный доносчик Бородин, очень уверенный в своем будущем человек», — прокомментировала Богданова в соцсетях.

Бородин подтвердил, что московская прокуратура проверила Богданову по его заявлению.

«Она призывала нанести ядерный удар по Москве», — подчеркнул Бородин.

Дело возбудили на основе интернет-дебатов Богдановой с российским журналистом Олегом Кашиным (признан в РФ иностранным агентом), уточняет Telegram-канал Baza. Их провело российское интернет-издание «Холод» (признано иноагентом, заблокировано в России).

Специалисты экспертно-криминалистического центра МВД нашли в словах активистки оправдание терроризма. Следователь Измайловского межрайонного следственного отдела Поляков также усмотрел в высказываниях Богдановой «призывы к насилию в отношении представителей органов государственной власти», добавляет Telegram-канал Astra.

«Ну упадет на меня бомба, это справедливо»: Богданова об ударах по Москве

Запись дебатов активистки и журналиста появилась в конце января 2024-го. Тема — «Желать поражения своей стране». Спикеры дискутировали онлайн, удаленно друг от друга. Кашин и Богданова беседовали около часа.

Во время дебатов Богданова сказала, что ее донаты не идут на атаки внутри России. Она пояснила, что спонсирует ВСУ и внимательно следит, «что куда девается», а внутрироссийские нападения, по ее словам, курируют ГРУ и СБУ.

В то же время Богданова уточнила, что у нее нет «материальной возможности» покупать дальнобойное оружие, способное, например, ударить по Москве.

«Мы не можем донатами собрать на HIMARS, мы не можем донатами собрать на дальнобойное оружие... Мы не можем купить такое оборудование. Если бы я могла купить, я бы купила», — утверждала она.

В Москве живут мама, бабушка и дедушка Богдановой, и она боится за их жизнь, призналась активистка в разговоре. По словам женщины, она «обожает Москву» и не хочет, чтобы «этот красивый город» был разрушен.

«Я, конечно, предпочитаю, чтобы долбанули Лубянку, и на этом закончилось... Все остальное, мирные люди и так далее, мне будет очень жалко. Но для какой-то нормализации процессов в голове москвичам не мешает услышать сирену воздушной тревоги», — сообщила Богданова.

Активистка добавила, что в случае опасности рекомендует родственникам из столицы «уехать в лес». В то же время возможные жертвы среди москвичей она назвала «справедливыми».

«Если я бы находилась сейчас в Москве... ну упадет на меня бомба, это справедливо», — считает Богданова.

Что касается «ядерного удара по Москве», активистка действительно прямо не упоминала об этом, но сослалась на опыт Второй мировой, назвав Японию и Германию.

«В моем личном желании этого [разрушения Москвы] нет. Но если я знаю, что без этого невозможно обойтись. А я вижу, опять же из истории, если мы возьмем Японию, если мы возьмем Германию, что если этот режим невозможно уничтожить иначе... Если придется стрелять по Кремлю, по всем нашим любимым зданиям... Я подразумеваю прежде всего, что нужно уничтожить эти центры принятия решений», — сказала Богданова в ответ на вопрос про отношение к атакам на российские города.

Она добавила, что на ее совести «много жизней» из-за поддержки ВСУ. Но, как уверена Богданова, «баланс между сохраненными жизнями и потерянными» из-за ее спонсорства «в пользу сохраненных».

Правнучке Чкалова принадлежит 33% российской научно-технической компании «Авант», выручка которой 10–18 млн руб. в год. Предприятие исправно платит в России многотысячные налоги.

Сама Богданова в ближайшее время не собирается возвращаться в Россию. У женщины есть израильское гражданство, некоторое время в Израиле жил ее муж Александр Золотаренко.

Правнук Валерия Чкалова Игорь заявил, что его родственница стала жертвой антироссийской пропаганды. Кроме того, она попала под влияние своего супруга «экс-психолога МОССАДа, имеющего украинское происхождение», сообщил Игорь журналистам.

Прадед Богдановой Чкалов известен как летчик-испытатель, Герой СССР. Совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в США. Создал 15 фигур высшего пилотажа. У современных родственников Чкалова были бесплатная дача от государства в Серебряном бору и элитные квартиры в Москве. Осенью 2022-го Верховный суд выселил семью с родовой дачи.