«Несерьезно и даже смехотворно»: Украина хочет обсуждать мирный договор без участия России Песков раскритиковал формат обсуждения в Швейцарии мирного плана Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил провести в Швейцарии и где-то вне Европы два саммита по урегулированию конфликта на Украине, не привлекая к обсуждению Россию. Он планирует предоставить Москве только согласованный план. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал идею «несерьезной и смехотворной».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что обсуждать планы урегулирования конфликта на Украине без участия России «несерьезно и смехотворно». Так он отреагировал на предложение украинского президента Владимира Зеленского организовать мирный саммит в Швейцарии.

«Там, насколько мы понимаем, речь идет об этом странном формате женевском — конференция по обсуждению мирного плана Зеленского. Мы неоднократно говорили, что, по меньшей мере, это странный формат, потому что некие мирные планы обсуждаются без участия России, что само по себе несерьезно и даже смехотворно. По всей видимости это в развитие вот этого формата шла какая-та речь, не более того», — отметил пресс-секретарь, цитирует РИА Новости.

По словам Пескова, никто не пытался связаться с российским лидером Владимиром Путиным по поводу мирного саммита.

Мирный план Зеленского

В конце февраля на пресс-конференции форума «Украина. Год 2024» украинский лидер заявил, что первый саммит по обсуждению его мирного плана может пройти весной в Швейцарии. Он бы хотел, чтобы второй саммит прошел не в Европе, а на другом континенте, точное место проведения назовут через несколько недель или месяцев. Зеленский добавил, что Россия тоже может стать участником мероприятия, но не для обсуждения условий урегулирования конфликта. Якобы Москве предоставят уже согласованный план, как это произошло при заключении зерновой сделки. При этом он признал, что Россия может не согласиться с этими условиями.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в эфире телеканала «Рада» сказал, что Украина планирует пригласить как минимум 160 стран. По его словам, на конференции будут присутствовать «принципиальные» для Киева государства, которые поддерживают украинскую позицию.

Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы после выборов в некоторых странах появилось множество мирных инициатив, которые не совпадают с интересами Украины.

«Формула мира» Зеленского состоит из десяти пунктов:

— Радиационная и ядерная сохранность;

— Продовольственная безопасность;

— Энергетическая сохранность;

— Освобождение всех пленных и депортированных;

— Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

— Выведение российских войск и прекращение боевых действий;

— Возвращение справедливости;

— Противодействие экоциду;

— Недопущение эскалации;

— Фиксация окончания боевых действий.

Российские политики, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров, сочли предложение нереалистичным.

Десять мирных планов

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис рассказал журналистам, что специалисты составили около десяти планов по урегулированию конфликта на Украине, примерно о шести-семи известно публично, в том числе и о «формуле мира» Зеленского. Он подтвердил, что Швейцария планирует провести конференцию до начала лета:

«Идея состоит в том, чтобы до лета организовать конференцию на министерском уровне, которая может открыть процесс, ведущий к миру».

Кассис отметил, что идея мероприятия состоит в том, чтобы найти путь, который «рано или поздно мог бы обеспечить включение России» в процесс решения конфликта мирным путем. В данный момент министр сомневается в том, что Москва примет участие в конференции.

«Месяц назад я говорил об этом с [министром иностранных дел России Сергеем] Лавровым. Он мне сказал, что дверь всегда открыта для серьезных предложений», — пояснил Кассис, цитирует ТАСС. При этом он подчеркнул, что «дилемма состоит в том, насколько приемлемо для других то, что считает серьезным Россия».

В середине февраля на сессии XIII Ближневосточной конференции клуба «Валдай» Лавров заявил, что Швейцария занимает «откровенно антироссийскую позицию»:

«Они [Швейцария] тут, кстати, пытаются навязывать свое посредничество по Украине. Ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием».