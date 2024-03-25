«Легко дойти до крайностей». Почему вооруженная охрана не избавит от терактов Полковник Ходаренок усомнился в эффективности охраны ТЦ армейским корпусом

После произошедшего теракта в «Крокус Сити Холл», при котором погибли 137 человек, российские власти вместе с представителями бизнеса рассматривают возможность размещения вооруженной охраны на входах в торговые центры столицы. Насколько это целесообразно и сколько человек для этого понадобится, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По самым скромным подсчетам

Руководство Союза торговых центров и власти в настоящее время обсуждают вопрос появления вооруженной охраны на входах в ТЦ. Что касается привлекаемых сил и средств, то на данном этапе речь, по-видимому, идет о сотрудниках Росгвардии, полиции, вневедомственной охраны и ЧОПов с лицензиями на использование оружия.

Однако пока далеко не ясно, насколько осуществимы подобные намерения с учетом имеющихся ресурсов. И уже посчитано, что только в Москве более 500 торговых центров, и в каждом как минимум несколько входов/выходов.

Если представить, что каждый вход атакуют три-четыре террориста с автоматическим оружием (по аналогии с «Крокус Сити Холлом»), тогда и в обороне должно находиться как минимум пять-шесть бойцов с автоматами и пулеметами, чтобы эффективно отбить нападение вооруженных экстремистов.

Теперь берем калькулятор и считаем (причем только по минимуму): шесть входов/выходов, 500 торговых центров, пять охранников на каждый вход (а с учетом отдыха и приема пищи требуется трехсменная охрана, то есть число бойцов надо умножать еще на три плюс начальники караулов), итого (округляем) — для охраны торговых центров только Москвы требуется 45 тыс. бойцов.

Иными словами, на выходе по численности получается полноценный армейский корпус со средствами усиления. И это, заметим, только крупные ТЦ, и только в столице. А уже подтягиваются и регионы со своими предложениями по усилению мер безопасности, и речь там идет далеко не только о торговых центрах.

Ситуация в регионах

К примеру, после событий в «Крокус Сити Холле» на объектах образования Оренбургской области проверяют связь со спецслужбами, проводят дополнительные инструктажи с сотрудниками и педагогами, усилены меры защиты школ и детских садов. С охраной, обслуживающим персоналом, педагогами провели дополнительный инструктаж, а пропускной и внутриобъектовый режимы были усилены.

В Пензенской области приняли дополнительные меры безопасности в общественных местах, аэропортах и на железнодорожных вокзалах. На транспорте работают сотрудники правоохранительных органов, а пассажиров чаще досматривают.

В Татарстане усиливаются меры безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на объектах транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, на предприятиях, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды.

И подобные сообщения в настоящее время поступают практически со всех регионов России.

И в них, еще раз подчеркнем, речь идет уже не только о торговых центрах, а о школах, детских садах, объектах транспорта и т. д. Вполне возможно, что к требованиям по усилению охраны в ближайшее время будут подключаться театры и кинотеатры, филармонии и музеи, концертные залы, галереи и парки отдыха.

И в этом плане очень легко можно дойти до крайностей. К примеру, любую школу превратить во взводный опорный пункт, торговый центр — в ротный опорный пункт, областной театр — в батальонный район обороны.

В России около 40 тыс. школ. Если сменить в них пожилых и вялых охранников на хотя бы отделение вооруженных бойцов, то получается, что только для охраны школ потребуется несколько сот тысяч мужчин трудоспособного возраста.

Напомним, что в сейчас в России в составе разного рода силовых структур и так задействовано несколько миллионов человек. Предлагаемые меры по усилению охраны и обороны торговых центров, школ, детских садов, объектов транспорта и энергетики могут вообще вывести всех здоровых и трудоспособных мужчин в стране из сферы производительного труда, где и так ощущается жесточайший дефицит рабочих рук.

1:137

А насколько эффективны будут подобные меры — это еще очень большой вопрос. В этом плане надо помнить выражение Стендаля (Мари-Анри Бейля): «Тюремщик всегда меньше думает о ключах, чем арестант о побеге». Иными словами, частный охранник или работник правоохранительных органов в ситуациях, требующих бдительности и осторожности, зачастую расслабляется и легко отдает инициативу в руки противной стороне.

Поэтому можно поставить вопрос и так (на данном этапе исключительно в виде размышлений и дискуссий, не более того) — а возможна ли вообще эффективная борьба с подобными террористическими актами в рамках действующих уголовных кодексов (причем любой страны, не только России)?

К примеру, в «Крокус Сити Холле» погибли 137 человек, пострадали более сотни наших граждан. С учетом членов семей и ближайших родственников страдать (причем в течение многих десятков лет) будут тысячи и тысячи человек. Что касается наказания виновных, то, скорее всего, к пожизненному лишению свободы будут приговорены четыре террориста. Вовсе не исключено, что в будущем у себя в родных местах они будут причислены к сану мучеников и героизированы. Словом, счет 1:137 в этом плане какой-то совершенно несоразмерный.

Тогда обратимся, что называется, к первоисточникам, в частности, к Ветхому завету, книге Левит, глава 24. Стих 24:19: «Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал». Стих 24:20: «Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать».

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Словом, око за око, зуб за зуб. В данном случае ничего не предлагаю, ни к чему не призываю и ничего не советую. Просто напоминаю, когда в России тысячи семей будут страдать и оплакивать своих погибших, долгие годы возвращать к нормальной жизни искалеченных, другие семьи (отнюдь не могу этого исключать) будут жить вполне нормальной жизнью, и даже, вполне возможно, гордиться своими шахидами, погибшими за веру. Все-таки счет 1:137, может быть, надо каким-то образом выравнивать? И это окажется куда как эффективнее формирования дивизий и армейских корпусов для обороны торговых центров.

И в заключение, нельзя этого исключать, следует еще раз присмотреться к вопросу об упрощении процедуры приобретения законопослушными россиянами короткоствольного (да и длинноствольного) огнестрельного нарезного оружия, а не предлагать ставить всю страну в охрану.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).