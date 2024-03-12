Диверсанты ВСУ с трех направлений попытались прорваться в Россию. Что известно Минобороны: диверсанты ВСУ попытались прорвать границу РФ на трех направлениях

12 марта через границу России дважды пытались прорваться украинские вооруженные группы. Они атаковали двумя волнами: сначала в Белгородской, потом в Курской области. На фоне попытки вторжения ВСУ атаковали регионы ракетами и дронами. Минобороны заявило, что отбило все нападения, граница не нарушена. По российским сводкам, Украина потеряла больше 100 человек и военную технику, включая танки. Ответственность за атаки взял на себя легион «Свобода России»*.

Украинские силы пытались перейти российскую границу в Белгородской и Курской областях в районе 3 часов ночи, сообщило Минобороны РФ в Telegram.

«Нарушений государственной границы не допущено. <...> Понеся значительные потери, противник отброшен», — указало ведомство.

Враг атаковал двумя волнами с большим перерывом, сначала в Белгородской области, потом в Курской. Перед каждой попыткой регион интенсивно обстреливали.

Нападение организовал легион «Свобода России» (террористическая организация, запрещенная в РФ), пишет «Осторожно, новости» со ссылкой на заявление формирования. Движение сообщило, что идет «освободить россиян».

Первая атака

По всей Белгородской области перед нападением объявили ракетную опасность. Российские средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов и одну ракету ТРК «Точка-У», доложило Минобороны РФ. ВСУ также использовали дроны, причем один из них подбили росгвардейцы из стрелкового оружия, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

Он же сообщил о двух пострадавших, мужчине и женщине. Оба получили осколочные ранения, мужчина попал в больницу. Взрывы также повредили линии электропередач. Без света остались больше десяти сел.

После массированного обстрела украинцы попытались прорвать границу при поддержке танков и боевых бронированных машин. Напали одновременно в районах сел Нехотеевка и Сподарюшино. Они находятся примерно в 98 км друг от друга. По данным WarGonzo, несколько вооруженных групп пытались прорваться на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня.

«Все атаки ВСУ отражены. По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией», — сообщило Минобороны.

У Нехотеевки подбили три вражеских танка и бронетранспортер, в районе Сподарюшино — два танка. Кроме того, российская армия уничтожила до 60 солдат в районе украинского села Одноробовка (Харьковская область, в километре от границы с Россией).

Вторая атака

В Курской области перед попыткой прорыва также «выдалась неспокойная ночь», сообщил губернатор области Роман Старовойт.

«Сбиты 11 украинских БПЛА. Ведется обстрел поселка Теткино... К сожалению, там есть пострадавший. Местный житель получил легкое ранение... В Курске работает ПВО», — говорил он.

На этом фоне четыре «диверсионные группы» атаковали в 8 утра в районе Теткино. По сводке Минобороны, столкновение продолжалось примерно до 8:30.

«Была попытка прорваться диверсионной разведывательной группы. Стрелковый бой был. Но никакого прорыва не было», — уточнил Старовойт.

Противника отбросили со «значительными потерями», указало Минобороны. Другие подробности ведомство не раскрыло. По данным канала Baza, два человека получили ранения во время столкновения. Один из раненых — местный житель.

ФСБ заявила, что украинцы не смогли проникнуть в какой-либо населенный пункт. Кроме того, ведомство доложило, что с 10 марта при попытках проникновения в Белгородскую и Курскую области украинские диверсанты потеряли более сотни человек, шесть танков, французскую артиллерийскую установку Caesar, а также 20 единиц боевых бронированных машин и опорный пункт.

Российские военные «начеку», прокомментировал ситуацию пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Наши военные делают все, что необходимо, система ПВО работает», — подчеркнул он.