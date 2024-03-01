«Я не курил в вашем самолете»: полиция сняла раненого бойца СВО с рейса Москва — Барнаул Бастрыкин поручил возбудить дело после снятия с рейса участника СВО

В Москве члены экипажа и полицейские сняли с рейса участника СВО, который якобы курил в туалете на борту. Мужчина утверждает, что табаком так сильно пахнет от его одежды. Сотрудники авиакомпании не нашли окурка, никто не видел дыма, датчики не сработали, поэтому СК РФ счел претензии необоснованными. Следователям уже поручили возбудить дело.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело «по факту нарушения прав участника СВО, которого сняли с авиарейса в городе Москве». Пресс-служба ведомства опубликовала информацию об этом в Telegram-канале.

По предварительным данным, военнослужащий летел домой после ранения и долгого лечения. Сотрудники авиакомпании заподозрили, что мужчина курит на борту самолета, поэтому сняли его с рейса.

«Однако датчики дыма не сработали, и иных фактов, подтверждающих данные претензии, не установлено», — говорится в сообщении.

Курил в туалете

Telegram-канал Shot выяснил, что Дмитрий сел на борт самолета в Москве, чтобы вернуться домой в Алтайский край после трехмесячного лечения. Он получил ранение во время штурма Авдеевки. Когда остальные пассажиры садились в самолет, участник СВО пошел в туалет. Стюардесса почувствовала табачный запах и задержала мужчину. Она спросила, куда он дел окурок, на что Дмитрий ответил, что не курил. Бортпроводница сообщила о произошедшем командиру, а он уже вызвал сотрудников правоохранительных органов.

«Меня за что вообще снимаете-то? Я не пойму. Я домой еду, елки. Я после ранения домой еду, я не курил в вашем самолете, елки! Ну как вообще?», — сказал Дмитрий.

Полицейские опросили членов экипажа. Как оказалось, дыма никто не видел. Один из сотрудников авиакомпании зашел в туалет после участника СВО, но следов курения там тоже не было, только запах. Сам Дмитрий утверждает, что на борту не курил, но его одежда сильно пропахла табачным дымом, поскольку он заядлый курильщик. Он также заявил, что у него действительно есть с собой сигареты, но они лежат в сумке, которая находится в отсеке для ручной клади — над головами пассажиров.

«Мы слышали, как был смыв. Бычок мог быть смытым», — сказала бортпроводница. На это кто-то из пассажиров ей ответил, что смыв — это естественный процесс после посещения туалета.

Члены экипажа посчитали, что запах табака в туалете — это достаточное основание для снятия с рейса, поэтому отказали Дмитрию в полете. Мужчина даже предложил понюхать его, чтобы доказать, что от его одежды исходит табачный запах, но эту просьбу выполнять не стали.

По словам бортпроводницы, военнослужащий признался, что курил на перроне, хотя там этого делать также нельзя. В конце концов полицейские и члены экипажа попросили военнослужащего выйти из самолета. На него составили протокол, после чего Дмитрий купил билет на другой рейс и улетел в Барнаул. На кадрах из самолета видно, что мужчине тяжело ходить, он вынужден использовать трость.

По данным «Катунь 24», из-за инцидента рейс Москва — Барнаул задержали на полтора часа. Он должен был вылететь в 20:05 28 февраля. Пассажиры подтвердили, что в автобусе, который вез их по взлетно-посадочной полосе, от мужчины уже пахло табаком. Никто из них не видел, как он курил внутри самолета.

Участник СВО живет в Новичихе, в Барнауле его должна была встретить жена. У него есть годовалая дочь.