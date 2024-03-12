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Политика

Военная операция на Украине, день 748-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 748-й день

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«ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область»' class="item-image" > Пожар на кстовской промзоне, 12 марта 2024 года

Пожар на кстовской промзоне, 12 марта 2024 года

Телеграм-канал «ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область»
За ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников над семью регионами, сообщает Минобороны РФ. Россия не хочет прямого военного конфликта с США и другими странами НАТО, говорится в докладе директора Национальной разведки США Эврил Хейнс. Евросоюз планирует направить Украине первую прибыль от замороженных российских активов уже в июле, сообщили источники Financial Times. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:46

⚡️ Украинские ДРГ пытались перейти границу РФ в Курской и Белгородской областях, сейчас там идут бои, пишет Telegram-канал Wargonzo со ссылкой на источники.

По данным ресурса, что украинцы действуют несколькими вооруженными группами на пикапах — при поддержке минометного и артиллерийского огня. Также замечены танки.

09:28

Возгорание на Кстовской установке по переработке нефти в Нижегородской области локализовано, сотрудники эвакуированы, сообщил губернатор Глеб Никитин.

09:15

Пополнение списка «спонсоров войны» — компаний, продолжающих работу в России или сотрудничающих с ней, — поставлено на паузу из-за необходимости проведения ее нормирования, заявил глава украинского Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик.

09:05

08:57

В Борисовском районе Белгородской области система ПВО сбила 4 БПЛА самолетного типа, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

08:55

Где минувшей ночью были перехвачены и уничтожены украинские дроны:

Курская область — 11 БПЛА;

Белгородская — 7;

Московская — 2;

Орловская — 2;

Брянская — 1;

Ленинградская — 1;

Тульская — 1.

08:39

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко посетил Авдеевку. Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным они смотрели коксохимзавод, пообщались с местными жителями, передали им гуманитарную помощь и пообещали помочь с получением российского гражданства.

08:30

Временные ограничения вводились в аэропортах Нижнего Новгорода и Калуги, сейчас они работают штатно, сообщили в Росавиации.

08:20

⚡️ Средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и одна ракета ТРК «Точка-У», сообщили в Минобороны РФ.

08:14

⚡️ Беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области, возник пожар, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.

По предварительным данным, пострадавших нет, развернут оперативный штаб. К тушению возгорания привлекли пожарный поезд.

08:13

Украинский дрон попал по объекту топливно-энергетического комплекса в Орле, сообщил губернатор Андрей Клычков. Произошел пожар, никто не пострадал. По данным РИА Новости, загорелся резервуар с нефтепродуктами. Из соседних домов эвакуировали 17 человек, сообщил мэр города Юрий Парахин.

08:11

Евросоюз планирует направить Украине первую прибыль от замороженных российских активов уже в июле, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, Киеву могут перечислить €2 – 3 млрд.

08:08

В Белгородской области из-за атаки беспилотника оказались обесточенными семь сел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

08:07

Россия «почти наверняка» не хочет прямого военного конфликта с США и другими странами НАТО, говорится в докладе директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.

08:01

⚡️ За ночь 25 украинских беспилотников уничтожено и перехвачено над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Московской, Орловской и Тульской областями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 748-го дня специальной военной операции России на Украине.

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