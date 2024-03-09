Эрдоган хочет провести мирный саммит с участием России. Зеленский против Эрдоган заявил о готовности провести мирный саммит по Украине с участием России

Турция все еще готова организовать и провести саммит по урегулированию российско-украинского конфликта, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с Владимиром Зеленским. Лидер Украины против такого сценария — он считает, что план сначала должны разработать «цивилизованные страны». Однако Китай и Швейцария, в которой запланирована первая встреча по «формуле мира» Зеленского, настаивают, что без участия Москвы переговоры будут безрезультатными.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 марта встретился в Стамбуле с украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным агентства Anadolu, они обсуждали вопросы, связанные с продолжающимся конфликтом на Украине.

«Я подтвердил нашу поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, нашего стратегического партнера», — заявил Эрдоган после встречи с Зеленским.

На пресс-конференции по итогам встречи Эрдоган сказал, что Турция по-прежнему готова организовать и провести мирный саммит с участием России.

«К сожалению, наша дипломатическая инициатива, предпринятая в 2022 году в Стамбуле, не принесла результатов. Война между Украиной и Россией должна закончиться путем переговоров», — подчеркнул президент Турции.

По его словам, если у Москвы и Киева получится договориться о возобновлении зерновой сделки, Анкара окажет необходимую поддержку. «Соглашение было заключено в этом зале. Мы готовы, как и прежде, содействовать новому соглашению», — добавил Эрдоган.

Он также сказал, что Анкара поддерживает Киев на пути интеграции в евроатлантические институты и пообещал, что Турция будет содействовать восстановлению Украины. «Мы провели форум по восстановлению Украины в Стамбуле», — отметил президент.

Эрдоган уже не первый раз заявляет о готовности Стамбула организовать переговорный процесс. Однако президент Украины Владимир Зеленский против такого варианта. После встречи он заявил, что сначала «цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ».

«Мы не видим представителей России на таком саммите. Мы не видим, каким образом можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат — справедливый мир для Украины», — добавил Зеленский.

Об этом украинский президент заявлял и раньше. На пресс-конференции «Украина. Год 2024» он сообщил, что первый саммит по обсуждению его «формулы мира» может пройти весной в Швейцарии. Точная дата пока неизвестна. Вторую встречу Зеленский хотел бы провести не в Европе. При этом, по его словам, Москва может участвовать в этих саммитах, но не в обсуждениях вопроса урегулирования конфликта.

По итогам встречи с Эрдоганом Зеленский также заявил, что Киеву нужна помощь Анкары в освобождении военнопленных, а Украина планирует усилить сотрудничество с турецкими оборонными компаниями.

Швейцария и Китай хотят участия России

Швейцария, на территории которой может пройти мирный саммит, не поддерживает позицию президента Украины по участию Москвы. По данным газеты South China Morning Post (SCMP), Берн вместе с Пекином настаивают на том, чтобы Россию пригласили на саммит. В ином случае переговоры рискуют стать дипломатическим эквивалентом «потемкинской деревни».

Источники издания сообщают, что тему саммита затрагивал в разговорах с европейскими коллегами спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй (2 марта он отправился с визитами в Россию, Польшу, Украину, Германию, Францию и штаб-квартиру ЕС). Он рассказал представителям Евросоюза, что у Москвы есть два предварительных условия: прекращение поставок Киеву оружия и отмена указа Зеленского о переговорах, пока РФ возглавляет Владимир Путин.

В публикации говорится, что представитель Китая дал европейцам понять, что саммит не должен стать площадкой, где «разработают план, который затолкнут россиянам в глотку».

Европейские источники SCMP при этом назвали инициативу неудачной. Однако собеседники издания добавили, что при принятии решения о приглашении Москвы не будут опираться только на позицию Киева.

«Я сомневаюсь, что Москва приедет. <...> А если это произойдет до выборов [в Европарламент], то будет давление со стороны Франции и других стран, чтобы не создавать впечатления, будто мы в чем-то уступаем России», — заявил французский дипломат.

Один из высокопоставленных чиновников в ЕС также отметил, что перед переговорами России необходимо вывести войска с Украины. Это же условие содержится в «формуле мире» Зеленского, которую не раз отвергали российские власти. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что план украинского президента — это не что иное, как ультиматум.