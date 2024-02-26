Россию могут пригласить в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине. Об этом заявил РИА Новости глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

Кассис подчеркнул, что было бы наивно предполагать, что в течение следующих нескольких недель или двух-трех месяцев можно будет провести конференцию, которая установит мир.

По его словам, эта конференция призвана открыть процесс поиска мира на высоком уровне, по крайней мере на уровне министров, ее цель в том, «чтобы на этом пути мы могли сойтись, в том числе и с участием России».

«Маловероятно, что Россия будет присутствовать на этой первой конференции, но она будет приглашена», — сказал глава МИД страны.

Дальнейшие конференции по этому вопросу вполне могут состояться в других странах, в том числе странах БРИКС, которые могут сыграть «определенную роль на этом пути», считает он.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что некоторые политики в Европе призывают Киев к мирным переговорам с Москвой.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.