Нападавшие на «Крокус» арестованы на два месяца. Они признали вину Четверо участников нападения на «Крокус» признали вину и арестованы

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца четверых непосредственных участников нападения на «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли 137 человек. Все четверо — ранее не судимые граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 32 лет. В суде они признали вину. По уголовному делу о терроризме им грозит пожизненное заключение.

Басманный районный суд Москвы арестовал четверых участников нападения на «Крокус Сити Холл». В пятницу вечером 22 марта вооруженные люди устроили стрельбу в красногорском концертном зале и подожгли его. В результате теракта погибли не менее 137 человек, пострадали более 180.

МЧС опубликовало список погибших по результатам первых судебно-медицинских исследований, сейчас в нем 68 человек, список будет дополняться.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По этой статье грозит пожизненное заключение .

К утру 23 марта были задержаны 11 человек, включая четверых непосредственных участников нападения. Их поймали в Брянской области. По утверждению ФСБ, они «планировали перейти российско-украинскую границу» и «имели контакты на украинской стороне».

Заседания Басманного суда поздно вечером 24 марта прошли в закрытом режиме. Суд согласился с мнением обвинения, что открытые слушания «могут привести к разглашению следственной тайны», а также «угрожать безопасности участников процесса и их родственников».

Ходатайствуя об аресте обвиняемых, следствие, как передает «Ъ», указывало, что все они обвиняются в особо тяжком преступлении, поэтому, оставаясь на свободе и понимая, что им грозит суровое наказание, могут скрыться, уничтожить улики, вступить в сговор с остающимися на свободе сообщниками или иным способом попытаться воспрепятствовать расследованию.

В суде все четверо обвиняемых — почти неговорящие по-русски ранее не судимые граждане Таджикистана — признали вину.

Суд заключил их под стражу до 22 мая 2024 года.

close Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба, 22 марта 2024 года Оцепление и пожарные машины у концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба, 22 марта 2024 года Сотрудники силовых структур у концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба, 22 марта 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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Что известно об арестованных

Далержон Мирзоев . 32 года, четверо детей (2017 и 2018 года рождения и двойняшки по 1,5 года). У него была временная регистрация в Новосибирске, но она истекла. По информации RT, он неоднократно нарушал миграционное законодательство РФ и находился в поле зрения правоохранительных органов с 2011 года. Работал таксистом. Главред RT Маргарита Симоньян называла Мирзоева «главарем» нападавших.

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Саидакрами Рачабализода . 30 лет, женат, есть ребенок. Неоконченное среднее образование, безработный. Он не помнит, где зарегистрирован в России, но, вероятно, в Подольске. Это мужчина, которому при задержании отрезали часть уха.

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Фаридуни Шамсидин . 25 лет, ребенку восемь месяцев. Работал разнорабочим на паркетной фабрике в Подольске, зарегистрирован в Красногорске. На первых видео допроса Шамсидин говорил, что некий «помощник проповедника» ему за 500 тыс. руб. «предлагал сделать убийство». По его словам, оружие ему достали люди, вышедшие на него через Telegram, а к теракту он готовился на протяжении месяца.