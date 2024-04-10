Бежал в лес, при себе оружие: в Чехове ищут пособника террористов из «Крокуса» В подмосковном Чехове ввели план «Сирена» из-за сбежавшего подозреваемого

В Чехове сотрудники спецслужб были подняты по тревоге. По данным Baza, силовики разыскивают мужчину, причастного к теракту в «Крокус Сити Холле». 47-летнего Николая С. пытались задержать вечером 9 апреля, однако мужчине удалось сбежать от правоохранителей и скрыться в лесу. По некоторым данным, подозреваемый может быть вооружен. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В подмосковном Чехове разыскивают мужчину, который сбежал от силовиков. На территории городского округа введен план «Сирена», по тревоге подняты сотрудники МВД и Росгвардии Чеховского района, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, мужчина подозревается в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».

Информацию о введении плана «Сирена» и розыске подозреваемого подтвердил глава городского округа Чехова Михаил Собакин.

«В ряде телеграмм-каналов появилась информация о том, что на территории г.о. Чехов укрывается пособник террористов. Прошу всех сохранять спокойствие! Работают органы МВД и ФСБ», — написал Собакин в Telegram-канале.

По информации Shot, по месту жительства подозреваемого в городе Королеве также работают силовики.

Скрылся в лесу, может быть вооружен

47-летнему Николаю С. удалось скрыться от силовиков вечером 9 апреля в лесу в районе поселка Мещерское. Момент погони за подозреваемым попал на камеры видеонаблюдения.

Как пишет Baza, машину, в которой был Николай С., преследовали два автомобиля силовиков. Проезжая автомойку, мужчина резко сдал назад и выпрыгнул из машины. После этого автомобиль подозреваемого съехал в кювет, а он сам побежал в сторону леса.

Очевидцы задержания утверждают, что слышали перестрелку. Telegram-канал сообщает, что сбежавший подозреваемый может быть вооружен. Также, по некоторым данным, в машине, которую преследовали силовики, могли находиться и другие люди.

В Польшу по работе

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что Николай С. занимался ремонтом машин.

Некоторое время назад мужчина сообщил жене, что уезжает в Польшу по работе. Однако около двух недель назад подозреваемого на белом автомобиле заметили в Пушкинском районе Московской области. По данным ВЧК-ОГПУ, Николай С. заезжал к родителям.

У родственников мужчина провел буквально 15 минут, сообщив им, что заехал повидаться. После этого Николай С. заявил, что ему пора по делам.

Что известно о других подозреваемых?

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. На следующий день стало известно, что сотрудники спецслужб задержали четырех нападавших. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Всех террористов отправили в СИЗО.

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Кроме четырех нападавших, арестованы также семеро пособников террористов:

— братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим белый Renault Symbol;

— Алишер Касимов, сдавший террористам квартиру;

— Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода, их подозревают в финансировании теракта.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, на данный момент установлены 11 лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. Им всем предъявлены обвинения. Следствие продолжает работать с потерпевшими и свидетелями теракта для выявления и задержания других участников нападения.