Военная операция на Украине, день 737-й

Вооруженные силы РФ сконцентрировали на Авдеевском направлении крупную группировку и собрали значительные огневые средства, что позволило добиться успеха. Об этом пишет издание Meduza (организация включена Минюстом в список иноагентов).
Трое артистов Львовской оперы не вернулись на Украину после гастролей в Финляндии, сообщает УНИАН.
Три украинских беспилотника были сбиты ночью над Дзержинском, жертв и разрушений нет, заводы работают штатно — глава города Иван Носков
⚡️ Россия готова передать Украине останки пленных, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.
«Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется... Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», — сказала Москалькова.
По ее словам, Украина уже обращалась к России по поводу передачи тел. Омбудсмен добавила, что в РФ имеются ДНК всех погибших.
Германия, Франция и Европейский центральный банк максимально осторожны в вопросе возможной конфискации замороженных российских активов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, в Берлине, Париже и Франкфурте-на-Майне опасаются ответных действий Москвы в отношении европейских активов, а также влияния на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты.
❗️ Япония ввела санкции в отношении 12 физических и 36 юридических лиц РФ, сообщил МИД страны.
Список организаций пополнился 29 пунктами, среди них концерны «Калашников», «Ижмаш», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Базальт», компании «Авиадвигатель», «Нева-Электроника», «Аэроскан», «Объединенная судостроительная корпорация», НПО «Аврора», «Конструкторское бюро точного машиностроения им. Нудельмана».
Заморожены активы ФГУП «Атомфлот», «Омсктрансмаш», НПО «Эшелон», «Государственной транспортной лизинговой компании», против руководителя которого Евгения Дитриха вводятся также персональные санкции.
Персональные ограничения, предусматривающие заморозку активов, коснутся ряда региональных чиновников и руководителей предприятий, включая детских омбудсменов Калужской и Ростовской областей Ирину Агееву и Ирину Черкасову, председателя правительства Чеченской республики Муслима Хучиева, уполномоченного по правам человека в регионе Мансура Солтаева, бизнесмена Артема Усса и других. А также руководителя «Артека» Константина Федоренко, начштаба «Юнармии» в Севастополе Владимира Коваленко и ректора СевГУ Владимира Нечаева.
⚡️ Средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона — один в Белгородской области и три в Нижегородской, сообщило Министерство обороны России.