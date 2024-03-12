Военная операция на Украине, день 748-й

09:46

⚡️ Украинские ДРГ пытались перейти границу РФ в Курской и Белгородской областях, сейчас там идут бои, пишет Telegram-канал Wargonzo со ссылкой на источники.

По данным ресурса, что украинцы действуют несколькими вооруженными группами на пикапах — при поддержке минометного и артиллерийского огня. Также замечены танки.