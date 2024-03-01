«Не делайте ничего глупого»: какие сигналы шлет Франция России по Украине Monde: в Париже обсуждают разрешение спецназу пересекать границу с Украиной

Париж изучает возможность разрешить своим военным пересекать границу Украины. Сейчас бойцы спецназа, которые обучают солдат ВСУ или контролируют поставки оружия, приезжают в соседние страны. Le Monde пишет об этом шаге как о средстве создания «стратегической дилеммы» для России. Эммануэль Макрон уже пытался послать Москве «сигнал», однако вместо консолидации его заявление об отправке войск НАТО на Украину обнажило отсутствие единства в рядах союзников Киева.

«Стратегическая дилемма» для России

Франция рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделения пересекать границу Украины, написала газета Le Monde со ссылкой на источники.

В статье уточняется, что Париж «молчаливо признал» присутствие на Украине только сотрудников Генеральной дирекции внешней безопасности Франции (DGSE). При этом нахождение других французских военных в стране Париж отрицает. Официально спецназ Франции, бойцы которого не являются тайными агентами и подчиняются генштабу, не пересекает украинскую границу. Чтобы обучать ВСУ или контролировать поставки оружия — они приезжают в соседние страны.

«Идея дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу, потенциально с другими обычными подразделениями, находится в центре французских размышлений», — отметили журналисты Le Monde.

Подобный шаг рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для России. Авторы материала считают, что присутствие на Украине французских военных смогло бы защитить некоторые территории и ограничить удары со стороны РФ.

Послать РФ «сильный сигнал»

27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран ЕС на Украину обсуждали на конференции в Париже. Политик подчеркнул, что участники не пришли к консенсусу, однако такое развитие событий нельзя исключать.

Несмотря на то, что в Киеве идею Макрона поприветствовали, лидеры западных стран поспешили от нее откреститься. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза не будут отправлять войска на Украину. По его словам, такая договоренность существовала с самого начала конфликта и мнение на Западе по этому поводу «весьма единодушно». Великобритания, Швейцария, Венгрия, Италия и США также сообщили, что не собираются отправлять военный контингент на Украину.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что таких планов нет и у Североатлантического альянса.

При этом газета Bild со ссылкой на источники писала, что страны Запада действительно могут рассмотреть возможность отправки войск в случае успехов России.

По данным Politico, слова Макрона были призваны разжечь дискуссию о том, что нужно сделать, чтобы предотвратить победу РФ. Теперь французские чиновники оправдывают заявление президента тем, что оно было сделано, чтобы послать сигнал России.

«Слова Макрона предназначались для того, чтобы послать России сильный сигнал: не делайте ничего глупого», — заявил газете сотрудник Елисейского дворца.

Однако газета отмечает, что вместо консолидации заявление Макрона только обнажило раскол союзников в украинском вопросе и навредило Киеву.

Figaro сообщила, что Макрон, который после своих слов оказался в оппозиции, 7 марта намерен обсудить ситуацию на Украине с лидерами французских политических партий. Издание подчеркивает, что последний раз такая встреча проходила в октябре 2023 года после эскалации палестино-израильского конфликта.

«Это гораздо опаснее»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления французского лидера, отметила, что он «ничего нового не сказал».

«Ни для кого не секрет, что военнослужащие стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву систем вооружений», — подчеркнула Захарова.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Макрона об отправке военных ЕС и НАТО на Украину опасны:

«Что касается заявления Макрона, это новый элемент — и это гораздо опаснее».

Представитель Кремля добавил, что западные страны достаточно предсказуемы, однако одновременно с этим они начинают обсуждать темы, которые могут нанести непоправимый ущерб безопасности и стабильности на континенте и привести к неразрешимым последствиям.