Таджикистан призвал не пытать обвиняемых в теракте в «Крокусе» МИД Таджикистана осудил применение пыток при расследовании теракта в «Крокусе»

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин назвал недопустимыми пытки обвиняемых в теракте в «Крокусе». Он обратил внимание на разошедшееся в сети видео, на котором одному из террористов отрезают ухо. Таджикистан ожидает, что следствие по теракту пройдет беспристрастно и справедливо, а наказание понесут все: «и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления».

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске заявил, что российские полицейские должны соблюдать нормы международного права при расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова передает Asia-Plus.

Он обратил особое внимание на соблюдение презумпции невиновности, запрет пыток и жестокого обращения с задержанными. По словам Мухриддина, недопустимо публиковать кадры задержания предполагаемых террористов с применением к ним пыток в виде нанесения телесных увечий.

«Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — сказал он.

Министр также заявил, что «в результате непродуманной информационной кампании формируется негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков, что недопустимо». По его мнению, в странах СНГ не должно быть атмосферы ненависти, ксенофобии и расизма.

Мухриддин ожидает, что следствие будет беспристрастным и справедливым: «Наказание должны понести все: и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления».

Глава МИД Таджикистана призвал Антитеррористический центр СНГ повысить свою эффективность. По его словам, события в Афганистане могут оказать влияние не только на содружество, но и «привести к изменениям в геополитическом балансе сил на всем евразийском континенте».

После теракта в «Крокусе» террористам удалось на какое-то время скрыться, но сотрудники правоохранительных органов задержали их в лесу. В сети появились кадры, на которых человек в камуфляже отрезает одному из подозреваемых ухо и засовывает в рот со словами: «Жри, падла». Неизвестный также пообещал отрезать половой орган мужчины. Во время суда Саидакрами Рачабализода был с забинтованной головой.

Также в соцсетях были опубликованы видео пыток электричеством Шамсидина Фаридуни. На кадрах провода подключили к его гениталиям. Кроме этого, силовики сильно повредили глаз Мухаммадсобиру Файзову во время задержания. На заседание его доставили на каталке в сопровождении врачей, у него был подключен мочеприемник. На кадрах видно, что обвиняемый плохо реагирует на внешние раздражители. У Далерджона Мирзоева также наблюдались гематомы.

«Несмотря на то, что задержание преступников бывает в очень острой форме, и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании, связанные с нанесением вреда, не влекут ответственности, совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым. Любые процессуальные оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом», — прокомментировала произошедшее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в разговоре с журналистами, цитирует «Интерфакс».

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев отказался комментировать видео с пытками обвиняемых «Газете.Ru». По его словам, он об этом слышал, но видео не смотрел. Фадеев 25 марта заявил, что в СПЧ эту тему пока не обсуждали.

22 марта четверо террористов ворвались в здание «Крокуса», где проходил концерт группы «Пикник». Они расстреляли посетителей и подожгли концертный зал. В результате как минимум 145 человек погибли, более 500 пострадали. Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех нападавших на следующий день. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Всех обвиняемых арестовали. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (организация запрещена в России).

4 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил о причастности Украины к атаке на концертный зал. Президент Владимир Путин говорил, что террористы планировали пересечь границу с Украиной, где для них организовали «окно».

Следствие установило одиннадцать причастных к теракту, им всем уже предъявили обвинения. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять детали преступления, чтобы установить всех виновных.