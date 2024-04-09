СК возбудил дело против руководства США и стран НАТО. Их обвиняют в причастности к терактам СК РФ завел дело о финансировании терроризма в отношении глав США и стран НАТО

В России возбудили уголовное дело о финансировании терроризма в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО. По версии СК, деньги поступали в том числе через украинскую Burisma Holdings, которую связывают с Хантером Байденом. О каких террористических атаках идет речь, в ведомстве не уточнили.

Следственный комитет РФ заявил, что высшие должностные лица США и стран НАТО причастны к финансированию терроризма на территории России и за ее пределами, и возбудил в связи с этим уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В СК обратились депутаты Андрей Красов, Николай Харитонов и Яна Лантратова, философ Александр Дугин и бывший украинский нардеп, обвиняемый в госизмене на Украине, Андрей Деркач. Они потребовали провести проверку о финансировании терроризма со стороны западных стран и Украины.

По версии следствия, деньги, которые использовались для организации терактов, проходили через несколько коммерческих организаций, в том числе через украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings, в совет директоров которой до 2019 года входил сын президента США Джо Байдена Хантер. СК РФ считает, что теракты устраивали для «устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба».

Следователи вместе со спецслужбами и финансовой разведкой проверяют источники поступления «нескольких миллионов долларов США», их дальнейшее движение и «причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада».

«Кроме того, следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами», — говорится в сообщении.

В конце марта Деркач в своем Telegram-канале опубликовал письмо, в котором назвал Украину «террористической организацией под руководством ОПГ «Блинкена-Байдена-Нуланд-Ермака-Зеленского» и примкнувших к ним представителей НАТО».

«Подписанное мною коллективное заявление и собранные под него доказательства свидетельствуют о том, что украинская власть является управляемым участником международного терроризма, а бизнес-партнеры семьи Байдена из «Бурисмы» его финансируют, уходя от ответственности за международную коррупцию и отмывание денег, украденных у граждан Украины. Известно и о других спонсорах терроризма», — утверждал Деркач.

Политик заявил, что нашел «неоспоримые доказательства по инициаторам, исполнителям и «прикрывающим» операции по подрыву «Северных Потоков». По его словам, организаторы взрывов на «Северных потоках» и теракта в «Крокус Сити Холле» — это якобы одни и те же люди.

«В заявлении описано в т.ч. о проводимой операции прикрытия по подрыву «Северных потоков», ее участниках из числа созданной на базе ГУР МО Украины группы в лице Андрея Бургомистренко, Олега Варавы, Руслана Руденко (позывной «Капеллан», заммэра г. Белая Церковь), Сергея Кузнецова, а также технодайвера с позывным «Мариша», под непосредственным руководством Романа Червинского и Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), и контролем представителя ЦРУ/спецслужб США — Кристофера Уильяма Смита, за деньги партнеров Байдена из «Бурисмы»», — написал Деркач.

Украина и США неоднократно отвергали обвинения в причастности к терактам.