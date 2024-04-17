«Нейтрально по отношению ко всем сторонам»: Дуров дал интервью Карлсону

Павел Дуров дал интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону. Он рассказал, почему пришлось продать «ВКонтакте» и покинуть Россию, кто оказывает наибольшее давление на Telegram и как он взаимодействует с властями.

В ночь на 17 апреля бывший ведущий телеканала Fox, известный журналист-консерватор Такер Карлсон опубликовал часовое интервью с основателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым, которое он взял в феврале в Дубае. Сам Дуров анонсировал и второе интервью, которое он дал в тот же день — неназванному «журналисту либеральных взглядов». По его словам, Telegram — политически нейтральная платформа, поэтому он обязан общаться с журналистами разных политических взглядов.

Дуров редко общается с прессой — в марте 2024 года он впервые за семь лет дал большое интервью Financial Times. А видеоформат он назвал «большой редкостью» для себя. Карлсон же в феврале выпустил двухчасовое интервью с президентом России Владимиром Путиным, которое взял в Москве.

«ВКонтакте»

По словам Павла Дурова, проблемы у созданной им в 2006 году соцсети «ВКонтакте» начались во время протестов в России и на Украине.

В 2011-2012 годах российская оппозиция стала активно использовать самую популярную к тому времени в СНГ соцсеть для организации и координации протестных действий. Власти РФ потребовали от Дурова удалить протестные группы в ВК. Он отказался. По его словам, «ВКонтакте» не занимала чью-то сторону, но верила в свободу собраний и самовыражения.

В 2013 году на фоне протестов на Украине российские власти потребовали от ВК передать личные данные организаторов антиправительственных акций. Дуров объяснял, что это граждане иностранного государства. По его словам, он не захотел предавать украинских пользователей и вновь отказался сотрудничать с властями.

К концу года у Дурова остался выбор: подчиниться и следовать всему, что говорят «лидеры страны», или продать долю в компании, уйти с должности генерального директора и покинуть Россию. Он выбрал второе. Это было трудное решение, так как «ВКонтакте» была «как мой ребенок», «но я выбрал свободу»: «Я был большим сторонником таких ценностей, как свободный рынок, свобода слова, свобода собраний».

Идея Telegram пришла Дурову в «стрессовой ситуации, когда вооруженные полицейские могли прийти в мой дом, потому что я отказался уничтожить эти оппозиционные группы».

Тогда он понял, что у него нет безопасного способа коммуникации, и подумал, что это может быть хорошей идеей для приложения, где общение будет защищено шифрованием. Этот код в итоге написал его брат, а сам Дуров отвечал за дизайн и функции.

Почему ОАЭ

Выбор в пользу ОАЭ для ведения нового бизнеса Павел Дуров объяснил эффективностью налоговой системы, возможностью легко нанимать людей из любой страны мира, качественной инфраструктурой, политическим нейтралитетом страны и нулевым давлением со стороны властей. По словам основателя Telegram, за семь лет в ОАЭ на него никогда не оказывали давления местные власти.

До ОАЭ Дуров попробовал несколько мест, где можно развивать новый бизнес: Берлин, Лондон, Сингапур. Но везде сталкивался с бюрократией. В Германии, например, было нельзя нанимать программистов из других стран, не предложив сперва работу специалистам из Евросоюза.

После этого он думал о Сан-Франциско. Но там после встречи с основателем Twitter Джеком Дорси на него напали на улице трое неизвестных.

«Три больших парня попытались вырвать у меня из рук телефон. Я в этот момент твитил о том, что только что встретился с основателем Twitter», — рассказал Дуров.

Он признался, что был шокирован: «Я много путешествую, но это был первый раз, когда на меня напали».

Второй причиной не переезжать в США Дуров назвал избыточное внимание местных спецслужб . «Нам уделяют слишком много внимания ФБР, службы безопасности, где бы в США мы ни находились», — рассказал Дуров. По его мнению, спецслужбы пытались наладить контакт с ним или за его спиной с его сотрудниками, чтобы влиять на деятельность Telegram.

Взаимодействие с властями

«Мы применяем правила в равной степени ко всем сторонам. Мы не становимся предвзятыми таким образом.

Дело не в том, что мы болеем за оппозицию или за правящую партию. Дело не в том, что нам все равно. Мы считаем важным иметь платформу, которая нейтральна по отношению ко всем сторонам.

Потому что мы верим, что конкуренция различных идей может привести к прогрессу и лучшему миру для всех», — заявил Павел Дуров.

Он признал, что Telegram часто используют во время протестов — в Белоруссии, Гонконге, Казахстане, на акциях в Барселоне. Но, по его словам, создатели приложения не выбирают сторону в этих конфликтах. Дуров не хочет «участвовать в геополитической борьбе, выбирать победителей и проигравших, участвовать в политических конфликтах».

На вопрос Такера Карлсона, откуда берется мнение, что Telegram сейчас «является инструментом российского государства», Дуров ответил, что «это часть методики по дискредитации приложения со стороны конкурентов».

«Это могут говорить люди с очень ограниченным знанием того, откуда произошел Telegram. И их могут поощрять наши конкуренты, который видят в этом удачный способ нас дискредитировать, потому что Telegram распространяется, как лесной пожар», — заявил Дуров, добавив, что «конкуренты на маркетинг тратят десятки миллиардов долларов, и они известны тем, что используют PR-фирмы для кампаний, подобной этой».

Apple и Google

Павел Дуров считает, что не правительства, а американские корпорации Apple и Google оказывают наибольшее давление на работу его приложения.

«Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать на своем смартфоне, — сказал Дуров. — Они очень ясно дают понять, если мы не будем соблюдать их правила, как они это называют, они удалят Telegram из своих магазинов».

Он не верит в безопасность платформ, разработанных в США: « Знаете, это прозвучит смешно, но я по умолчанию предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны . Да, потому что вы все равно будете использовать iPhone или телефон Android. И теперь я очень мало верю в платформы, разработанные в США, с точки зрения безопасности».

Дуров поддерживает то, что делает предприниматель Илон Маск для развития соцсети X: «Нам понравилось, что Илон купил Twitter. Мы сочли это отличным достижением по ряду причин. Первая причина — это просто инновации. Вы могли видеть, как X пробует много вещей. Некоторые из них окажутся ошибками. Некоторые из них сработают, но, по крайней мере, они пытаются внедрять инновации».

«Я не знаю, хорошо ли для человечества то, что Илон уделяет так много времени Twitter, делая его лучше, но это определенно хорошо для индустрии социальных сетей», — добавил Дуров.

Telegram

«Мы никогда не тратили ничего на привлечение пользователей в маркетинговых целях. Мы никогда не продвигали Telegram. <…> Весь наш рост чисто органический. И мы получили почти 900 млн пользователей, не тратя ничего на рекламу для продвижения Telegram», — рассказал Павел Дуров.

Большинство функций все еще придумывает сам Дуров:

«Я до сих пор работаю напрямую с каждым инженером, каждым дизайнером, реализующим эти функции».

Инженеров на работу Telegram выбирают по результатам конкурсов, которые проводятся каждый месяц-два.

Дуров ждет, что аудитория мессенджера превысит 1 млрд пользователей в течение года.

«На данный момент я считаю, что мы отлично справляемся с Telegram — 900 млн пользователей! Возможно, через год мы перешагнем отметку в миллиард ежемесячных активных пользователей», — заявил Павел Дуров.