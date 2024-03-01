Военная операция на Украине, день 737-й

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⚡️ Россия готова передать Украине останки пленных, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

«Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется... Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», — сказала Москалькова.

По ее словам, Украина уже обращалась к России по поводу передачи тел. Омбудсмен добавила, что в РФ имеются ДНК всех погибших.