Военная операция на Украине, день 748-й

⚡️ Украинские ДРГ пытались перейти границу РФ в Курской и Белгородской областях, сейчас там идут бои, пишет Telegram-канал Wargonzo со ссылкой на источники.
По данным ресурса, что украинцы действуют несколькими вооруженными группами на пикапах — при поддержке минометного и артиллерийского огня. Также замечены танки.
Возгорание на Кстовской установке по переработке нефти в Нижегородской области локализовано, сотрудники эвакуированы, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Пополнение списка «спонсоров войны» — компаний, продолжающих работу в России или сотрудничающих с ней, — поставлено на паузу из-за необходимости проведения ее нормирования, заявил глава украинского Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик.
В Борисовском районе Белгородской области система ПВО сбила 4 БПЛА самолетного типа, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Где минувшей ночью были перехвачены и уничтожены украинские дроны:
Курская область — 11 БПЛА;
Белгородская — 7;
Московская — 2;
Орловская — 2;
Брянская — 1;
Ленинградская — 1;
Тульская — 1.
Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко посетил Авдеевку. Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным они смотрели коксохимзавод, пообщались с местными жителями, передали им гуманитарную помощь и пообещали помочь с получением российского гражданства.
Временные ограничения вводились в аэропортах Нижнего Новгорода и Калуги, сейчас они работают штатно, сообщили в Росавиации.
⚡️ Средствами ПВО над территорией Белгородской области уничтожены восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и одна ракета ТРК «Точка-У», сообщили в Минобороны РФ.
⚡️ Беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне в Нижегородской области, возник пожар, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.
По предварительным данным, пострадавших нет, развернут оперативный штаб. К тушению возгорания привлекли пожарный поезд.
Украинский дрон попал по объекту топливно-энергетического комплекса в Орле, сообщил губернатор Андрей Клычков. Произошел пожар, никто не пострадал. По данным РИА Новости, загорелся резервуар с нефтепродуктами. Из соседних домов эвакуировали 17 человек, сообщил мэр города Юрий Парахин.
Евросоюз планирует направить Украине первую прибыль от замороженных российских активов уже в июле, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, Киеву могут перечислить €2 – 3 млрд.
В Белгородской области из-за атаки беспилотника оказались обесточенными семь сел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Россия «почти наверняка» не хочет прямого военного конфликта с США и другими странами НАТО, говорится в докладе директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.
⚡️ За ночь 25 украинских беспилотников уничтожено и перехвачено над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Московской, Орловской и Тульской областями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.