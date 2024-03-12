«Закрыть перелеты из России и ввести санкции»: Киев выдвинул ультиматум Грузии Арахамия требует от Грузии прервать авиасообщение с РФ ради отношений с Киевом

Грузия и Украина переживают новый виток обострения отношений и в очередной раз предъявляют друг другу требования. Грузия заявила, что Киев должен выдать соратников Саакашвили, которые занимают на Украине высокие посты. Киев в ответ потребовал от Тбилиси прервать авиасообщение с Москвой, присоединиться к санкциям и выпустить самого Саакашвили из тюрьмы. Почему страны ссорятся, несмотря на единую позицию по военным действиям России, — в материале «Газеты.Ru».

Если Грузия хочет нормализовать отношения с Украиной, прежде, чем выдвигать требования к Киеву, ей самой стоит выполнить некоторые шаги. Например, закрыть авиасообщение с Россией. Об этом заявил лидер фракции «Слуга народа» (партия президента Владимира Зеленского) в Верховной раде Давид Арахамия.

«Если действительно говорить о «нормализации», то для этого есть план: выпустить из тюрьмы и вернуть нашего гражданина Михаила Саакашвили, прекратить прямое авиасообщение из РФ, чего требует сам грузинский народ, прекратить помогать агрессору уклоняться от санкций. Тогда и нормализация отношений будет проходить легко», — отметил Арахамия.

Правительство Грузии он назвал прокремлевским. Арахамия добавил, что написал пост в ответ на выдвижение со стороны Тбилиси «каких-то требований по выдаче наших граждан» для нормализации отношений между странами.

Обострение отношений

Накануне грузинское правительство выпустило заявление, где указало на ряд решений украинской власти, «которые вопиюще противоречат традиционной дружбе» между государствами. Среди них сотрудничество Киева с двумя членами правительства Михаила Саакашвили. Это Зураб Адеишвили и Георгий Лордкипанидзе.

Кто такие Адеишвили и Лордкипанидзе



Лордкипанидзе был замглавой МВД Грузии. Против него также заведено несколько дел, в том числе о насилии против грузинских мирных митингов. Служба госбезопасности Грузии осенью прошлого года сообщила, что Лордкипанидзе из-за границы готовит аналог Майдана в Грузии, чтобы свергнуть власть.



Оба скрываются на Украине. Адеишвили работает советником украинского генпрокурора, Лордкипанидзе — заместителем главы службы контрразведки Украины. Адеишвили поочередно занимал в Грузии несколько ключевых постов: министра юстиции, министра государственной безопасности, генпрокурора, главы администрации президента. На родине заочно осужден по нескольким уголовным делам. В грузинском парламенте подчеркивали , что он, в частности, «создал систему пыток» в грузинских тюрьмах.Лордкипанидзе был замглавой МВД Грузии. Против него также заведено несколько дел, в том числе о насилии против грузинских мирных митингов. Служба госбезопасности Грузии осенью прошлого года сообщила, что Лордкипанидзе из-за границы готовит аналог Майдана в Грузии, чтобы свергнуть власть.Оба скрываются на Украине. Адеишвили работает советником украинского генпрокурора, Лордкипанидзе — заместителем главы службы контрразведки Украины.

В Тбилиси высокие украинские посты Адеишвили и Лордкипанидзе вызывают «особую тревогу».

«Указанные лица возглавляли авторитарный режим предыдущего правительства Грузии, уничтоживший жизни и здоровье многих людей... Несмотря на то, что прокуратура Грузии неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой выдать этих лиц, украинские власти не проявили должного уважения к грузинскому государству и не выдали преступников Грузии», — напомнило грузинское правительство.

Тбилиси также раскритиковало позицию Киева насчет тюремного заключения Саакашвили в Грузии. На Украине подчеркивали политический мотив его преследования и то, что бывшего президента «убивают» грузинскими руками по заказу Москвы.

Кроме того, Тбилиси не нравится, что Киев отозвал своего посла в Грузии и выслал из Украины грузинского посла. Последний на Украине «был одним из тех редких иностранных дипломатов, которые оставались в Киеве с начала войны и не покидали Украину ни на один день», отметили в Грузии.

«Правительству Грузии непонятно, почему украинское правительство принимает такие решения, которые направлены на искусственное отделение двух дружественных стран и народов друг от друга. Выражаем надежду, что украинские власти пересмотрят решения, которые прямо противоречат духу дружбы...

Прежде всего, для регулирования отношений властям Украины важно и необходимо передать Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие посты в украинской власти», — призвали в грузинском кабмине.

Там также подчеркнули, что долго «воздерживались от какой-либо позиции» относительно недружественных действий украинских властей, поскольку Украина находится в состоянии военного конфликта. Однако после того, как Адеишвили включили в состав делегации Украины в Евросоюзе и Германии, Грузия решила прямо высказаться. В правительстве напомнили, что на фоне военных действий «непоколебимо» поддерживали Украину и осуждали Россию.

Тем не менее, Грузия так и не присоединилась к санкциям. Ее власти объясняли это тем, что в случае вооруженного конфликта с Россией Грузии никто не поможет.

«В случае начала войны мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него», — заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

Авиасообщение как камень преткновения

Авиасообщение между Россией и Грузией было закрыто с августа 2019-го по май 2023-го. Изначально полеты самолетов остановила Москва на фоне антироссийских протестов в Грузии. Закрывая рейсы в Грузию, она сослалась на необходимость обеспечить безопасность россиян. А запрещая рейсы из Грузии — на авиационные долги республики и «необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности».

МИД России в 2023 году отменил рекомендацию воздерживаться от поездок в Грузию. Ведомство пояснило, что открытие авиасообщения «в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии».

На фоне возобновления авиасообщения в Грузии проходили многочисленные акции протеста. Грузинский президент Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways из-за того, что та возобновила прямые перелеты в Москву. Она заявила, что этот перевозчик «готов на все за деньги». Президент также говорила, что авиасообщение открыли «вопреки желанию грузинского народа».