«Нас интересует, кто заказчик». Путин настаивает на «украинском следе» в «Крокусе» Путин: террористы рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе

Владимир Путин провел совещание о теракте в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 139 человек. Президент России вновь заявил об «украинском следе», Александр Бастрыкин сообщил, что все задержанные дали признательные показания о заказчиках, а Татьяна Голикова рассказала о состоянии пострадавших, девять из которых находятся в критическом состоянии.

В понедельник вечером 25 марта президент России Владимир Путин провел совещание с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, генпрокурором Игорем Красновым, вице-премьером Татьяной Голиковой, главой МЧС Александром Куренковым, а также мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 139 человек. В понедельник суд арестовал еще троих подозреваемых. Таким образом, арестованы семь участников теракта из 11 задержанных, о которых сообщалось ранее.

Кто заказчик?

Путин согласился, что теракт совершен «руками радикальных исламистов», однако президент России вновь заявил об «украинском следе», который всячески пытаются замести США.

«Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа, — заявил Путин. — Нас интересует, кто заказчик».

Президент задается вопросом, действительно ли радикалы хотели напасть на Россию, тем более в священный для мусульман месяц Рамадан.

«Кому это выгодно?» – спрашивает президент и сам отвечает: «Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима».

На фоне провала контрнаступления ВСУ атакуют приграничные регионы России и Крым, нанося удары по мирным городам и инфраструктуре, и, по мнению Путина, в этот ряд «вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту в Москве».

Расследование

Александр Бастрыкин отчитался о ходе расследования и рассказал подробности теракта.

22 марта в 18:54 боевики подъехали к зданию «Крокус Сити Холла» на белом автомобиле «Рено» и стали дожидаться зрителей, которые собирались на концерт группы «Пикник», намеченный на восемь.



Через час, в 19:58, террористы начали стрелять из автоматов по людям, которые находились перед входом в здание. В здании они продолжали стрельбу «по всем замеченным ими гражданам вне зависимости от пола и возраста».



С помощью бензина, который они принесли с собой в пластиковых бутылках, боевики подожгли зал и в 20:11 покинули здание.



На месте происшествия нашли два автомата АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов с патронами и бутылки с остатками бензина.



К утру 23 марта всех нападавших поймали в Брянской области по дороге к украинской границе.

Четырем непосредственным участникам нападения предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). В ночь на 25 марта Басманный суд арестовал их до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

«Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта », — заявил Бастрыкин.

25 марта арестованы еще три человека, которые, по мнению следствия, оказывали помощь при подготовке теракта: предоставили квартиру и автомобиль, перевозили деньги.

Кроме того, следствие проверяет возможность нарушения требований пожарной безопасности в «Крокус Сити Холле». В то же время глава МЧС Куренков сообщил, что пожарная сигнализация сработала штатно, а не удалось потушить пожар из-за «развития горения на значительной площади».

Пострадавшие

137 человек погибли на месте теракта, двое в больнице. От огнестрельных ранений погибли 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран — два человека, в результате пожара — 45 человек.



Ранения и травмы получили более 180 человек. Девять человек, включая одного ребенка, находятся в крайне тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи , сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. 29 пациентов в тяжелом состоянии, 30 — в состоянии средней тяжести и 25 пациентов готовят к выписке.



, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. 29 пациентов в тяжелом состоянии, 30 — в состоянии средней тяжести и 25 пациентов готовят к выписке. За два выходных дня донорские пункты России приняли 11 822 донора, заготовили 4624 л крови и 1130 л плазмы.



На помощь семьям погибших и пострадавшим собрали 1 млрд руб. В акциях памяти жертв теракта приняли участие свыше 1,6 млн человек.



Сергей Собянин и Андрей Воробьев сообщили, что власти Москвы и Подмосковья установили единовременные выплат в размере 3 млн руб. на каждого погибшего, 1 млн руб. — госпитализированным и 500 тыс. руб. — получившим медицинскую помощь амбулаторно.